Форвард «Нью-Джерси» Гусев признан третьей звездой дня в НХЛ

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«Нью-Джерси» в единственном матче игрового дня в гостях одержал победу над «Монреалем» со счетом 6:4. Гусев отметился в матче тремя результативными передачами. Всего на его счету в нынешнем сезоне 11 очков (5 шайб + 6 передач).

Первой звездой признан американский форвард «Нью-Джерси» Блейк Коулман, записавший на свой счет две шайбы и две результативные передачи.

Второй звездой стал канадский нападающий «Нью-Джерси» Трэвис Зэйджак, который забросил шайбу и сделал две результативные передачи.