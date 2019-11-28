Суперматч Малкина! Пять очков и веселый гол, скользя сидя по льду

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Евгений Малкин обрёл себя. После не самого удачного прошлого сезона (хотя 72 очка в 68 матчах — это вполне достойный результат) 71-й номер «Питтсбурга» прилично буксовал и в начале нынешнего регулярного чемпионата. Травма, неуверенность, неприятные нехоккейные темы — теперь всё это осталось позади, и на первый план вышла игра Евгения. Игра, которой он продолжает восхищать и приносить своей команде ценнейшие очки.

Более странный матч, чем домашняя встреча «Пингвинов» с «Ванкувером», трудно отыскать. «Питтсбург», поведя в счёте с перевесом в две шайбы, неожиданно «вырубился» и позволил сопернику забить четыре гола подряд. После того как на старте третьего периода у подопечных Майка Салливана на мгновение мелькнула прежняя собранность, последовали ещё две шайбы «Кэнакс», но хозяева удивительным образом смогли отыграться со счёта 3:6. Главную роль в этом возвращении сыграли Малкин и Джейк Гюнцель, набравшие 9 баллов на двоих.

Россиянин сократил отставание до минимума, пробив вратаря «Ванкувера» Тэтчера Демко хлёстким дальним выстрелом, присев на одно колено в момент броска. Этот гол в большинстве придал «Питтсбургу» уверенности в том, что безнадёжный матч вполне можно спасти при должном отношении к делу — времени для того, чтобы отыграться, было вполне достаточно.

Порыв Евгения поддержали Зак Астон-Риз и Крис Летанг, который проводил лишь второй матч, восстановившись после травмы. Выстрел Летанга со средней дистанции стал для хозяев победным, заставив забыть крайне неудачную игру «Питтсбурга» по ходу встречи.

Я уже говорил своим парням, что мне очень нравится стойкость, которую демонстрирует наша ключевая группа хоккеистов. Это просто умение никогда не сдаваться, и не важно, какой счёт на табло. Нужно просто выходить и играть, делать своё дело. Майк Салливан главный тренер «Питтсбурга»

Когда же «Ванкувер» снял вратаря и попытался спастись, то на авансцену снова вышел Малкин, поразивший пустые ворота. Уралец сделал это очень необычным способом, сумев попасть по шайбе из положения сидя на льду.

5 (2+3) набранных очков — таких матчей в карьере Малкина теперь восемь, но семь предыдущих были довольно давно. Последний — в сезоне-2011/12, и с тех пор подобной статистикой Евгений своих поклонников не баловал. Остальные «пингвины» тоже нечасто добирались до этой красивой статистики, поскольку предыдущим хоккеистом «Питтсбурга» с пятью очками в одном матче был «любимый» партнёр Малкина Фил Кессел (март 2017).

Сейчас моё время. Я поймал свою игру. Тренеры доверяют мне, я много играю. Я очень уверен в себе. В прошлом году я поменял 20 пар коньков, но только сейчас нашел те, в которых не болит нога. В прошлом сезоне я не был доволен тем, как играл. Сколько лет мне осталось играть на профессиональном уровне? Я просто наслаждаюсь каждым днём. Я знаю, что я отличный игрок. Я играю в хоккей всю свою жизнь и наслаждаюсь этим. Евгений Малкин российский хоккеист

«Малкин действительно один из лучших хоккеистов на планете. Сейчас он играет так, что становится понятно, что это что-то особенно. Хочется отдавать ему шайбу как можно чаще», — признал партнёр Евгения Джейк Гюнцель, набравший 4 (2+2) очка.

Получив шлем пожарного в качестве приза лучшему игроку команды в этом матче, Малкин пообещал на следующий день надеть хорошую обувь. Что означала эта шутка, сказанная партнёрам в раздевалке, со стороны понять трудно, но остаётся надеяться, что одноклубники припасут для Евгения какую-либо интересную обувку после такой же великолепной игры в следующем матче.