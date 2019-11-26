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09:50 (мск), источник: Sport24

Радулов провел один из самых крутых матчей в сезоне! Началось все с необычного гола задницей

Всего у него три очка.

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Источник: AP 2019

Этот сезон для Александра Радулова пока не складывается. По крайней мере, с точки зрения заброшенных шайб. За два года в «Далласе» он успел приучить к тому, что является чуть ли не главной ударной силой команды. Под 30 шайб — уже почти привычный результат для Тасманского дьявола. Его нынешний график позволяет говорить в лучшем случае о 20 голах.

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И ладно бы Радулов сосредоточился на передачах. Мы еще по КХЛ прекрасно помним, насколько хорош может быть Александр в подыгрыше. Но нет. В «Далласе» он старается именно завершать моменты. 5−6 бросков за матч — обычное, в общем-то, дело. А в конце октября, когда в матче с «Миннесотой» Радулов оформил хет-трик, он совершил десяток бросков. И это только в створ.

Учитывая, что ровно половину из своих шайб Радулов забросил в одном матче, голы ему и правда даются с большим скрипом. В последних четырех играх — по нулям, разве что одна передача в матче с «Чикаго». Однако стоило в Техас пожаловать «рыцарям», как у россиянина проснулся азарт. Будто это не «Вегас» приехал к Радулову, а Радулов в Лас-Вегас. Александр всего второй раз за сезон набрал больше двух очков. Он и партнеру помог забить в быстром прорыве, и при счете 3:2 страстно сыграл на добивании.

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Впрочем, главный момент дня с участием Радулова случился в самом начале встречи. На табло еще горели нули, а «Даллас» пытался реализовать второе в матче большинство. Джон Клингберг нанес бросок от синей линии, после чего шайба каким-то образом угодила в ворота. Гол записали на Радулова, но как он это сделал?

Во время загрузки произошла ошибка.

На помощь пришла болельщица «Далласа».

Во время загрузки произошла ошибка.

Да-да, Радулов забил пятой точкой! Левой, кажется, ягодицей. Грубо говоря — задницей. А почему бы и нет? Когда нужно прервать неудачную серию, в ход идут разные, даже не самые изысканные методы.

Вот так шайба, заброшенная не клюшкой, а куда менее подготовленным для этого инвентарем, разбудила Радулова. Он не просто отметился необычным голом, а принес «Далласу» победу и заслуженно был признан первой звездой матча с «Вегасом».


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Дмитрий Ерыкалов

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1-й период
00:25Джон Меррилл
09:59Джонатан Маршессо
11:42Александр Радулов(Йон Клингберг, Тайлер Сегин)
13:25Эса Линделл(Тайлер Сегин, Эндрю Кольяно)
17:18Джо Павелски
17:18Коди Икин
2-й период
21:08Тайлер Сегин
24:35Джейми Олексяк
26:17Роман Полак
31:43Тайлер Сегин
33:48Ши Теодор(Вильям Каррье, Райан Ривз)
37:41Джейсон Дикинсон(Йон Клингберг, Александр Радулов)
3-й период
41:23Пол Штястны(Марк Стоун, Макс Пачоретти)
52:01Коди Гласс
52:11Александр Радулов(Маттиас Янмарк, Йон Клингберг)
Лучшие игроки матча
Александр Радулов (Даллас Старз), Йон Клингберг (Даллас Старз), Эса Линделл (Даллас Старз)
Статистика
10Штрафное время8
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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