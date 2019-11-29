Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Рейнджерс
02
Хоккей. НХЛ
23:59
Анахайм Дакс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
23:59
Сан-Хосе Шаркс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
23:59
Чикаго Блэкхокс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
23:59
Миннесота Уайлд
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
23:59
Баффало Сэйбрз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
23:59
Филадельфия Флайерз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
30.11
Вашингтон Кэпиталз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Сибирь
14
Хоккей. НХЛ
30.11
Вегас Голден Найтс
Аризона Койотс
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Сочи
01
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Динамо Мн
63
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
ХК Динамо
Б
12
Хоккей. НХЛ
30.11
Коламбус Блю Джэкетс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
30.11
Каролина Харрикейнз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
30.11
Даллас Старз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. КХЛ
30.11
Амур
Спартак
Все события
Фоторепортажи
46Гончаренко рулит командой по телефону, болельщики и игроки ЦСКА отмечают День матери: лучшие фото
8«Краснодар» победил «Базель» в Лиге Европы
20:58 (мск), источник: ТАСС

Клуб НХЛ «Калгари» уволил главного тренера после расистского скандала

ТАСС, 29 ноября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари» принял отставку Билла Питерса с поста главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Наверх
Источник: AP 2019

25 ноября хоккеист Аким Алиу обвинил Питерса в расизме. В частности, он заявил, что 10 лет назад Питерс неоднократно на тренировках оскорблял игрока на почве расизма, а также поспособствовал отправке нападающего в клуб одной из низших лиг. В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» Питерс отсутствовал на тренерском мостике.

Читайте также
«Чикаго» сделал заявление по обвинению тренера «Калгари» Питерса в расизме

«Питерс больше не является главным тренером нашего клуба», — сказал генменеджер «Калгари» Брэд Треливинг на специальной пресс-конференции. Исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Джефф Уорд, работавший ассистентом Питерса.

Питерсу 54 года, он занимал пост главного тренера «Калгари» с апреля 2018 года. Также он возглавлял клуб НХЛ «Каролина» и работал помощником главного тренера в «Детройте». Питерс руководил сборной Канады на чемпионате мира 2018 года в Дании, тогда канадские хоккеисты заняли четвертое место, уступив в матче за бронзовые награды турнира сборной США (1:4).

«Калгари» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 28 очков в 28 матчах. В прошлом сезоне клуб выиграл Западную конференцию НХЛ и уступил в первом раунде плей-офф «Колорадо» в пяти матчах.

Читайте также
Гусев все-таки станет звездой в НХЛ? Онлайн Еронко и Зислиса
Во время загрузки произошла ошибка.
19:27 (мск)© Ньюстюб
Калгари Флэймз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
«РБК-Спорт»: РПЛ рассмотрела вариант с расширением до 24 команд
Где будут побеждать Логинов, Бе и Фуркад: гид по биатлонному КМ
Губерниев — о санкциях WADA: Ничего хорошего нам ждать не стоит
Защитник «Ростова» попал в символическую сборную отбора ЧЕ-2020
СМИ: Бенитес будет зарабатывать в «Арсенале» не меньше €14 млн
«Бостон» играет против «Нью-Йорк Рейнджерс» в НХЛ (трансляция)
Главная распродажа года: огромные скидки на сотни товаров
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь