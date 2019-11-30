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00:17 (мск), источник: ТАСС

Шайба Бучневича не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ с «Бостоном»

ТАСС, 29 ноября. «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:3 в овертайме проиграл «Бостону» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили россиянин Павел Бучневич (15-я минута) и Филип Хытил (27). У «Бостона» отличились Шон Курали (39), Давид Пастрняк (45) и Давид Крейчи (62). Пастрняк забросил 24-ю шайбу в текущем сезоне и продолжает возглавлять список снайперов НХЛ, всего в активе 23-летнего чешского форварда 41 (24 шайбы + 17 передач) очко в 26 матчах, что является четвертым показателем в лиге.

Во время загрузки произошла ошибка.

24-летний Бучневич забросил пятую шайбу в текущем сезоне и набрал 19-е (5+14) очко в 24 матчах. Другой российский форвард «Рейнджерс», Артемий Панарин, отметился результативной передачей в эпизоде с голом Хытила. 28-летний россиянин набрал 33 (12+21) очка в 24 матчах текущего сезона, 23 из которых пришлись на ноябрь, что стало рекордом «Рейнджерс» по количеству набранных очков игроком клуба в ноябре.

«Рейнджерс» занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 24 матчах. «Бостон» одержал шестую победу подряд и лидирует на Востоке, имея в активе 41 очко после 26 встреч.

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Артемий Панарин и Алиса Знарок: лавстори

В следующем матче «Рейнджерс» 30 ноября на выезде встретятся с «Нью-Джерси», а «Бостон» тремя днями позднее на домашней площадке сыграет с «Монреалем».

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Бостон Брюинз
3:2ОТ
0:1, 1:1, 1:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 929.11.2019, 21:00 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиДэвид Куинн
Вратари
Ярослав ГалакХенрик Лундквист
1-й период
12:09Шон Керали
14:14Павел Бучневич(Джейкоб Труба, Энтони Дианджело)
2-й период
22:30Коннор Клифтон
26:21Филип Хитил(Артемий Панарин, Райан Стром)
30:51Чарли Макэвой
30:51Брендан Смит
32:52Мэтт Гржельчик
33:51Шон Керали
38:28Шон Керали(Джейк Дебраск, Брэндон Карло)
3-й период
44:27Давид Пастрняк(Давид Крейчи, Джейк Дебраск)
50:35Брендан Смит
52:58Пер Линдхольм
52:58Пер Линдхольм
Овертайм
61:40Давид Крейчи(Ярослав Галак, Давид Пастрняк)
Лучшие игроки матча
Давид Крейчи (Бостон Брюинз), Джейк Дебраск (Бостон Брюинз), Давид Пастрняк (Бостон Брюинз)
Статистика
17Штрафное время7
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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