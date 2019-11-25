Шайба попала в лицо игроку НХЛ и лишила его девяти зубов
Защитник «Флорида Пантерс» Кейт Яндл получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролина Харрикейнс». Видео появилось на
Защитник «Флорида Пантерс» Кейт Яндл получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролина Харрикейнс». Видео появилось на
По информации Daily Mail, во время первого периода шайба попала в лицо Яндлу, в результате чего он лишился девяти зубов. Тем не менее в третьем периоде защитник вернулся на лед. Матч завершился победой «Каролины» со счетом 4:2.
«Харрикейнс» занимают четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 31 очко в 24 матчах. «Флорида» находится на пятом месте с 29 очками.
|Род Бриндамор
|Джоэль Кенневилль
|Петр Мразек
|Сергей Бобровский(Сергей Бобровский)
|06:01
|Райан Дзингел
|08:36
|Аарон Экблад(Ноэль Аккьяри)
|08:54
|Брайан Бойл(Колтон Сивиур, Антон Строльман)
|09:35
|Бретт Песке(Теуво Терявяйнен, Джоэль Эдмундсон)
|14:20
|Мартин Нечас(Дуги Хэмилтон, Джейкоб Славин)
|19:39
|Бретт Песке
|37:45
|Дуги Хэмилтон(Андрей Свечников, Теуво Терявяйнен)
|52:48
|Брайан Бойл
|55:00
|Командный штраф
|58:58
|Андрей Свечников(Теуво Терявяйнен, Себастьян Ахо)
Дуги Хэмилтон (Каролина Харрикейнз), Теуво Терявяйнен (Каролина Харрикейнз), Мартин Нечас (Каролина Харрикейнз)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0