«Вегас» выставил дисквалифицированного за допинг Зыкова на драфт отказов

В текущем сезоне 24-летний Зыков провёл семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт две результативные передачи при показателе полезности «-1» и двух минутах штрафного времени. В НХЛ на счету Зыкова 47 матчей, в которых ему удалось забросить шесть шайб и отдать девять результативных передач при показателе полезности «-1».