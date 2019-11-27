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11:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Главный скандал года в НХЛ. Тренера «Калгари» обвинили в расизме и избиении

Билл Питерс скоро потеряет свою работу.

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Источник: Спорт-Экспресс

Что случилось?

Бывший форвард «Чикаго» и хабаровского «Амура» Аким Алиу обвинил главного тренера «Калгари» Билла Питерса в оскорблениях на расовой почве.

В своем твиттере игрок нигерийско-украинского происхождения поддержал актуальную тему самоуправства уволенного из «Торонто» Майка Бэбкока, который три года назад довел до слез Митча Марнера.

В сезоне-2009/10 нападающий, выбранный «Блэкхокс» во втором раунде драфта 2007 года, выступал за фарм-клуб «Рокфорд» под руководством нынешнего наставника «Флэймс». Перед одной из тренировок назад Питерс при всей команде допустил расистский комментарий с употреблением слов на букву «н», а затем связался с руководством «Чикаго» и поспособствовал отправке нападающего в клуб ECHL «Толидо Уолай».

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В разговоре с корреспондентом TSN Фрэнком Серавалли Алиу поделился более подробными воспоминаниями о произошедшем в раздевалке «Рокфорда»: «Он вошел перед утренней раскаткой и сказал: “Аким, мне осточертело то, что ты ставишь свое ни*** дерьмо (главный тренер имел в виду хип-хоп, который поставил в раздевалке Алиу). Мне надоело слушать, как ни*** сношают других ни***”. Потом он ушел, как будто ничего не случилось. После этого наступила гробовая тишина. Можно было услышать мысли соседа. Я просто сел на свое место и промолчал».

Кто такой Аким Алиу?

Алиу родился в Нигерии, вырос на Украине, но в семь лет переехал в Канаду. Перед драфтом котировался на уровне первого раунда.

Игрок уверен, что инцидент с Питерсом разрушил его еще не начавшуюся карьеру. Аким утверждает, что не заявил об этом ранее, потому что был напуган и в 20 лет думал только том, чтобы пробиться в НХЛ. После этого на одной из тренировок он сорвался на тренера и через два часа был отправлен в ECHL.

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В молодежной лиге Онтарио с Акимом приключилась более неприятная история: он отказался проходить позорный обряд посвящения: старожилы «Уиндзора» закрыли других новичков голыми в тесном туалете клубного автобуса. Сейчас форварду уже 30 лет, он — свободный агент. Последний его клуб тоже был из ECHL, так что история наверняка даст ему возможность вернуться в игру.

Что говорят остальные участники?

Двое других игроков «Рокфорда» Саймон Пепин и Питер МакАртур, присутствовавшие в раздевалке, независимо друг от друга полностью подтвердили рассказ своего бывшего партнера. «Считаю, что каждый должен нести ответственность за свои действия или сказанное слово», — добавил Пепин. Капитан того состава «Айс Хогс» Джейк Дауэлл отказался комментировал произошедшее, но выразил готовность сотрудничать с расследованием НХЛ или «Калгари». По словам форварда Дауэлл обсудил инцидент с Питерсом, но вместо извинений Алиу вновь услышал тираду про «дерьмо *****», и про то, что в раздевалке должна играть другая музыка.

Защитник «Амура» Михал Йордан, выступавший под началом Питерса в «Каролине», поделился своей печальной историей о бывшем наставнике: «Ты получил то, что заслуживаешь, Билл. После нескольких лет, проведенных в НХЛ, у меня был опыт работы с худшим тренером за всю историю. Он пинал меня и бил другого игрока по голове во время игры. Потом притворялся, будто ничего не случилось. Я не мог поверить своим глазам, что такое может случиться в лучшей лиге. Счастлив, что мне больше не нужно ощущать эти вещи».

НХЛ осудила предполагаемое поведение наставника, назвав его отвратительным и неприемлемым. Лига отказалась давать дальнейшие комментарии до тех пор, пока вопрос не будет изучен более тщательно.

Генменеджер «Калгари» Брэд Триливинг заявил, что уже инициировал собственное разбирательство: «Вчера вечером узнали об этой проблеме из социальных сетей. “Калгари” очень серьезно относится к подобным вещам. Мы намерены провести полное и расследование перед тем, как комментировать эту ситуацию». В СМИ появилась информация об увольнении, но позже Триливинг ее опроверг. Правда, «Калгари» уже объявил, что Питерс не будет тренировать команду в завтрашнем матче против «Баффало». Видимо, отставки осталось ждать не так долго.

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