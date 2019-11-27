«Чикаго» сделал заявление по обвинению тренера «Калгари» Питерса в расизме
Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» сделал заявление по обвинению главного тренера «Калгари Флэймз» Билла Питерса в расизме.
Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» сделал заявление по обвинению главного тренера «Калгари Флэймз» Билла Питерса в расизме.
Темнокожий хоккеист Аким Алиу, уже завершивший карьеру, рассказал, что столкнулся с расизмом со стороны Питерса, когда они вместе работали в «Рокфорд Айс Хогз», который является
«Мы серьёзно воспринимаем инкриминируемые действия бывшего тренера “Рокфорда” в отношении Алиу. “Чикаго” не был поставлен в известность о предполагаемом инциденте до вчерашнего дня. Никакие действия персонала “Блэкхоукс” по отношению Алиу не были продиктованы той историей», — говорится в сообщении на официальном сайте организации.