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19:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеист НХЛ лишился девяти зубов после попадания шайбы в лицо

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Защитник «Флориды Пантерз» Кейт Яндл получил жуткую травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».

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Источник: AFP 2019

Во время первого периода шайба попала в лицо американскому хоккеисту. Яндл сразу же скинул перчатки, схватился за челюсть и ушел в раздевалку. По информации News Yahoo, он потерял девять зубов.

Несмотря на серьезную травму, защитник вернулся на лед в третьем периоде встречи, которая завершилась со счетом 4:2 в пользу «Каролины».

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Яндл также принял участие в игре против «Баффало» на следующий день. Этот матч стал для хоккеиста уже 821-м подряд в НХЛ. В последний раз Яндл пропускал игру в сезоне-2008/09. Это самая продолжительная серия среди действующих игроков лиги и пятая по продолжительности в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Дугу Джарвису, который сыграл в 964 матчах подряд.

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Каролина Харрикейнз
4:2
2:2, 1:0, 1:0
Флорида Пантерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 824.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)PNC Arena, 18159 зрителей
Главные тренеры
Род БриндаморДжоэль Кенневилль
Вратари
Петр МразекСергей Бобровский(Сергей Бобровский)
1-й период
06:01Райан Дзингел
08:36Аарон Экблад(Ноэль Аккьяри)
08:54Брайан Бойл(Колтон Сивиур, Антон Строльман)
09:35Бретт Песке(Теуво Терявяйнен, Джоэль Эдмундсон)
14:20Мартин Нечас(Дуги Хэмилтон, Джейкоб Славин)
19:39Бретт Песке
2-й период
37:45Дуги Хэмилтон(Андрей Свечников, Теуво Терявяйнен)
3-й период
52:48Брайан Бойл
55:00Командный штраф
58:58Андрей Свечников(Теуво Терявяйнен, Себастьян Ахо)
Лучшие игроки матча
Дуги Хэмилтон (Каролина Харрикейнз), Теуво Терявяйнен (Каролина Харрикейнз), Мартин Нечас (Каролина Харрикейнз)
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4Штрафное время4
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0Голы в меньшинстве0
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