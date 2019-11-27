«Бостон» разгромил «Монреаль» в матче НХЛ. Пастрняк забросил три шайбы

Источник: AP 2019

В составе гостей хет-триком отметился нападающий Давид Пастрняк (15, 21, 30-я минуты). Также шайбы забросили Джейк Дебраск (9), Брэд Маршанд (20), Андерс Бьорк (22), Чарли Койл (49) и Дэнтон Хайнен (59). У проигравших отличился защитник Ши Уэбер (13).

23-летний Пастрняк закрепился на первой строчке в списке лучших снайперов регулярного чемпионата, на его счету теперь 23 заброшенные шайбы. В активе Конора Макдэвида, идущего вторым, 18 голов. Александр Овечкин, который стал лучшим снайпером по итогам прошлого сезона, забросил 15 шайб.

Маршанд преодолел рубеж в 600 набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету 31-летнего форварда, который выступает за клуб с 2009 года, теперь 601 (279+322) балл за результативность в 705 матчах.

«Бостон» одержал четвертую победу подряд и занимает первое место в Восточной конференции, набрав 37 очков после 24 матчей. «Монреаль» идет восьмым, имея в активе 27 очков после 24 встреч. Следующую игру «Бостон» проведет на выезде против «Оттавы» 28 ноября. «Монреаль» днем позже примет «Нью-Джерси».