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10:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Суперматч Малкина! Пять очков и веселый гол, скользя сидя по льду

«Питтсбург» и «Ванкувер» выдали матч из 14 шайб, а Джино показал результативность на уровне 2012 года.

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Источник: Reuters

Евгений Малкин обрёл себя. После не самого удачного прошлого сезона (хотя 72 очка в 68 матчах — это вполне достойный результат) 71-й номер «Питтсбурга» прилично буксовал и в начале нынешнего регулярного чемпионата. Травма, неуверенность, неприятные нехоккейные темы — теперь всё это осталось позади, и на первый план вышла игра Евгения. Игра, которой он продолжает восхищать и приносить своей команде ценнейшие очки.

Более странный матч, чем домашняя встреча «Пингвинов» с «Ванкувером», трудно отыскать. «Питтсбург», поведя в счёте с перевесом в две шайбы, неожиданно «вырубился» и позволил сопернику забить четыре гола подряд. После того как на старте третьего периода у подопечных Майка Салливана на мгновение мелькнула прежняя собранность, последовали ещё две шайбы «Кэнакс», но хозяева удивительным образом смогли отыграться со счёта 3:6. Главную роль в этом возвращении сыграли Малкин и Джейк Гюнцель, набравшие 9 баллов на двоих.

Россиянин сократил отставание до минимума, пробив вратаря «Ванкувера» Тэтчера Демко хлёстким дальним выстрелом, присев на одно колено в момент броска. Этот гол в большинстве придал «Питтсбургу» уверенности в том, что безнадёжный матч вполне можно спасти при должном отношении к делу — времени для того, чтобы отыграться, было вполне достаточно.

Порыв Евгения поддержали Зак Астон-Риз и Крис Летанг, который проводил лишь второй матч, восстановившись после травмы. Выстрел Летанга со средней дистанции стал для хозяев победным, заставив забыть крайне неудачную игру «Питтсбурга» по ходу встречи.

Я уже говорил своим парням, что мне очень нравится стойкость, которую демонстрирует наша ключевая группа хоккеистов. Это просто умение никогда не сдаваться, и не важно, какой счёт на табло. Нужно просто выходить и играть, делать своё дело.
Майк Салливан
главный тренер «Питтсбурга»

Когда же «Ванкувер» снял вратаря и попытался спастись, то на авансцену снова вышел Малкин, поразивший пустые ворота. Уралец сделал это очень необычным способом, сумев попасть по шайбе из положения сидя на льду.

5 (2+3) набранных очков — таких матчей в карьере Малкина теперь восемь, но семь предыдущих были довольно давно. Последний — в сезоне-2011/12, и с тех пор подобной статистикой Евгений своих поклонников не баловал. Остальные «пингвины» тоже нечасто добирались до этой красивой статистики, поскольку предыдущим хоккеистом «Питтсбурга» с пятью очками в одном матче был «любимый» партнёр Малкина Фил Кессел (март 2017).

Сейчас моё время. Я поймал свою игру. Тренеры доверяют мне, я много играю. Я очень уверен в себе. В прошлом году я поменял 20 пар коньков, но только сейчас нашел те, в которых не болит нога. В прошлом сезоне я не был доволен тем, как играл. Сколько лет мне осталось играть на профессиональном уровне? Я просто наслаждаюсь каждым днём. Я знаю, что я отличный игрок. Я играю в хоккей всю свою жизнь и наслаждаюсь этим.
Евгений Малкин
российский хоккеист

«Малкин действительно один из лучших хоккеистов на планете. Сейчас он играет так, что становится понятно, что это что-то особенно. Хочется отдавать ему шайбу как можно чаще», — признал партнёр Евгения Джейк Гюнцель, набравший 4 (2+2) очка.

Получив шлем пожарного в качестве приза лучшему игроку команды в этом матче, Малкин пообещал на следующий день надеть хорошую обувь. Что означала эта шутка, сказанная партнёрам в раздевалке, со стороны понять трудно, но остаётся надеяться, что одноклубники припасут для Евгения какую-либо интересную обувку после такой же великолепной игры в следующем матче.

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Максим Замятин

Питтсбург Пингвинз
8:6
2:1, 0:3, 6:2
Ванкувер Кэнакс
Хоккей, НХЛ, Неделя 928.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк СалливанТрэвис Грин
Вратари
Мэттью Мюррей(Тристан Джерри)Тэтчер Демко(Тэтчер Демко)
1-й период
02:29Джейк Гюнтцель(Евгений Малкин)
12:21Трой Стэчер
12:53Брайан Раст(Евгений Малкин, Джейк Гюнтцель)
16:42Джей.Ти. Миллер(Куинн Хьюз, Бо Хорват)
18:18Элиас Петтерссон
2-й период
27:17Элиас Петтерссон(Джейк Виртанен, Куинн Хьюз)
38:20Джейк Виртанен(Кристофер Танев, Зак Макьюэн)
39:01Адам Годетт(Куинн Хьюз, Джош Лейво)
3-й период
41:01Джейк Гюнтцель(Брайан Раст)
41:24Доминик Кахун
42:31Джей.Ти. Миллер(Элиас Петтерссон, Брок Бозер)
43:06Адам Годетт(Тэннер Пирсон)
45:11Крис Летанг
46:08Джей.Ти. Миллер
46:16Доминик Кахун(Маркус Петтерссон, Джаред Маккэн)
47:24Евгений Малкин(Джон Марино, Брайан Раст)
50:30Зак Астон-Ризе(Брэндон Танев, Джон Марино)
51:39Брайан Раст
51:39Элиас Петтерссон
56:54Крис Летанг(Евгений Малкин, Джейк Гюнтцель)
56:54Командный штраф
59:59Евгений Малкин(Крис Летанг, Брайан Раст)
Лучшие игроки матча
Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз), Джейк Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз), Джей.Ти. Миллер (Ванкувер Кэнакс)
Статистика
6Штрафное время10
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург Пингвинз
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