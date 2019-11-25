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19:30 (мск), источник: ТАСС

«Вашингтон» заинтересован в проведении матча чемпионата НХЛ в России в ближайшие два года

ТАСС, 25 ноября. «Вашингтон» заявил о желании провести в России один из матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в ближайшие два года. Об этом сообщил президент клуба Дик Патрик, слова которого приводит газета Washington Post.

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Источник: AP 2019

нынешнем регулярном чемпионате НХЛ было проведено три матча в Европе: в Праге сыграли «Филадельфия» и «Чикаго» (4:3), а в Стокгольме две игры провели «Тампа» и «Баффало» (3:2; 5:3). В следующем сезоне также планируется проведение трех матчей в Европе: в Праге сыграют «Бостон» и «Нэшвилл», а в Хельсинки две игры проведут «Колорадо» и «Коламбус». В России матчи регулярного чемпионата НХЛ никогда не проводились.

«Мы обсуждали в клубе проведение некоторых матчей за рубежом, в том числе в России или Швеции. Это решение будет принимать лига. Это могло бы случиться в следующем году или через год», — сказал Патрик.

«Если мы собираемся играть матчи в России, и мы знаем, что там есть большой интерес к нам, то это, скорее всего, будет игра регулярного чемпионата», — сказал комиссар НХЛ Гэри Бетмэн.

«Вашингтон» в последний раз играл за пределами США и Канады в 1989 году, когда провел на территории СССР четыре товарищеских матча — против петербургского СКА (5:4), московского «Спартака» (8:7 ОТ), рижского «Динамо» (2:1 ОТ) и московского «Динамо» (2:7).

«Вашингтон» в 2018 году впервые стал обладателем Кубка Стэнли. В его составе выступают российские нападающие Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Илья Самсонов.

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