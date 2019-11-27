«Чикаго» сделал заявление по обвинению тренера «Калгари» Питерса в расизме

Темнокожий хоккеист Аким Алиу, уже завершивший карьеру, рассказал, что столкнулся с расизмом со стороны Питерса, когда они вместе работали в «Рокфорд Айс Хогз», который является фарм-клубом «Чикаго». Также Алиу заявил, что Питерс написал генеральному директору «Чикаго Блэкхоукс» Джону Макдоноу и генеральному менеджеру Стэну Боумену, чтобы его отправили в Лигу Восточного побережья.