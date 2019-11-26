Радулов провел один из самых крутых матчей в сезоне! Началось все с необычного гола задницей
Всего у него три очка.
Всего у него три очка.
Этот сезон для Александра Радулова пока не складывается. По крайней мере, с точки зрения заброшенных шайб. За два года в «Далласе» он успел приучить к тому, что является чуть ли не главной ударной силой команды. Под 30 шайб — уже почти привычный результат для Тасманского дьявола. Его нынешний график позволяет говорить в лучшем случае о 20 голах.
И ладно бы Радулов сосредоточился на передачах. Мы еще по КХЛ прекрасно помним, насколько хорош может быть Александр в подыгрыше. Но нет. В «Далласе» он старается именно завершать моменты. 5−6 бросков за матч — обычное, в
Учитывая, что ровно половину из своих шайб Радулов забросил в одном матче, голы ему и правда даются с большим скрипом. В последних четырех играх — по нулям, разве что одна передача в матче с «Чикаго». Однако стоило в Техас пожаловать «рыцарям», как у россиянина проснулся азарт. Будто это не «Вегас» приехал к Радулову, а Радулов в
Впрочем, главный момент дня с участием Радулова случился в самом начале встречи. На табло еще горели нули, а «Даллас» пытался реализовать второе в матче большинство. Джон Клингберг нанес бросок от синей линии, после чего шайба
На помощь пришла болельщица «Далласа».
Вот так шайба, заброшенная не клюшкой, а куда менее подготовленным для этого инвентарем, разбудила Радулова. Он не просто отметился необычным голом, а принес «Далласу» победу и заслуженно был признан первой звездой матча с «Вегасом».
Дмитрий Ерыкалов
|Джим Монтгомери
|Жерар Галлан
|Бен Бишоп
|Малькольм Суббан(Малькольм Суббан)
|00:25
|Джон Меррилл
|09:59
|Джонатан Маршессо
|11:42
|Александр Радулов(Йон Клингберг, Тайлер Сегин)
|13:25
|Эса Линделл(Тайлер Сегин, Эндрю Кольяно)
|17:18
|Джо Павелски
|17:18
|Коди Икин
|21:08
|Тайлер Сегин
|24:35
|Джейми Олексяк
|26:17
|Роман Полак
|31:43
|Тайлер Сегин
|33:48
|Ши Теодор(Вильям Каррье, Райан Ривз)
|37:41
|Джейсон Дикинсон(Йон Клингберг, Александр Радулов)
|41:23
|Пол Штястны(Марк Стоун, Макс Пачоретти)
|52:01
|Коди Гласс
|52:11
|Александр Радулов(Маттиас Янмарк, Йон Клингберг)
Александр Радулов (Даллас Старз), Йон Клингберг (Даллас Старз), Эса Линделл (Даллас Старз)
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0