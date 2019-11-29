Гусев может быть звездой и в НХЛ! Лучший матч Никиты в «Нью-Джерси»

Наконец-то! В своем 21-м матче в НХЛ Никита Гусев смог впервые в заокеанской карьере набрать больше одного очка — причем сразу три. И это вряд ли можно назвать случайностью.

Неудачная встреч с «Питтсбургом» в середине ноября, в которой Гусев получил всего восемь минут, оказалась последней для Никиты в лимитированной роли. После того случая за шесть игр россиянин проводил на льду не меньше 13 минут и в общей сложности совершил 23 броска в створ — причем ни разу менее трех.

Да, в трех последних матчах до поездки в Монреаль у Гусева не было очков, однако некий перелом — прежде всего, в его адаптации к заокеанскому хоккею, месту на непривычном правом фланге и уверенности в себе — наметился. И, кажется, Никите нашли подходящих (по крайней мере, для первого этапа карьеры в НХЛ) партнеров — Трэйвиса Зэйджака и Блэйка Коулмана.

После неудачного старта сезона «Нью-Джерси» чередует победы с поражениями — и сегодня «Девилз» подвернулся развалившийся «Монреаль» с серией из пяти неудач подряд. Причем не просто неудач, а результативных — на неделе «Канадиенс» пропустили 14 голов за два матча, проиграв «Рейнджерс» (5:6) и совсем кошмарно «Бостону» (1:8). Забросить много канадскому клубу удалось и команде Джона Хайнса — и героями стали как раз хоккеисты тройки, в которой выступает Гусев.

Никита не забил сам, но показал, почему был лучшим плеймейкером за пределами НХЛ. Три передачи, причем все первые, и особенно хорош был пас на завершение Коулмену. Россиянин закончил матч с «плюс три», а его партнеры по звену даже с «плюс четыре», так как вышли на смену в конце игры и забросили шайбу в пустые ворота. А вот ни Джек Хьюз, ни главная звезда «Джерси» Тэйлор Холл сегодня очков не набрали. Кстати, хозяева могли пропустить и больше, но один сумасшедший сэйв выдал Кэри Прайс.

— Он настолько талантлив, он один из опасных хоккеистов в лиге, — отметил после матча автор дубля Коулмен, когда его спросили про Гусева.