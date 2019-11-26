Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Нью-Йорк Айлендерс
30
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Торпедо
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
42
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Сент-Луис Блюз
Б
32
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Адмирал
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Баффало Сэйбрз
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Миннесота Уайлд
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Ванкувер Кэнакс
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Калгари Флэймз
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Оттава Сенаторз
10
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Амур
Все события
Фоторепортажи
16Доротея Вирер — самая красивая биатлонистка мира
26«Этот клуб должен жить». Манифест болельщиков «Ростова» в матче с «Динамо»
09:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Панарина уже сравнивают с Буре! Снова набрал очки и повторил достижение легенды

«Русская ракета» блистала в составе «Рейнджерс» 17 лет назад, теперь здесь появился новый герой.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Что бы «рейнджеры» сейчас делали, не прикупи они летом Артемия Панарина? Вопрос, конечно, риторический. Для того, чтобы оценить вклад Хлебушка в результаты «синерубашечников» достаточно беглого взгляда на статистику домашнего матча с «Миннесотой», в котором Панарин стал организатором всех трёх голов своей команды. В последних 14 из 15 матчей Артемий набирал минимум одно очко, а по количеству встреч с двумя и более результативными баллами он повторил достижение другой российской легенды с 10-м номером на спине.

Первый гол хозяев «сделал» защитник Брэди Шей, к которому шайба от Панарина пришла транзитом через Энтони Деанджело, а после парочки изящных переложений отправилась в дальнее путешествие за спину голкипера «Уайлд» Алекса Стэлока.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Миннесота» давала «рейнджерам» возможности развивать преимущество, дважды за второй период оставаясь в меньшинстве, но ньюйоркцы не смогли воспользоваться шансами, за что были наказаны. Терпеливость Кевина Фиалы позволила ему создать прекрасный момент для ветерана «дикарей» Зака Паризе, а гол Райана Донато в середине третьего отрезка должен был стать для «Уайлд» победным.

Во время загрузки произошла ошибка.

Панарин, поймавший кураж, был не согласен с этим утверждением, и за три минуты до окончания основного времени помог Крису Крайдеру восстановить равновесие. Это было второе набранное очко россиянина в данной встрече, и по количеству матчей с двумя баллами он повторил клубный рекорд «Рейнджерс», принадлежавший Павлу Буре. 17 лет назад Русская ракета записал на свой счёт 8 таких матчей — ровно столько же теперь в активе Артемия, который проводит потрясающий сезон.

«Это то упорство и та решимость, о которой мы постоянно говорим. Их раньше не было. Но мне кажется, что у нас ещё много работы впереди, мы можем лучше обращаться с шайбой. Нам недостаёт “рабочих” голов», — критично отозвался о ситуации Крис Крайдер, которого переместили в первом звено к Панарину и Строуму.

Во время загрузки произошла ошибка.

В овертайме у хозяев вновь отличился защитник. Тони Деанджело взял игру на себя, забив победный гол дальним кистевым, чем помог Панарину оформить ассистентский хет-трик. «Первой мыслью, конечно, было намерение отдать пас. Но потом я подумал, а почему бы и не бросить по воротам, ведь мы играем овертайм, а это всегда шанс. Передо мной был только вратарь соперника. Хотел бы отметить заслугу Артемия в этой шайбе. Мы ведь всегда полагаемся на то, что он ведёт наше нападение, дирижирует атаками. Он создаёт много моментов. А когда у него шайба на крюке, то остаётся только смотреть, что он сделает. Стоит только открыться — как шайба у тебя. Словом, Панарин играет потрясающе», — похвалил россиянина Деанджело.

«Если бы он сделал в той ситуации передачу, я бы посадил его в запас», — с улыбкой прокомментировал момент главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я стараюсь не думать о своём контракте и подобных вещах, такими мыслями лучше голову не забивать. Я понимаю, что меня взяли на роль лидера. Я чувствую эту ответственность. Поэтому я стараюсь быть лучше во всём, хотя играю так же, как и всегда. Не стараюсь бросать чаще. Если есть шанс сделать передачу, я её сделаю», — говорил Панарин несколько дней назад.

«Суперзвёзды спорта либо созданы для Нью-Йорка, либо нет. Если яркий свет и внимание прессы не устраивают игрока, то он теряется. Но кажется, что Панарин действительно наслаждается своей жизнью здесь», — резюмировал Том Кастро из The Hockey Writers.


Нажмите,
чтобы включить звук

Максим Замятин

Читайте также
Удар Овечкина, гол Бобровскому, Знарок «СПАРТАК». Интервью Панарина после дубля «Вашингтону»
Во время загрузки произошла ошибка.
21 ноября© Ньюстюб
Нью-Йорк Рейнджерс
3:2ОТ
1:0, 0:1, 1:1
Миннесота Уайлд
Хоккей, НХЛ, Неделя 926.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Madison Square Garden
Главные тренеры
Дэвид КуиннБрюс Будро
Вратари
Хенрик ЛундквистАлекс Стэлок
1-й период
03:03Бу Нивс
10:10Кевин Фиала
10:45Крис Крайдер
14:50Брэди Шей(Энтони Дианджело, Артемий Панарин)
2-й период
24:46Джордан Гринуэй
31:24Мэтью Дамба
37:11Зак Паризе(Кевин Фиала, Джаред Сперджен)
3-й период
50:00Райан Донато(Райан Хартман)
56:52Райан Хартман
57:10Крис Крайдер(Артемий Панарин, Адам Фокс)
Овертайм
60:32Энтони Дианджело(Артемий Панарин, Райан Стром)
Лучшие игроки матча
Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс), Энтони Дианджело (Нью-Йорк Рейнджерс), Райан Донато (Миннесота Уайлд)
Статистика
4Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Йорк Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Миннесота Уайлд
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Седокова увела из семьи известного спортсмена!
Тотальный бан россиян: нейтральный флаг, минус домашние турниры
Кучеров шокировал «Баффало» голом на 13-й секунде
«Барселона» в Лигу Европы? Главные матчи пятого тура ЛЧ
Радулов отметился необычным голом задницей
СМИ: Отстранение РФ от Евро может открыть дверь для Шотландии
Чемпион ОИ из России дисквалифицирован на 1,5 года
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь