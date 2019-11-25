Николай Антропов получил работу в клубе НХЛ
Бывший игрок «Барыса» Николай Антропов рассказал, что начал работать в системе клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс». В канадском клубе он занимается развитием игроков.
Бывший игрок «Барыса» Николай Антропов рассказал, что начал работать в системе клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс». В канадском клубе он занимается развитием игроков.
«Только-только работать на них начал. В сентябре “Мэйпл Лифс” наняли меня заниматься развитием игроков. Не в самом “Торонто”, конечно:
В НХЛ Антропов также защищал цвета «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Атланты Трэшерз"/"Виннипег Джетс». В России форвард играл за московское «Динамо», с которым завоевал серебряные медали чемпионата страны и Евролиги, а также за «Ак Барс» и «Локомотив».