Клуб НХЛ «Калгари» уволил главного тренера после расистского скандала
ТАСС, 29 ноября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари» принял отставку Билла Питерса с поста главного тренера команды. Об этом сообщает
ТАСС, 29 ноября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари» принял отставку Билла Питерса с поста главного тренера команды. Об этом сообщает
25 ноября хоккеист Аким Алиу обвинил Питерса в расизме. В частности, он заявил, что 10 лет назад Питерс неоднократно на тренировках оскорблял игрока на почве расизма, а также поспособствовал отправке нападающего в клуб одной из низших лиг. В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» Питерс отсутствовал на тренерском мостике.
«Питерс больше не является главным тренером нашего клуба», — сказал генменеджер «Калгари» Брэд Треливинг на специальной
Питерсу 54 года, он занимал пост главного тренера «Калгари» с апреля 2018 года. Также он возглавлял клуб НХЛ «Каролина» и работал помощником главного тренера в «Детройте». Питерс руководил сборной Канады на чемпионате мира 2018 года в Дании, тогда канадские хоккеисты заняли четвертое место, уступив в матче за бронзовые награды турнира сборной США (1:4).
«Калгари» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 28 очков в 28 матчах. В прошлом сезоне клуб выиграл Западную конференцию НХЛ и уступил в первом раунде