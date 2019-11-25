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14:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Шайба попала в лицо игроку НХЛ и лишила его девяти зубов

Защитник «Флорида Пантерс» Кейт Яндл получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролина Харрикейнс». Видео появилось на YouTube-канале Sportsnet.

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Источник: AP 2019

По информации Daily Mail, во время первого периода шайба попала в лицо Яндлу, в результате чего он лишился девяти зубов. Тем не менее в третьем периоде защитник вернулся на лед. Матч завершился победой «Каролины» со счетом 4:2.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Харрикейнс» занимают четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 31 очко в 24 матчах. «Флорида» находится на пятом месте с 29 очками.

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Каролина Харрикейнз
4:2
2:2, 1:0, 1:0
Флорида Пантерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 824.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)PNC Arena, 18159 зрителей
Главные тренеры
Род БриндаморДжоэль Кенневилль
Вратари
Петр МразекСергей Бобровский(Сергей Бобровский)
1-й период
06:01Райан Дзингел
08:36Аарон Экблад(Ноэль Аккьяри)
08:54Брайан Бойл(Колтон Сивиур, Антон Строльман)
09:35Бретт Песке(Теуво Терявяйнен, Джоэль Эдмундсон)
14:20Мартин Нечас(Дуги Хэмилтон, Джейкоб Славин)
19:39Бретт Песке
2-й период
37:45Дуги Хэмилтон(Андрей Свечников, Теуво Терявяйнен)
3-й период
52:48Брайан Бойл
55:00Командный штраф
58:58Андрей Свечников(Теуво Терявяйнен, Себастьян Ахо)
Лучшие игроки матча
Дуги Хэмилтон (Каролина Харрикейнз), Теуво Терявяйнен (Каролина Харрикейнз), Мартин Нечас (Каролина Харрикейнз)
Статистика
4Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида Пантерз
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