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11:45 (мск), источник: ТАСС

Форвард «Нью-Джерси» Гусев признан третьей звездой дня в НХЛ

ТАСС, 29 ноября. Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: Reuters

«Нью-Джерси» в единственном матче игрового дня в гостях одержал победу над «Монреалем» со счетом 6:4. Гусев отметился в матче тремя результативными передачами. Всего на его счету в нынешнем сезоне 11 очков (5 шайб + 6 передач).

Первой звездой признан американский форвард «Нью-Джерси» Блейк Коулман, записавший на свой счет две шайбы и две результативные передачи.

Второй звездой стал канадский нападающий «Нью-Джерси» Трэвис Зэйджак, который забросил шайбу и сделал две результативные передачи.

По итогам матча Гусев был назван первой звездой, второй звездой стал финский форвард «Монреаля» Йеспери Котканиеми, третьей — Зэйджак. Однако при распределении звезд дня лига решила изменить тройку лучших игроков.

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