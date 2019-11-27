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21:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вегас» выставил дисквалифицированного за допинг Зыкова на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» выставил на драфт отказов российского нападающего Валентина Зыкова, сообщает инсайдер Эллиот Фридман.

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Источник: AP 2019

Зыков был дисквалифицирован на 20 матчей за нарушение антидопинговых правил.

В текущем сезоне 24-летний Зыков провёл семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт две результативные передачи при показателе полезности «-1» и двух минутах штрафного времени. В НХЛ на счету Зыкова 47 матчей, в которых ему удалось забросить шесть шайб и отдать девять результативных передач при показателе полезности «-1».

Во время загрузки произошла ошибка.

До перехода в «Вегас» Зыков защищал цвета «Каролины Харрикейнз» и «Эдмонтон Ойлерз». Уроженец Санкт-Петербурга был выбран «Лос-Анджелес Кингз» на драфте-2013 под общим 37-м номером.

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