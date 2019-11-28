Овечкин одурачил защитника и забил крутой гол Бобровскому. А все волшебство началось с Кузнецова

Источник: AP 2019

Гол

В самом начале матча хозяева имели пару возможностей и вполне могли повести в счете. Сергей Бобровский хладнокровно справился с опасными бросками Джона Карлсона и Александра Овечкина, напомнив себе самого лучших образцов. Для того, чтобы пробить вратаря «Флориды», поймавшего уверенность, необходимо придумать что-то совсем не банальное. Функции волшебника в отсутствии травмированного Никласа Бэкстрема полностью перешли в руки Евгения Кузнецова. Он из заурядной ситуации выжал максимум, смело пойдя сразу на трех игроков соперника и сосредоточил все внимание на себе, прежде чем скинул шайбу за спину на своего капитана. Овечкин чуть заметным движением одурачил защитника Марка Пысика, отправив того «в буфет за пивом», и кистевым броском заставил капитулировать Бобровского. Голкипер не успел прочитать ситуацию и с опозданием сомкнул щитки. Шайба пролетела ему в «домик».

Вратарь

Когда Брэйден Холтби держит свой уровень, не нервничает и постоянно выручает, то «Вашингтон» на глазах превращается в неуязвимого монстра. Игроки «Флориды» в первом периоде владели инициативой, два раза действовали в большинстве и создали себе несколько хороших моментов. Однако Холтби каждый раз говорил «нет», не дав отличиться среди прочих Евгению Дадонову. Можно сейчас долго рассуждать о том, какую тактику необходимо выбрать руководству «Кэпиталз» на переговорах о новом контракте вратаря. Но удерживать его надо при всем уважении к прогрессирующему Илье Самсонову. Россиянин пока не готов твердо занять позицию первого номера. Холтби по окончании нынешнего сезона становится неограниченно свободным агентом и пока делает все, чтобы поднять на себя цену. Смотреть в протокол и обращать внимание на три пропущенные шайбы, наверное, лишним не будет. Да и в случае с голом от Винса Трочека голкипер мог сыграть надежнее. Сила Холтби совсем в другом — он выручает именно в тех ситуациях, когда его команде больше всего требуется именно помощь со стороны вратаря. Измерить в килограммах и тоннах психологическую уверенность нельзя. У игроков «Вашингтона» с ней сейчас все в полном ажуре.

Потеря

В первом периоде во время коммерческого тайм-аута трибуны тепло поприветствовали нападающего «Пантер» Бретта Коннолли, одновременно наблюдая за видеонарезкой самых ярких эпизодов с его участием на кубе. Форвард провел три предыдущих сезона в «Вашингтоне», забросил больше полусотни шайб и приложил руку к выигрышу столичной командой Кубка Стэнли в позапрошлом сезоне. Разумеется, своим бывшим партнерам о себе надо периодически напоминать. Три недели назад Коннолли уже забил «Кэпиталз» в домашнем матче. Теперь сумел отличиться в гостях. Защита хозяев в данном эпизоде сыграла так, словно хотела, чтобы их бывший товарищ по оружию снова забил.

Бросок

Бобровский по большой части откровенно скучал, что с ним в последние годы случается крайне редко. До его ворот игроки «Вашингтона» доезжали не часто. Всего 12 бросков в створ за 40 минут — не жизнь, а сказка. Раза два голкиперу пришлось всерьез вступить в дело во втором периоде. Особенно запомнился эпизод, когда россиянин помешал отличиться Тому Уилсону. Однако привыкнуть к тому, что тебе не приходится, как белка в колесе, крутиться в своей вратарской весь матч, у Бобровского пока не получается. Отдавая должное идеальному по точности и силе броску словака Рихарда Паника, попавшего в дальнюю девятку, надо признать, что наш вратарь немного ошибся с выбором позиции, думая о том, как прикрыть ближний угол.

Проблема

«Флорида» успела сравнять счет до второго перерыва, но это никоим образом не отразилось на хоккеистах «Вашингтона». Они, видимо, позабыли о том, сколько плохих эмоций может принести пропущенный гол в раздевалку. «Кэпиталз» в последнее время ассоциируются с опытным стрелком, знающим, когда именно надо нажать на курок, чтобы попасть хищник точно в сердце.

В третьем периоде хозяева подловили соперника, чересчур увлекшегося попытками забить Холтби еще. Для «Вашингтона» позитивным знаком стал тот факт, что победу он вырвал даже без помощи своих лидеров. В концовке Овечкин сам лишил себя хет-трика: дважды не использовал выход «один в ноль» и еще раз не попал в пустые ворота, бросая из своей зоны. Бобровского вроде бы и нельзя напрямую обвинить в поражении. В ряде эпизодов он выручал команду в тяжелых ситуациях, но адаптироваться к стилю новой команды ему до конца не удается. Пока для него это становится проблемой. На контрасте с Холтби было видно, в чем россиянину надо прибавлять — спасать в ключевые моменты матча.