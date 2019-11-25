Форвард «Бостона» Маршанд признан первой звездой недели в НХЛ

Маршанд на прошлой неделе набрал 7 очков (3 гола и 4 результативные передачи) в трех матчах, в которых его команда одержала три победы.

Второй звездой недели стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, на счету которого 7 очков (4+3) в четырех играх. На третьем месте нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон, который набрал 5 очков (4+1) в трех встречах.