У Кучерова три гола в трех матчах после травмы. Его не сломил зубодробительный силовой от канадца

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Помните, как совсем недавно Никита Кучеров не смог доиграть матч с «Сент-Луисом»? Тогда он попал под поезд, который зовут Брэйден Шенн.

Казалось, что для русской суперзвезды «Тампы-Бэй» все может плохо закончится. Если бы Кучеров получил сотрясение мозга — это была бы колоссальная потеря для «молний».

«В мое время, когда в НХЛ был развит институт тафгаев, а на площадке постоянно дежурили “телохранители”, за подобные вещи этого Брэйдена Шенна постигло бы серьезное наказание. Думаю, этот непонятный хоккеист отправился бы в больницу, а на льду почти наверняка вспыхнула бы массовая драка. Нужно думать головой, что ты делаешь на льду и кого ты бьешь, нанося человеку травму. Никита Кучеров — звезда мирового масштаба, который генерирует доход не только для “Тампы”, но и для всей НХЛ. Ведь на звезд ходят смотреть болельщики», — высказался об этом эпизоде в интервью «Чемпионату» Андрей Назаров.

Для Кучерова, по большому счету, все обошлось. Да, он пропустил следующий матч «Тампы», но когда появился в составе — забил «Анахайму». Тем самым он прервал свою двухматчевую безголевую серию.

Следующий матч, и снова гол! Ворота «Баффало» он сумел поразить уже на 13-й секунде встречи. Чего-чего, а раскачки Никите не потребовалось. Он сразу включился в игру.

И вот, настало время повторной игры с «Сент-Луисом», а значит и новой встречи с Шенном. Жестких столкновений Кучеров на этот раз избежал, зато сумел поучаствовать во всех трех шайбах своей команды.

Для начала, как положено лидеру, он забил сам. Брэйдону Поинту достаточно было выиграть вбрасывание. Все остальное Никита сделал сам.

Когда «Сент-Луис» усилиями своего четвертого звена повел в счете, настало время сравнивать счет. Сделал это Энтони Чирелли не без помощи своего русского напарника. Никита доставил шайбу на пятак, а канадец ее оттуда переправил в ворота. 2:2!

В третьем периоде Кучеров с Поинтом изящно разыграют большинство, но это не поможет «Тампе» продлить победную серию. Иронично, что решающий гол записал на свой счет… Брэйден Шенн. Тот самый канадец, чуть не лишивший «молний» главной звезды, но в итоге устроивший ему столь необходимую встряску.

Кажется, попав под брутальный силовой прием, Кучеров стал играть собраннее, чем раньше. Три гола в трех матчах — это уже тот график, за который действующему обладателю «Харт Трофи» не должно быть стыдно. Спасибо Шенну за это.