Гусев может быть звездой и в НХЛ! Лучший матч Никиты в «Нью-Джерси»
Три передачи в матче с «Монреалем».
Три передачи в матче с «Монреалем».
Неудачная встреч с «Питтсбургом» в середине ноября, в которой Гусев получил всего восемь минут, оказалась последней для Никиты в лимитированной роли. После того случая за шесть игр россиянин проводил на льду не меньше 13 минут и в общей сложности совершил 23 броска в створ — причем ни разу менее трех.
Да, в трех последних матчах до поездки в Монреаль у Гусева не было очков, однако некий перелом — прежде всего, в его адаптации к заокеанскому хоккею, месту на непривычном правом фланге и уверенности в себе — наметился. И, кажется, Никите нашли подходящих (по крайней мере, для первого этапа карьеры в НХЛ) партнеров — Трэйвиса Зэйджака и Блэйка Коулмана.
После неудачного старта сезона «Нью-Джерси» чередует победы с поражениями — и сегодня «Девилз» подвернулся развалившийся «Монреаль» с серией из пяти неудач подряд. Причем не просто неудач, а результативных — на неделе «Канадиенс» пропустили 14 голов за два матча, проиграв «Рейнджерс» (5:6) и совсем кошмарно «Бостону» (1:8). Забросить много канадскому клубу удалось и команде Джона Хайнса — и героями стали как раз хоккеисты тройки, в которой выступает Гусев.
Никита не забил сам, но показал, почему был лучшим плеймейкером за пределами НХЛ. Три передачи, причем все первые, и особенно хорош был пас на завершение Коулмену. Россиянин закончил матч с «плюс три», а его партнеры по звену даже с «плюс четыре», так как вышли на смену в конце игры и забросили шайбу в пустые ворота. А вот ни Джек Хьюз, ни главная звезда «Джерси» Тэйлор Холл сегодня очков не набрали. Кстати, хозяева могли пропустить и больше, но один сумасшедший сэйв выдал Кэри Прайс.
— Он настолько талантлив, он один из опасных хоккеистов в лиге, — отметил после матча автор дубля Коулмен, когда его спросили про Гусева.
Нет сомнений — Никита действительно может показать в НХЛ намного большее, чем мы увидели в его исполнении в два первых месяца в лиге. Верим, что эти три очка — начало большого прорыва.
|Клод Жюльен
|Джон Хайнс
|Кэри Прайс(Кэри Прайс)
|Маккензи Блэквуд
|03:45
|Майк Райлли
|07:19
|Блэйк Коулман(Трэвис Зэйджак, Никита Гусев)
|07:41
|Брендан Галлахер(Филлип Дано, Томаш Татар)
|08:17
|Трэвис Зэйджак(Никита Гусев, Блэйк Коулман)
|09:50
|Джефф Питри
|19:33
|Джек Хьюз
|21:40
|Еспери Котканиеми(Макс Доми, Ши Уэбер)
|23:16
|Майлс Вуд(Уилл Батчер, Павел Заха)
|29:02
|Джоэль Армиа(Еспери Котканиеми, Виктор Мете)
|31:28
|Йеспер Боквист(Нико Хишир, Кайл Палмиери)
|35:45
|Дэймон Сиверсон
|48:21
|Дэймон Сиверсон(Блэйк Коулман, Никита Гусев)
|48:37
|Арттури Лехконен(Майк Райлли, Джефф Питри)
|55:57
|Джоэль Армиа
|58:44
|Блэйк Коулман(Трэвис Зэйджак, Уэйн Симмондс)
Никита Гусев (Нью-Джерси Дэвилз), Еспери Котканиеми (Монреаль Канадиенс), Трэвис Зэйджак (Нью-Джерси Дэвилз)
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0