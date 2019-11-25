«Вашингтон» заинтересован в проведении матча чемпионата НХЛ в России в ближайшие два года

Источник: AP 2019

нынешнем регулярном чемпионате НХЛ было проведено три матча в Европе: в Праге сыграли «Филадельфия» и «Чикаго» (4:3), а в Стокгольме две игры провели «Тампа» и «Баффало» (3:2; 5:3). В следующем сезоне также планируется проведение трех матчей в Европе: в Праге сыграют «Бостон» и «Нэшвилл», а в Хельсинки две игры проведут «Колорадо» и «Коламбус». В России матчи регулярного чемпионата НХЛ никогда не проводились.

«Мы обсуждали в клубе проведение некоторых матчей за рубежом, в том числе в России или Швеции. Это решение будет принимать лига. Это могло бы случиться в следующем году или через год», — сказал Патрик.

«Если мы собираемся играть матчи в России, и мы знаем, что там есть большой интерес к нам, то это, скорее всего, будет игра регулярного чемпионата», — сказал комиссар НХЛ Гэри Бетмэн.

«Вашингтон» в последний раз играл за пределами США и Канады в 1989 году, когда провел на территории СССР четыре товарищеских матча — против петербургского СКА (5:4), московского «Спартака» (8:7 ОТ), рижского «Динамо» (2:1 ОТ) и московского «Динамо» (2:7).