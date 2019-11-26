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09:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кучеров шокировал «Баффало» суперскоростным голом. Русской звезде потребовалось всего 13 секунд!

«Тампа-Бэй» победил «Баффало» — 5:2.

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Источник: AP 2019

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Баффало» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Голы: Кучеров — 8 (Палат), 0:13 — 1:0. Райнхарт — 9 (Улофссон, Айкел), 3:40 — 1:1. Веси — 1, 21:48 — 1:2. Сергачев — 2 (бол., Палат, Шаттенкирк), 27:20 — 2:2. Гурд — 6 (Макдона, Марун), 29:26 — 3:2. Пакетт — 3 (мен., Чирелли, Макдона), 48:17 — 4:2. Палат — 8 (мен., Жозеф), 49:06 — 5:2.

Вратари: Василевский — Хаттон (56:24 — 58:28). Штраф: 8 — 8. Броски: 29 (9+5+15) — 30 (11+16+3).

Наши: Кучеров (20.34/4/+1), Сергачев (15.49/1/-1) — -. 26 ноября.

Тампа. Amalie Arena.

Когда в составах команд есть игроки калибра Кучерова и Айкела, всегда ожидается если не дуэль, то противостояние умений и навыков. И к третьей минуте счет уже был 1:1. И голы организовали, конечно, Кучеров и Айкел. Российский нападающий «Тампы» забросил уже на первой минуте с передачи Палата.

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«Баффало» ответил практически мгновенно. Комбинация с участием Айкела и Олофссона, шайба отскочила к Райнхарту. Выстрел с близкого расстояния Василевский потащить не смог, очень уж точным и хитрым вышел бросок.

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«Клинки» играли третий выездной матч подряд и их некоторая пассивность в ряде эпизодов могла объясняться элементарной усталостью. Но «молнии» некоторые моменты гостям откровенно дарили сами. Второй период начался именно с такого подарка. «Тампа» крайне неудачно обрезалась в атаке, Джимми Веси в гордом одиночестве промчался к воротам «молний» и теперь может похвастаться, что свою первую шайбу в сезоне забросил самому Василевскому.

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Несмотря на все трудности поиска игры, «Тампа» умеет пользоваться моментом. «Баффало» получил удаление, казалось, что розыгрыш не приведет ни к чему путному. Слишком предсказуемо и просто пытались «молнии» реализовать лишнего. Но, как известно, все самое гениальное это самое простое. За четырнадцать секунд до конца большинства Михаил Сергачев сравнял счет точным кистевым броском.

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А вскоре хозяева вышли вперед. Взятие ворот вышло очень любопытным. Размашистый розыгрыш «Тампы» вывел на бросок Макдону. Последовал мощный щелчок от синей, шайба отскочила к Пакетту, и тот вколотил ее в ворота. Но на повторе видно, что мгновением раньше она линию ворот уже пересекла. Бросок Макдоны удачно подправил Гурд.

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Второй период закончился в пользу «Тампы», но с почти двукратным преимуществом «Баффало» по броскам. А в третьем у гостей сели батарейки. Нельзя сказать, что хозяева как-то особенно бешено взвинтили темп. Атаковали активно, подравняли статистику бросков. Пакетт все-таки забил свой гол, авторство которого у него никто не оспорит, а через минуту Палат установил окончательный счет. «Баффало» играл не так уж плохо, но долгий выезд отразился на команде и физически, и психологически. «Тампа» же, не показав особой феерии, добилась важной победы.

Дмитрий Грошев

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Тампа-Бэй Лайтнинг
5:2
1:1, 2:1, 2:0
Баффало Сэйбрз
Хоккей, НХЛ, Неделя 926.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Amalie Arena
Главные тренеры
Джон КуперРальф Крюгер
Вратари
Андрей ВасилевскийКартер Хаттон(Картер Хаттон)
1-й период
00:13Никита Кучеров(Ондржей Палат)
03:40Сэм Райнхарт(Джек Айкел, Виктор Улофссон)
16:02Картер Хаттон
2-й период
21:48Джимми Веси
22:56Никита Кучеров
25:34Юхан Ларссон
27:20Михаил Сергачев(Кевин Шаттенкирк, Ондржей Палат)
29:26Янни Гурд(Патрик Марун, Райан Макдона)
32:08Янни Гурд
37:07Алекс Киллорн
3-й период
40:00Юхан Ларссон
46:13Марко Сканделла
48:07Кевин Шаттенкирк
48:17Седрик Пакетт(Энтони Чирелли, Райан Макдона)
49:06Ондржей Палат(Матье Жозеф)
Лучшие игроки матча
Ондржей Палат (Тампа-Бэй Лайтнинг), Райан Макдона (Тампа-Бэй Лайтнинг), Седрик Пакетт (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
8Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
2Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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