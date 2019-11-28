Панарин повторил рекорд канадской легенды. Хлебушек влюбил в себя Нью-Йорк за пару месяцев
Обзор матча «Рейнджерс» — «Каролина».
Обзор матча «Рейнджерс» — «Каролина».
Влюбить в себя по уши большую часть
Главный тренер Дэвид Куинн после победы над «Каролиной», оценивая игру Панарина, рассыпался в комплиментах и сделал упор на том, что по своей натуре нападающий является «победителем», заряжающем нужными эмоциями всю команду. «Рейнджерс» выиграли третий матч и очутились на расстоянии вытянутой руки от зоны
Забраться повыше и закрепиться в восьмерке на «Востоке» молодая команда сможет при непременном выполнении одного условия: ее вратари обязаны играть на фантастическом уровне. Ветеран Хенрик Лундквист в своем 1000-м матче в составе
Михаил Зислис