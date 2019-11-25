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12:31 (мск), источник: Vesti.kz

Николай Антропов получил работу в клубе НХЛ

Бывший игрок «Барыса» Николай Антропов рассказал, что начал работать в системе клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс». В канадском клубе он занимается развитием игроков.

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Источник: РИА "Новости"

«Только-только работать на них начал. В сентябре “Мэйпл Лифс” наняли меня заниматься развитием игроков. Не в самом “Торонто”, конечно: тут-то все мастера уже, когда попадают в основу. Я преимущественно в фарм-клубе ребятам помогаю. Вот с Егором Коршковым занимаюсь, например. Можно сказать, стал тут его нянькой. Кстати, Хэйли Викенхайзер, которую сейчас вместе с Зуби в Зал славы принимают, фактически со мной вместе работает, одним и тем же направлением занимаемся. Она, правда, здесь лишь наездами, поскольку живет в Альберте, а вот я с 1 сентября тружусь по полной программе. Пока вроде нормально все идет, не жалуюсь. Очень рад, что вернулся на лед. Все-таки сам с четырехлетнего возраста в хоккее. Думаю, кое-чему у меня научиться можно. Помогаю русскоязычным ребятам, которых “Лифс” на последнем драфте аж четверых выбрали: если не ошибаюсь, двое россиян, один белорус и один латыш», — приводит слова Антропова русскоязычный сайт НХЛ.

В НХЛ Антропов также защищал цвета «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Атланты Трэшерз"/"Виннипег Джетс». В России форвард играл за московское «Динамо», с которым завоевал серебряные медали чемпионата страны и Евролиги, а также за «Ак Барс» и «Локомотив».

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