Клуб НХЛ «Калгари» уволил главного тренера после расистского скандала

Источник: AP 2019

25 ноября хоккеист Аким Алиу обвинил Питерса в расизме. В частности, он заявил, что 10 лет назад Питерс неоднократно на тренировках оскорблял игрока на почве расизма, а также поспособствовал отправке нападающего в клуб одной из низших лиг. В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» Питерс отсутствовал на тренерском мостике.

«Питерс больше не является главным тренером нашего клуба», — сказал генменеджер «Калгари» Брэд Треливинг на специальной пресс-конференции. Исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Джефф Уорд, работавший ассистентом Питерса.

Питерсу 54 года, он занимал пост главного тренера «Калгари» с апреля 2018 года. Также он возглавлял клуб НХЛ «Каролина» и работал помощником главного тренера в «Детройте». Питерс руководил сборной Канады на чемпионате мира 2018 года в Дании, тогда канадские хоккеисты заняли четвертое место, уступив в матче за бронзовые награды турнира сборной США (1:4).