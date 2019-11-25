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14:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Год назад он шокировал Канаду своим поведением, а вчера забил первый гол в НХЛ

«СЭ» — о дебютной шайбе в НХЛ форварда «Сент-Луиса» Клима Костина.

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Источник: AP 2019
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Капитан российской молодежки прошлого созыва забил первый гол в НХЛ в своем фирменном стиле: прошел через всю площадку, обыграл одного соперника и точно бросил из-под другого, будто опытный ветеран. Первым новичка поздравил капитан Алекс Пьетранджело, ранее назвавший бросок Костина таким же сильным, как у Владимира Тарасенко. Пока уроженец Пензы появляется на льду в среднем на восемь с половиной минут за игру, но готов выгрызать место в составе. Каждую смену против «Предс» он отрабатывал как последнюю, будто ни на секунду не забывал о том, что попал в состав благодаря проблемам с паспортом у канадца Троя Брауэра. В раздевалке он скромно ответил на вопросы журналистов в раздевалке: «Чувствую себя просто невероятно. Увидел ворота и просто бросил. Это было невероятно, мечтал об этом с трех лет!».

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Клим часто брал на игру себя еще в матчах за юниоров 1999 года рождения, порой передерживал шайбу, но пробивал сетку своим стремительным кистевым. Руки у него замечательные. В Северной Америке Костин научился быстрее принимать решения, читать игру, а главное — стал терпеливее. В трудный момент он едва ли запустит шлемом станет или рассуждать о теории заговора на камеру, как после вылета от американцев на молодежном чемпионате мира в Канаде.

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Нынешний прорыв дался пензенскому воспитаннику с большим трудом. С каждым годом его перспективы в системе «блюзменов» становились все более смутными. Один из топовых проспектов своего возраста погрузился в пучину АХЛ и адаптировался не сразу. В прошлом сезоне он лишь временами напоминал о себе и закончил чемпионат лидером «Сан-Антонио» по штрафному времени. Во время чемпионского похода «Сент-Луиса» за Кубком Стэнли 20-летний форвард… отдыхал в Испании, но позже выяснилось, что его отпустили из клуба после долгого сезона, поскольку не видели в составе в плей-офф. Отец Сергей поддерживал Клима в Техасе, разбирал с ним едва ли не каждый матч и не давал сыну погрузиться в трясину отчаяния.

Прошлым летом ходили упорные слухи о возвращении Костина в КХЛ, причем было сразу несколько предложений, но «Блюз» не отпустили игрока на родину, рассудив, что ему лучше развиваться в Северной Америке. Предсезонку Костин провел в Сент-Луисе и занимался с тренером по физподготовке. Результаты не заставили себя ждать. Двое россиян помогли Климу адаптироваться в здорово проявить себя в тренировочном лагере, и он стал самым результативным россиянином на предсезонке. Правда, к ее завершению форвард подостыл, поэтому его вернули в АХЛ, а в составе оставили более опытных Сами Блэя и Маккензи Маккичерна.

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В межсезонье Дуг Армстронг сохранил основных исполнителей и даже укрепил состав. Даже Иван Барбашев занял привычное место в четвертой тройке, хотя располагает куда большим функционалом. На старте сезона у «Сент-Луиcа» не было даже намека на чемпионское похмелья, и за месяц чемпион укрепился на вершине Западной конференции. Правда, все хорошее быстро заканчивается. Месяц назад Владимир Тарасенко вновь травмировал плечо и едва ли успеет восстановиться до конца регулярки. В Миссури привыкли справляться со сложностями, поэтому потеря лидера и топового снайпера открыла Крэйгу Беруби простор для маневра.

В середине ноября ассистент генменеджера «Блюз» Кевин Макдональд сообщил Костину о вызове в «Блюз», а тот позже признался, что не поверил своим ушам. Россиянин дебютировал в матче с «Анахаймом», причем попал в третью тройку с Бозаком и Сундквистом — даже выше Барбашева.

Перед разминкой партнеры спрятали его шлем, чтобы во время традиционного «одиночного проката» местная публика лучше запомнила новичка в лицо. Клим с улыбкой воспринял шутку партнеров, и на льду действовал просто и надежно, набив больше всех хитов в команде и бросив дважды. В каждой следующей игре у российского новичка был шанс, но открыл голевой счет он в ворота Юусе Сароса. Теперь экс-капитану молодежки нужно полностью использовать свое положение и окончательно закрепиться в нижних тройках чемпиона НХЛ.

Евгений Белоусов

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Сент-Луис Блюз
2:4
1:3, 0:0, 1:1
Нэшвилл Предаторз
Хоккей, НХЛ, Неделя 824.11.2019, 04:00 (МСК UTC+3)Enterprise Center, 18096 зрителей
Главные тренеры
Крэйг БерубиПитер Лавиолетт
Вратари
Джордан Биннингтон(Джордан Биннингтон, Джордан Биннингтон)Юусе Сарос
1-й период
00:20Филип Форсберг(Роман Йоси, Виктор Арвидссон)
03:40Маттиас Экхольм(Микаэль Гранлунд, Данте Фаббро)
05:20Дэвид Перрон
06:08Роберт Бортуццо
13:55Клим Костин(Брэйден Шенн)
15:33Райан Эллис
18:34Колтон Сиссонс(Матье Оливье, Остин Уотсон)
2-й период
26:02Калле Ярнкрок
37:57Джордан Биннингтон
3-й период
55:01Остин Уотсон
56:52Джейден Шворц(Алекс Пьетранджело, Дэвид Перрон)
59:29Калле Ярнкрок(Райан Эллис, Остин Уотсон)
Лучшие игроки матча
Маттиас Экхольм (Нэшвилл Предаторз), Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз), Юусе Сарос (Нэшвилл Предаторз)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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