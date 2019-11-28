Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
Адмирал
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Нью-Йорк Айлендерс
41
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Виннипег Джетс
15
Хоккей. НХЛ
06:00
Колорадо Эвеланш
Эдмонтон Ойлерз
41
Хоккей. НХЛ
05:30
Аризона Койотс
Анахайм Дакс
Б
43
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Вегас Голден Найтс
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Калгари Флэймз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Бостон Брюинз
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз
Торонто Мэйпл Ливз
06
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сент-Луис Блюз
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Ванкувер Кэнакс
86
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Флорида Пантерз
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Филадельфия Флайерз
23
Все события
Фоторепортажи
46Гончаренко рулит командой по телефону, болельщики и игроки ЦСКА отмечают День матери: лучшие фото
12«Локомотив» уступил «Байеру» и потерял шансы на евровесну
12:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Панарин повторил рекорд канадской легенды. Хлебушек влюбил в себя Нью-Йорк за пару месяцев

Обзор матча «Рейнджерс» — «Каролина».

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Лидер

Влюбить в себя по уши большую часть Нью-Йорка — ту, которую болеет за «Рейнджерс», Артемию Панарину удалось всего за пару месяцев. Звезды такого уровня, если говорить о полевых игроках, в команде не было больше 10 лет со времен Яромира Ягра. Россиянин подтверждает свой высочайший уровень в каждом матче и заставляет статистиков копаться в архивах. Последним, кто отдавал в составе «Рейнджерс» минимум 20 голевых передач в 23 играх с начала чемпионата, был великий канадец Марк Мессье 23 года назад!

Главный тренер Дэвид Куинн после победы над «Каролиной», оценивая игру Панарина, рассыпался в комплиментах и сделал упор на том, что по своей натуре нападающий является «победителем», заряжающем нужными эмоциями всю команду. «Рейнджерс» выиграли третий матч и очутились на расстоянии вытянутой руки от зоны плей-офф. Еще одним бонусом стало возвращение после долгого отсутствия из-за травмы ведущего центрфорварда Мики Зибанежада. Швед сразу отметился голом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ветеран

Забраться повыше и закрепиться в восьмерке на «Востоке» молодая команда сможет при непременном выполнении одного условия: ее вратари обязаны играть на фантастическом уровне. Ветеран Хенрик Лундквист в своем 1000-м матче в составе нью-йоркского клуба действовал примерно в таком же стиле. В самый нужный момент он самым наглым образом обокрал молодого форварда «Харрикейнз» Мартина Нечаса. Чех бросал в пустые ворота, шведский голкипер успевал только вскинуть клюшку — шайба ударилась в черенок и прошла мимо.

Во время загрузки произошла ошибка.

Михаил Зислис

Панарин — об Овечкине, Алисе Знарок и 84 миллионах от «Рейнджерс»
Во время загрузки произошла ошибка.
5 сентября© Ньюстюб
Нью-Йорк Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Россию хотят изолировать от мирового спорта
Кто и почему оскорбляет Дзюбу
«Зенит» может не выйти в плей-офф, даже если обыграет «Бенфику»
Шоу Месси, ответ Дзюбы: завершился пятый тур Лиги чемпионов
Суперматч Малкина! Пять очков и веселый гол (видео)
Овечкин одурачил защитника и забил крутой гол Бобровскому
Вода скрывает красоту российской синхронистки (фото)
Месси наказали желтой карточкой за симуляцию. Такое тоже бывает
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь