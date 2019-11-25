Хоккеист НХЛ лишился девяти зубов после попадания шайбы в лицо

Во время первого периода шайба попала в лицо американскому хоккеисту. Яндл сразу же скинул перчатки, схватился за челюсть и ушел в раздевалку. По информации News Yahoo, он потерял девять зубов.

Несмотря на серьезную травму, защитник вернулся на лед в третьем периоде встречи, которая завершилась со счетом 4:2 в пользу «Каролины».

Яндл также принял участие в игре против «Баффало» на следующий день. Этот матч стал для хоккеиста уже 821-м подряд в НХЛ. В последний раз Яндл пропускал игру в сезоне-2008/09. Это самая продолжительная серия среди действующих игроков лиги и пятая по продолжительности в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Дугу Джарвису, который сыграл в 964 матчах подряд.