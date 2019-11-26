Алиу обвинил тренера «Калгари» в оскорблениях на расовой почве

«Не удивлен тому, что мы слышим о Бэбкоке. Яблоко от яблони недалеко падает, это касается его протеже в Калгари. Несколько раз он допускал расовые оскорбления в мой адрес в раздевалке в мой первый год, потому что ему не нравилась музыку, которую я выбирал. Я восстал против него. И вместо того, чтобы исправить ситуацию, он попросил руководство отправить меня в ECHL (лига Восточного побережья)», — написал 30-летний Алиу в своем микроблоге в Twitter.