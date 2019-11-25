Хоккеист НХЛ лишился девяти зубов после попадания шайбы в лицо
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Защитник «Флориды Пантерз» Кейт Яндл получил жуткую травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Защитник «Флориды Пантерз» Кейт Яндл получил жуткую травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».
Во время первого периода шайба попала в лицо американскому хоккеисту. Яндл сразу же скинул перчатки, схватился за челюсть и ушел в раздевалку. По информации News Yahoo, он потерял девять зубов.
Несмотря на серьезную травму, защитник вернулся на лед в третьем периоде встречи, которая завершилась со счетом 4:2 в пользу «Каролины».
Яндл также принял участие в игре против «Баффало» на следующий день. Этот матч стал для хоккеиста уже 821-м подряд в НХЛ. В последний раз Яндл пропускал игру в сезоне-2008/09. Это самая продолжительная серия среди действующих игроков лиги и пятая по продолжительности в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Дугу Джарвису, который сыграл в 964 матчах подряд.
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|Петр Мразек
|Сергей Бобровский(Сергей Бобровский)
|06:01
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|08:36
|Аарон Экблад(Ноэль Аккьяри)
|08:54
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|14:20
|Мартин Нечас(Дуги Хэмилтон, Джейкоб Славин)
|19:39
|Бретт Песке
|37:45
|Дуги Хэмилтон(Андрей Свечников, Теуво Терявяйнен)
|52:48
|Брайан Бойл
|55:00
|Командный штраф
|58:58
|Андрей Свечников(Теуво Терявяйнен, Себастьян Ахо)
Дуги Хэмилтон (Каролина Харрикейнз), Теуво Терявяйнен (Каролина Харрикейнз), Мартин Нечас (Каролина Харрикейнз)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0