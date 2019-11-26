Панарина уже сравнивают с Буре! Снова набрал очки и повторил достижение легенды
«Русская ракета» блистала в составе «Рейнджерс» 17 лет назад, теперь здесь появился новый герой.
«Русская ракета» блистала в составе «Рейнджерс» 17 лет назад, теперь здесь появился новый герой.
Что бы «рейнджеры» сейчас делали, не прикупи они летом Артемия Панарина? Вопрос, конечно, риторический. Для того, чтобы оценить вклад Хлебушка в результаты «синерубашечников» достаточно беглого взгляда на статистику домашнего матча с «Миннесотой», в котором Панарин стал организатором всех трёх голов своей команды. В последних 14 из 15 матчей Артемий набирал минимум одно очко, а по количеству встреч с двумя и более результативными баллами он повторил достижение другой российской легенды с 10-м номером на спине.
Первый гол хозяев «сделал» защитник Брэди Шей, к которому шайба от Панарина пришла транзитом через Энтони Деанджело, а после парочки изящных переложений отправилась в дальнее путешествие за спину голкипера «Уайлд» Алекса Стэлока.
«Миннесота» давала «рейнджерам» возможности развивать преимущество, дважды за второй период оставаясь в меньшинстве, но ньюйоркцы не смогли воспользоваться шансами, за что были наказаны. Терпеливость Кевина Фиалы позволила ему создать прекрасный момент для ветерана «дикарей» Зака Паризе, а гол Райана Донато в середине третьего отрезка должен был стать для «Уайлд» победным.
Панарин, поймавший кураж, был не согласен с этим утверждением, и за три минуты до окончания основного времени помог Крису Крайдеру восстановить равновесие. Это было второе набранное очко россиянина в данной встрече, и по количеству матчей с двумя баллами он повторил клубный рекорд «Рейнджерс», принадлежавший Павлу Буре. 17 лет назад Русская ракета записал на свой счёт 8 таких матчей — ровно столько же теперь в активе Артемия, который проводит потрясающий сезон.
«Это то упорство и та решимость, о которой мы постоянно говорим. Их раньше не было. Но мне кажется, что у нас ещё много работы впереди, мы можем лучше обращаться с шайбой. Нам недостаёт “рабочих” голов», — критично отозвался о ситуации Крис Крайдер, которого переместили в первом звено к Панарину и Строуму.
В овертайме у хозяев вновь отличился защитник. Тони Деанджело взял игру на себя, забив победный гол дальним кистевым, чем помог Панарину оформить ассистентский
«Если бы он сделал в той ситуации передачу, я бы посадил его в запас», — с улыбкой прокомментировал момент главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн.
«Я стараюсь не думать о своём контракте и подобных вещах, такими мыслями лучше голову не забивать. Я понимаю, что меня взяли на роль лидера. Я чувствую эту ответственность. Поэтому я стараюсь быть лучше во всём, хотя играю так же, как и всегда. Не стараюсь бросать чаще. Если есть шанс сделать передачу, я её сделаю», — говорил Панарин несколько дней назад.
«Суперзвёзды спорта либо созданы для
Максим Замятин
|Дэвид Куинн
|Брюс Будро
|Хенрик Лундквист
|Алекс Стэлок
|03:03
|Бу Нивс
|10:10
|Кевин Фиала
|10:45
|Крис Крайдер
|14:50
|Брэди Шей(Энтони Дианджело, Артемий Панарин)
|24:46
|Джордан Гринуэй
|31:24
|Мэтью Дамба
|37:11
|Зак Паризе(Кевин Фиала, Джаред Сперджен)
|50:00
|Райан Донато(Райан Хартман)
|56:52
|Райан Хартман
|57:10
|Крис Крайдер(Артемий Панарин, Адам Фокс)
|60:32
|Энтони Дианджело(Артемий Панарин, Райан Стром)
Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс), Энтони Дианджело (Нью-Йорк Рейнджерс), Райан Донато (Миннесота Уайлд)
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0