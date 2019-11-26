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10:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Алиу обвинил тренера «Калгари» в оскорблениях на расовой почве

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Хоккеист Аким Алиу обвинил нынешнего главного тренера клуба НХЛ «Калгари Флеймз» Билла Питерса в оскорблениях на расовой почве, когда они работали в «Рокфорд Айсхогс» из Американской хоккейной лиги в сезоне-2009/10, сообщает ESPN.

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Источник: AP 2019

Ранее несколько игроков раскритиковали тренера Майка Бэбкока, уволенного из «Торонто», за его методы работы и запугивание молодых игроков. Питерс и Бэбкок работали вместе в «Детройте».

«Не удивлен тому, что мы слышим о Бэбкоке. Яблоко от яблони недалеко падает, это касается его протеже в Калгари. Несколько раз он допускал расовые оскорбления в мой адрес в раздевалке в мой первый год, потому что ему не нравилась музыку, которую я выбирал. Я восстал против него. И вместо того, чтобы исправить ситуацию, он попросил руководство отправить меня в ECHL (лига Восточного побережья)», — написал 30-летний Алиу в своем микроблоге в Twitter.

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Генеральный менеджер «Калгари» Бред Треливинг заявил, что клуб отнесется очень серьезно к данной ситуации.

Алиу в сезоне-2015/16 выступал в КХЛ за хабаровский «Амур». Канадский форвард является сыном нигерийца и украинки и до 10 лет жил в Киеве.

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