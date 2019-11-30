Шайба Бучневича не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ с «Бостоном»

Источник: AP 2019

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили россиянин Павел Бучневич (15-я минута) и Филип Хытил (27). У «Бостона» отличились Шон Курали (39), Давид Пастрняк (45) и Давид Крейчи (62). Пастрняк забросил 24-ю шайбу в текущем сезоне и продолжает возглавлять список снайперов НХЛ, всего в активе 23-летнего чешского форварда 41 (24 шайбы + 17 передач) очко в 26 матчах, что является четвертым показателем в лиге.

24-летний Бучневич забросил пятую шайбу в текущем сезоне и набрал 19-е (5+14) очко в 24 матчах. Другой российский форвард «Рейнджерс», Артемий Панарин, отметился результативной передачей в эпизоде с голом Хытила. 28-летний россиянин набрал 33 (12+21) очка в 24 матчах текущего сезона, 23 из которых пришлись на ноябрь, что стало рекордом «Рейнджерс» по количеству набранных очков игроком клуба в ноябре.

«Рейнджерс» занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 24 матчах. «Бостон» одержал шестую победу подряд и лидирует на Востоке, имея в активе 41 очко после 26 встреч.

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