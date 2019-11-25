Год назад он шокировал Канаду своим поведением, а вчера забил первый гол в НХЛ
«СЭ» — о дебютной шайбе в НХЛ форварда «Сент-Луиса» Клима Костина.
«СЭ» — о дебютной шайбе в НХЛ форварда «Сент-Луиса» Клима Костина.
Капитан российской молодежки прошлого созыва забил первый гол в НХЛ в своем фирменном стиле: прошел через всю площадку, обыграл одного соперника и точно бросил
Клим часто брал на игру себя еще в матчах за юниоров 1999 года рождения, порой передерживал шайбу, но пробивал сетку своим стремительным кистевым. Руки у него замечательные. В Северной Америке Костин научился быстрее принимать решения, читать игру, а главное — стал терпеливее. В трудный момент он едва ли запустит шлемом станет или рассуждать о теории заговора на камеру, как после вылета от американцев на молодежном чемпионате мира в Канаде.
Нынешний прорыв дался пензенскому воспитаннику с большим трудом. С каждым годом его перспективы в системе «блюзменов» становились все более смутными. Один из топовых проспектов своего возраста погрузился в пучину АХЛ и адаптировался не сразу. В прошлом сезоне он лишь временами напоминал о себе и закончил чемпионат лидером «Сан-Антонио» по штрафному времени. Во время чемпионского похода «Сент-Луиса» за Кубком Стэнли 20-летний форвард… отдыхал в Испании, но позже выяснилось, что его отпустили из клуба после долгого сезона, поскольку не видели в составе в
Прошлым летом ходили упорные слухи о возвращении Костина в КХЛ, причем было сразу несколько предложений, но «Блюз» не отпустили игрока на родину, рассудив, что ему лучше развиваться в Северной Америке. Предсезонку Костин провел в
В межсезонье Дуг Армстронг сохранил основных исполнителей и даже укрепил состав. Даже Иван Барбашев занял привычное место в четвертой тройке, хотя располагает куда большим функционалом. На старте сезона у «Сент-Луиcа» не было даже намека на чемпионское похмелья, и за месяц чемпион укрепился на вершине Западной конференции. Правда, все хорошее быстро заканчивается. Месяц назад Владимир Тарасенко вновь травмировал плечо и едва ли успеет восстановиться до конца регулярки. В Миссури привыкли справляться со сложностями, поэтому потеря лидера и топового снайпера открыла Крэйгу Беруби простор для маневра.
Перед разминкой партнеры спрятали его шлем, чтобы во время традиционного «одиночного проката» местная публика лучше запомнила новичка в лицо. Клим с улыбкой воспринял шутку партнеров, и на льду действовал просто и надежно, набив больше всех хитов в команде и бросив дважды. В каждой следующей игре у российского новичка был шанс, но открыл голевой счет он в ворота Юусе Сароса. Теперь
Евгений Белоусов
|Крэйг Беруби
|Питер Лавиолетт
|Джордан Биннингтон(Джордан Биннингтон, Джордан Биннингтон)
|Юусе Сарос
|00:20
|Филип Форсберг(Роман Йоси, Виктор Арвидссон)
|03:40
|Маттиас Экхольм(Микаэль Гранлунд, Данте Фаббро)
|05:20
|Дэвид Перрон
|06:08
|Роберт Бортуццо
|13:55
|Клим Костин(Брэйден Шенн)
|15:33
|Райан Эллис
|18:34
|Колтон Сиссонс(Матье Оливье, Остин Уотсон)
|26:02
|Калле Ярнкрок
|37:57
|Джордан Биннингтон
|55:01
|Остин Уотсон
|56:52
|Джейден Шворц(Алекс Пьетранджело, Дэвид Перрон)
|59:29
|Калле Ярнкрок(Райан Эллис, Остин Уотсон)
Маттиас Экхольм (Нэшвилл Предаторз), Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз), Юусе Сарос (Нэшвилл Предаторз)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0