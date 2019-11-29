Форвард «Нью-Джерси» Гусев признан третьей звездой дня в НХЛ
ТАСС, 29 ноября. Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 29 ноября. Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
«Нью-Джерси» в единственном матче игрового дня в гостях одержал победу над «Монреалем» со счетом 6:4. Гусев отметился в матче тремя результативными передачами. Всего на его счету в нынешнем сезоне 11 очков (5 шайб + 6 передач).
Первой звездой признан американский форвард «Нью-Джерси» Блейк Коулман, записавший на свой счет две шайбы и две результативные передачи.
Второй звездой стал канадский нападающий «Нью-Джерси» Трэвис Зэйджак, который забросил шайбу и сделал две результативные передачи.
По итогам матча Гусев был назван первой звездой, второй звездой стал финский форвард «Монреаля» Йеспери Котканиеми, третьей — Зэйджак. Однако при распределении звезд дня лига решила изменить тройку лучших игроков.