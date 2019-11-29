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11:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гусев может быть звездой и в НХЛ! Лучший матч Никиты в «Нью-Джерси»

Три передачи в матче с «Монреалем».

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Наконец-то! В своем 21-м матче в НХЛ Никита Гусев смог впервые в заокеанской карьере набрать больше одного очка — причем сразу три. И это вряд ли можно назвать случайностью.

Неудачная встреч с «Питтсбургом» в середине ноября, в которой Гусев получил всего восемь минут, оказалась последней для Никиты в лимитированной роли. После того случая за шесть игр россиянин проводил на льду не меньше 13 минут и в общей сложности совершил 23 броска в створ — причем ни разу менее трех.

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Да, в трех последних матчах до поездки в Монреаль у Гусева не было очков, однако некий перелом — прежде всего, в его адаптации к заокеанскому хоккею, месту на непривычном правом фланге и уверенности в себе — наметился. И, кажется, Никите нашли подходящих (по крайней мере, для первого этапа карьеры в НХЛ) партнеров — Трэйвиса Зэйджака и Блэйка Коулмана.

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После неудачного старта сезона «Нью-Джерси» чередует победы с поражениями — и сегодня «Девилз» подвернулся развалившийся «Монреаль» с серией из пяти неудач подряд. Причем не просто неудач, а результативных — на неделе «Канадиенс» пропустили 14 голов за два матча, проиграв «Рейнджерс» (5:6) и совсем кошмарно «Бостону» (1:8). Забросить много канадскому клубу удалось и команде Джона Хайнса — и героями стали как раз хоккеисты тройки, в которой выступает Гусев.

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Никита не забил сам, но показал, почему был лучшим плеймейкером за пределами НХЛ. Три передачи, причем все первые, и особенно хорош был пас на завершение Коулмену. Россиянин закончил матч с «плюс три», а его партнеры по звену даже с «плюс четыре», так как вышли на смену в конце игры и забросили шайбу в пустые ворота. А вот ни Джек Хьюз, ни главная звезда «Джерси» Тэйлор Холл сегодня очков не набрали. Кстати, хозяева могли пропустить и больше, но один сумасшедший сэйв выдал Кэри Прайс.

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— Он настолько талантлив, он один из опасных хоккеистов в лиге, — отметил после матча автор дубля Коулмен, когда его спросили про Гусева.

Нет сомнений — Никита действительно может показать в НХЛ намного большее, чем мы увидели в его исполнении в два первых месяца в лиге. Верим, что эти три очка — начало большого прорыва.

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Монреаль Канадиенс
4:6
1:2, 2:2, 1:2
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей, НХЛ, Неделя 929.11.2019, 03:30 (МСК UTC+3)Centre Bell
Главные тренеры
Клод ЖюльенДжон Хайнс
Вратари
Кэри Прайс(Кэри Прайс)Маккензи Блэквуд
1-й период
03:45Майк Райлли
07:19Блэйк Коулман(Трэвис Зэйджак, Никита Гусев)
07:41Брендан Галлахер(Филлип Дано, Томаш Татар)
08:17Трэвис Зэйджак(Никита Гусев, Блэйк Коулман)
09:50Джефф Питри
19:33Джек Хьюз
2-й период
21:40Еспери Котканиеми(Макс Доми, Ши Уэбер)
23:16Майлс Вуд(Уилл Батчер, Павел Заха)
29:02Джоэль Армиа(Еспери Котканиеми, Виктор Мете)
31:28Йеспер Боквист(Нико Хишир, Кайл Палмиери)
35:45Дэймон Сиверсон
3-й период
48:21Дэймон Сиверсон(Блэйк Коулман, Никита Гусев)
48:37Арттури Лехконен(Майк Райлли, Джефф Питри)
55:57Джоэль Армиа
58:44Блэйк Коулман(Трэвис Зэйджак, Уэйн Симмондс)
Лучшие игроки матча
Никита Гусев (Нью-Джерси Дэвилз), Еспери Котканиеми (Монреаль Канадиенс), Трэвис Зэйджак (Нью-Джерси Дэвилз)
Статистика
6Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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