«Бостон» разгромил «Монреаль» в матче НХЛ. Пастрняк забросил три шайбы
ТАСС, 27 ноября. «Бостон» на выезде со счетом 8:1 разгромил «Монреаль» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Команда одержала четвертую победу подряд.
ТАСС, 27 ноября. «Бостон» на выезде со счетом 8:1 разгромил «Монреаль» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Команда одержала четвертую победу подряд.
В составе гостей
23-летний Пастрняк закрепился на первой строчке в списке лучших снайперов регулярного чемпионата, на его счету теперь 23 заброшенные шайбы. В активе Конора Макдэвида, идущего вторым, 18 голов. Александр Овечкин, который стал лучшим снайпером по итогам прошлого сезона, забросил 15 шайб.
Маршанд преодолел рубеж в 600 набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету 31-летнего форварда, который выступает за клуб с 2009 года, теперь 601 (279+322) балл за результативность в 705 матчах.
«Бостон» одержал четвертую победу подряд и занимает первое место в Восточной конференции, набрав 37 очков после 24 матчей. «Монреаль» идет восьмым, имея в активе 27 очков после 24 встреч. Следующую игру «Бостон» проведет на выезде против «Оттавы» 28 ноября. «Монреаль» днем позже примет «Нью-Джерси».
В другом матче игрового дня «Миннесота» на выезде победила «Нью-Джерси» со счетом 3:2. Форвард хозяев Никита Гусев провел на площадке 13 минут 28 секунд, нанес три броска, сделал два силовых приема, но результативными действиями не отметился. Также «Чикаго» дома победил «Даллас» со счетом 3:0. Голкипер гостей Антон Худобин отразил 35 бросков, форварды команды Денис Гурьянов и Александр Радулов очков во встрече не набрали.
|Клод Жюльен
|Брюс Кэссиди
|Кэри Прайс(Кейт Кинкейд)
|Ярослав Галак
|06:10
|Брендан Галлахер
|08:03
|Джейк Дебраск(Шон Керали, Давид Крейчи)
|12:41
|Ши Уэбер(Брендан Галлахер, Томаш Татар)
|13:56
|Нэйт Томпсон
|14:24
|Давид Пастрняк(Брэд Маршан, Чарли Койл)
|14:32
|Чарли Макэвой
|19:23
|Брэд Маршан(Чарли Койл)
|20:08
|Давид Пастрняк(Брэд Маршан, Здено Хара)
|21:10
|Андерс Бьорк(Шон Керали)
|29:06
|Давид Пастрняк(Давид Крейчи, Брэндон Карло)
|32:43
|Коннор Клифтон
|48:26
|Чарли Койл(Тори Краг, Шон Керали)
|55:38
|Макс Доми
|55:38
|Джек Студничка
|57:58
|Дэнтон Хейнен(Джек Студничка, Тори Краг)
Давид Пастрняк (Бостон Брюинз), Брэд Маршан (Бостон Брюинз), Шон Керали (Бостон Брюинз)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0