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11:02 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» разгромил «Монреаль» в матче НХЛ. Пастрняк забросил три шайбы

ТАСС, 27 ноября. «Бостон» на выезде со счетом 8:1 разгромил «Монреаль» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Команда одержала четвертую победу подряд.

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Источник: AP 2019

В составе гостей хет-триком отметился нападающий Давид Пастрняк (15, 21, 30-я минуты). Также шайбы забросили Джейк Дебраск (9), Брэд Маршанд (20), Андерс Бьорк (22), Чарли Койл (49) и Дэнтон Хайнен (59). У проигравших отличился защитник Ши Уэбер (13).

23-летний Пастрняк закрепился на первой строчке в списке лучших снайперов регулярного чемпионата, на его счету теперь 23 заброшенные шайбы. В активе Конора Макдэвида, идущего вторым, 18 голов. Александр Овечкин, который стал лучшим снайпером по итогам прошлого сезона, забросил 15 шайб.

Маршанд преодолел рубеж в 600 набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету 31-летнего форварда, который выступает за клуб с 2009 года, теперь 601 (279+322) балл за результативность в 705 матчах.

«Бостон» одержал четвертую победу подряд и занимает первое место в Восточной конференции, набрав 37 очков после 24 матчей. «Монреаль» идет восьмым, имея в активе 27 очков после 24 встреч. Следующую игру «Бостон» проведет на выезде против «Оттавы» 28 ноября. «Монреаль» днем позже примет «Нью-Джерси».

В другом матче игрового дня «Миннесота» на выезде победила «Нью-Джерси» со счетом 3:2. Форвард хозяев Никита Гусев провел на площадке 13 минут 28 секунд, нанес три броска, сделал два силовых приема, но результативными действиями не отметился. Также «Чикаго» дома победил «Даллас» со счетом 3:0. Голкипер гостей Антон Худобин отразил 35 бросков, форварды команды Денис Гурьянов и Александр Радулов очков во встрече не набрали.

Монреаль Канадиенс
1:8
1:3, 0:3, 0:2
Бостон Брюинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 927.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Centre Bell
Главные тренеры
Клод ЖюльенБрюс Кэссиди
Вратари
Кэри Прайс(Кейт Кинкейд)Ярослав Галак
1-й период
06:10Брендан Галлахер
08:03Джейк Дебраск(Шон Керали, Давид Крейчи)
12:41Ши Уэбер(Брендан Галлахер, Томаш Татар)
13:56Нэйт Томпсон
14:24Давид Пастрняк(Брэд Маршан, Чарли Койл)
14:32Чарли Макэвой
19:23Брэд Маршан(Чарли Койл)
2-й период
20:08Давид Пастрняк(Брэд Маршан, Здено Хара)
21:10Андерс Бьорк(Шон Керали)
29:06Давид Пастрняк(Давид Крейчи, Брэндон Карло)
32:43Коннор Клифтон
3-й период
48:26Чарли Койл(Тори Краг, Шон Керали)
55:38Макс Доми
55:38Джек Студничка
57:58Дэнтон Хейнен(Джек Студничка, Тори Краг)
Лучшие игроки матча
Давид Пастрняк (Бостон Брюинз), Брэд Маршан (Бостон Брюинз), Шон Керали (Бостон Брюинз)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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