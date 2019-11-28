Панарин повторил рекорд канадской легенды. Хлебушек влюбил в себя Нью-Йорк за пару месяцев

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Лидер

Влюбить в себя по уши большую часть Нью-Йорка — ту, которую болеет за «Рейнджерс», Артемию Панарину удалось всего за пару месяцев. Звезды такого уровня, если говорить о полевых игроках, в команде не было больше 10 лет со времен Яромира Ягра. Россиянин подтверждает свой высочайший уровень в каждом матче и заставляет статистиков копаться в архивах. Последним, кто отдавал в составе «Рейнджерс» минимум 20 голевых передач в 23 играх с начала чемпионата, был великий канадец Марк Мессье 23 года назад!

Главный тренер Дэвид Куинн после победы над «Каролиной», оценивая игру Панарина, рассыпался в комплиментах и сделал упор на том, что по своей натуре нападающий является «победителем», заряжающем нужными эмоциями всю команду. «Рейнджерс» выиграли третий матч и очутились на расстоянии вытянутой руки от зоны плей-офф. Еще одним бонусом стало возвращение после долгого отсутствия из-за травмы ведущего центрфорварда Мики Зибанежада. Швед сразу отметился голом.

Ветеран

Забраться повыше и закрепиться в восьмерке на «Востоке» молодая команда сможет при непременном выполнении одного условия: ее вратари обязаны играть на фантастическом уровне. Ветеран Хенрик Лундквист в своем 1000-м матче в составе нью-йоркского клуба действовал примерно в таком же стиле. В самый нужный момент он самым наглым образом обокрал молодого форварда «Харрикейнз» Мартина Нечаса. Чех бросал в пустые ворота, шведский голкипер успевал только вскинуть клюшку — шайба ударилась в черенок и прошла мимо.