Суперматч Малкина! Пять очков и веселый гол, скользя сидя по льду
«Питтсбург» и «Ванкувер» выдали матч из 14 шайб, а Джино показал результативность на уровне 2012 года.
«Питтсбург» и «Ванкувер» выдали матч из 14 шайб, а Джино показал результативность на уровне 2012 года.
Евгений Малкин обрёл себя. После не самого удачного прошлого сезона (хотя 72 очка в 68 матчах — это вполне достойный результат) 71-й номер «Питтсбурга» прилично буксовал и в начале нынешнего регулярного чемпионата. Травма, неуверенность, неприятные нехоккейные темы — теперь всё это осталось позади, и на первый план вышла игра Евгения. Игра, которой он продолжает восхищать и приносить своей команде ценнейшие очки.
Более странный матч, чем домашняя встреча «Пингвинов» с «Ванкувером», трудно отыскать. «Питтсбург», поведя в счёте с перевесом в две шайбы, неожиданно «вырубился» и позволил сопернику забить четыре гола подряд. После того как на старте третьего периода у подопечных Майка Салливана на мгновение мелькнула прежняя собранность, последовали ещё две шайбы «Кэнакс», но хозяева удивительным образом смогли отыграться со счёта 3:6. Главную роль в этом возвращении сыграли Малкин и Джейк Гюнцель, набравшие 9 баллов на двоих.
Россиянин сократил отставание до минимума, пробив вратаря «Ванкувера» Тэтчера Демко хлёстким дальним выстрелом, присев на одно колено в момент броска. Этот гол в большинстве придал «Питтсбургу» уверенности в том, что безнадёжный матч вполне можно спасти при должном отношении к делу — времени для того, чтобы отыграться, было вполне достаточно.
Порыв Евгения поддержали Зак
Я уже говорил своим парням, что мне очень нравится стойкость, которую демонстрирует наша ключевая группа хоккеистов. Это просто умение никогда не сдаваться, и не важно, какой счёт на табло. Нужно просто выходить и играть, делать своё дело.
Когда же «Ванкувер» снял вратаря и попытался спастись, то на авансцену снова вышел Малкин, поразивший пустые ворота. Уралец сделал это очень необычным способом, сумев попасть по шайбе из положения сидя на льду.
5 (2+3) набранных очков — таких матчей в карьере Малкина теперь восемь, но семь предыдущих были довольно давно. Последний — в сезоне-2011/12, и с тех пор подобной статистикой Евгений своих поклонников не баловал. Остальные «пингвины» тоже нечасто добирались до этой красивой статистики, поскольку предыдущим хоккеистом «Питтсбурга» с пятью очками в одном матче был «любимый» партнёр Малкина Фил Кессел (март 2017).
Сейчас моё время. Я поймал свою игру. Тренеры доверяют мне, я много играю. Я очень уверен в себе. В прошлом году я поменял 20 пар коньков, но только сейчас нашел те, в которых не болит нога. В прошлом сезоне я не был доволен тем, как играл. Сколько лет мне осталось играть на профессиональном уровне? Я просто наслаждаюсь каждым днём. Я знаю, что я отличный игрок. Я играю в хоккей всю свою жизнь и наслаждаюсь этим.
«Малкин действительно один из лучших хоккеистов на планете. Сейчас он играет так, что становится понятно, что это
Получив шлем пожарного в качестве приза лучшему игроку команды в этом матче, Малкин пообещал на следующий день надеть хорошую обувь. Что означала эта шутка, сказанная партнёрам в раздевалке, со стороны понять трудно, но остаётся надеяться, что одноклубники припасут для Евгения
Максим Замятин
|Майк Салливан
|Трэвис Грин
|Мэттью Мюррей(Тристан Джерри)
|Тэтчер Демко(Тэтчер Демко)
|02:29
|Джейк Гюнтцель(Евгений Малкин)
|12:21
|Трой Стэчер
|12:53
|Брайан Раст(Евгений Малкин, Джейк Гюнтцель)
|16:42
|Джей.Ти. Миллер(Куинн Хьюз, Бо Хорват)
|18:18
|Элиас Петтерссон
|27:17
|Элиас Петтерссон(Джейк Виртанен, Куинн Хьюз)
|38:20
|Джейк Виртанен(Кристофер Танев, Зак Макьюэн)
|39:01
|Адам Годетт(Куинн Хьюз, Джош Лейво)
|41:01
|Джейк Гюнтцель(Брайан Раст)
|41:24
|Доминик Кахун
|42:31
|Джей.Ти. Миллер(Элиас Петтерссон, Брок Бозер)
|43:06
|Адам Годетт(Тэннер Пирсон)
|45:11
|Крис Летанг
|46:08
|Джей.Ти. Миллер
|46:16
|Доминик Кахун(Маркус Петтерссон, Джаред Маккэн)
|47:24
|Евгений Малкин(Джон Марино, Брайан Раст)
|50:30
|Зак Астон-Ризе(Брэндон Танев, Джон Марино)
|51:39
|Брайан Раст
|51:39
|Элиас Петтерссон
|56:54
|Крис Летанг(Евгений Малкин, Джейк Гюнтцель)
|56:54
|Командный штраф
|59:59
|Евгений Малкин(Крис Летанг, Брайан Раст)
Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз), Джейк Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз), Джей.Ти. Миллер (Ванкувер Кэнакс)
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0