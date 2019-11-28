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13:16 (мск), источник: Sport24

У Кучерова три гола в трех матчах после травмы. Его не сломил зубодробительный силовой от канадца

У Кучерова три очка в матче с «Сент-Луисом», но «Тампа» все равно проиграла.

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Источник: Reuters

Помните, как совсем недавно Никита Кучеров не смог доиграть матч с «Сент-Луисом»? Тогда он попал под поезд, который зовут Брэйден Шенн.

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Казалось, что для русской суперзвезды «Тампы-Бэй» все может плохо закончится. Если бы Кучеров получил сотрясение мозга — это была бы колоссальная потеря для «молний».

«В мое время, когда в НХЛ был развит институт тафгаев, а на площадке постоянно дежурили “телохранители”, за подобные вещи этого Брэйдена Шенна постигло бы серьезное наказание. Думаю, этот непонятный хоккеист отправился бы в больницу, а на льду почти наверняка вспыхнула бы массовая драка. Нужно думать головой, что ты делаешь на льду и кого ты бьешь, нанося человеку травму. Никита Кучеров — звезда мирового масштаба, который генерирует доход не только для “Тампы”, но и для всей НХЛ. Ведь на звезд ходят смотреть болельщики», — высказался об этом эпизоде в интервью «Чемпионату» Андрей Назаров.

Для Кучерова, по большому счету, все обошлось. Да, он пропустил следующий матч «Тампы», но когда появился в составе — забил «Анахайму». Тем самым он прервал свою двухматчевую безголевую серию.

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Следующий матч, и снова гол! Ворота «Баффало» он сумел поразить уже на 13-й секунде встречи. Чего-чего, а раскачки Никите не потребовалось. Он сразу включился в игру.

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И вот, настало время повторной игры с «Сент-Луисом», а значит и новой встречи с Шенном. Жестких столкновений Кучеров на этот раз избежал, зато сумел поучаствовать во всех трех шайбах своей команды.

Для начала, как положено лидеру, он забил сам. Брэйдону Поинту достаточно было выиграть вбрасывание. Все остальное Никита сделал сам.

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Когда «Сент-Луис» усилиями своего четвертого звена повел в счете, настало время сравнивать счет. Сделал это Энтони Чирелли не без помощи своего русского напарника. Никита доставил шайбу на пятак, а канадец ее оттуда переправил в ворота. 2:2!

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В третьем периоде Кучеров с Поинтом изящно разыграют большинство, но это не поможет «Тампе» продлить победную серию. Иронично, что решающий гол записал на свой счет… Брэйден Шенн. Тот самый канадец, чуть не лишивший «молний» главной звезды, но в итоге устроивший ему столь необходимую встряску.

Кажется, попав под брутальный силовой прием, Кучеров стал играть собраннее, чем раньше. Три гола в трех матчах — это уже тот график, за который действующему обладателю «Харт Трофи» не должно быть стыдно. Спасибо Шенну за это.

Дмитрий Ерыкалов

Тампа-Бэй Лайтнинг
3:4
0:0, 2:2, 1:2
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Неделя 928.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Amalie Arena
Главные тренеры
Джон КуперКрэйг Беруби
Вратари
Андрей ВасилевскийДжордан Биннингтон
2-й период
23:53Никита Кучеров(Брэйден Пойнт)
24:24Закари Сэнфорд
25:31Оскар Сундквист(Джей Боумистер, Иван Барбашев)
28:40Оскар Сундквист(Тайлер Бозак, Иван Барбашев)
31:39Энтони Чирелли(Райан Макдона, Никита Кучеров)
35:29Алекс Пьетранджело
3-й период
40:20Дэвид Перрон
48:21Закари Сэнфорд(Тайлер Бозак, Иван Барбашев)
49:02Алекс Киллорн
49:18Янни Гурд
51:07Брэйден Шенн(Джейден Шворц, Райан О`Райлли)
53:12Роберт Томас
54:23Брэйден Пойнт(Кевин Шаттенкирк, Никита Кучеров)
Лучшие игроки матча
Оскар Сундквист (Сент-Луис Блюз), Энтони Чирелли (Тампа-Бэй Лайтнинг), Иван Барбашев (Сент-Луис Блюз)
Статистика
4Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
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