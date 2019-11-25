Николай Антропов получил работу в клубе НХЛ

«Только-только работать на них начал. В сентябре “Мэйпл Лифс” наняли меня заниматься развитием игроков. Не в самом “Торонто”, конечно: тут-то все мастера уже, когда попадают в основу. Я преимущественно в фарм-клубе ребятам помогаю. Вот с Егором Коршковым занимаюсь, например. Можно сказать, стал тут его нянькой. Кстати, Хэйли Викенхайзер, которую сейчас вместе с Зуби в Зал славы принимают, фактически со мной вместе работает, одним и тем же направлением занимаемся. Она, правда, здесь лишь наездами, поскольку живет в Альберте, а вот я с 1 сентября тружусь по полной программе. Пока вроде нормально все идет, не жалуюсь. Очень рад, что вернулся на лед. Все-таки сам с четырехлетнего возраста в хоккее. Думаю, кое-чему у меня научиться можно. Помогаю русскоязычным ребятам, которых “Лифс” на последнем драфте аж четверых выбрали: если не ошибаюсь, двое россиян, один белорус и один латыш», — приводит слова Антропова русскоязычный сайт НХЛ.