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20:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Форвард «Бостона» Маршанд признан первой звездой недели в НХЛ

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршанд признан первой звездой недели в регулярном чемпионате НХЛ, сообщается на сайте лиги.

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Источник: AP 2019

Маршанд на прошлой неделе набрал 7 очков (3 гола и 4 результативные передачи) в трех матчах, в которых его команда одержала три победы.

Второй звездой недели стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, на счету которого 7 очков (4+3) в четырех играх. На третьем месте нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон, который набрал 5 очков (4+1) в трех встречах.

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