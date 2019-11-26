Радулов провел один из самых крутых матчей в сезоне! Началось все с необычного гола задницей

Источник: AP 2019

Этот сезон для Александра Радулова пока не складывается. По крайней мере, с точки зрения заброшенных шайб. За два года в «Далласе» он успел приучить к тому, что является чуть ли не главной ударной силой команды. Под 30 шайб — уже почти привычный результат для Тасманского дьявола. Его нынешний график позволяет говорить в лучшем случае о 20 голах.

И ладно бы Радулов сосредоточился на передачах. Мы еще по КХЛ прекрасно помним, насколько хорош может быть Александр в подыгрыше. Но нет. В «Далласе» он старается именно завершать моменты. 5−6 бросков за матч — обычное, в общем-то, дело. А в конце октября, когда в матче с «Миннесотой» Радулов оформил хет-трик, он совершил десяток бросков. И это только в створ.

Учитывая, что ровно половину из своих шайб Радулов забросил в одном матче, голы ему и правда даются с большим скрипом. В последних четырех играх — по нулям, разве что одна передача в матче с «Чикаго». Однако стоило в Техас пожаловать «рыцарям», как у россиянина проснулся азарт. Будто это не «Вегас» приехал к Радулову, а Радулов в Лас-Вегас. Александр всего второй раз за сезон набрал больше двух очков. Он и партнеру помог забить в быстром прорыве, и при счете 3:2 страстно сыграл на добивании.

Впрочем, главный момент дня с участием Радулова случился в самом начале встречи. На табло еще горели нули, а «Даллас» пытался реализовать второе в матче большинство. Джон Клингберг нанес бросок от синей линии, после чего шайба каким-то образом угодила в ворота. Гол записали на Радулова, но как он это сделал?

На помощь пришла болельщица «Далласа».

Да-да, Радулов забил пятой точкой! Левой, кажется, ягодицей. Грубо говоря — задницей. А почему бы и нет? Когда нужно прервать неудачную серию, в ход идут разные, даже не самые изысканные методы.

Вот так шайба, заброшенная не клюшкой, а куда менее подготовленным для этого инвентарем, разбудила Радулова. Он не просто отметился необычным голом, а принес «Далласу» победу и заслуженно был признан первой звездой матча с «Вегасом».



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук