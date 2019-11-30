Русский хет-трик для «Вашингтона»! Овечкин сравнял, а Орлов добил «Тампу»
Был ещё гол Кузнецова. Даже Василевский не смог остановить этот голевой дождь.
Был ещё гол Кузнецова. Даже Василевский не смог остановить этот голевой дождь.
«Вашингтон» против «Тампы» в День Благодарения — это был настоящий праздник для болельщиков обеих команд, которые получили возможность впервые в сезоне увидеть битву чемпиона двухлетней давности и одного из главных претендентов в нынешнем году. «Молнии» приехали в столицу США после домашней неудачи с «Сент-Луисом» и были полны решимости отыграться, а хоккеисты «Кэпиталз» наоборот, были в приподнятом настроении после великолепной игры с «Флоридой».
На этот раз «столичным» пришлось куда тяжелее. Несмотря на то, что хозяева в два раза перебросали «Тампу» в первом периоде, с игровой дисциплиной у команды Тодда Рирдена далеко не всё было в порядке, и одно из двух стартовых удалений было реализовано Брейденом Пойнтом, которого великолепными передачами в касание вывели на бросок Никита Кучеров и Виктор Хедман.
На старте второй двадцатиминутки у ворот «Вашингтона» гости закрутили настоящую карусель, итогом которой стал эффектный гол Михаил Сергачёва. Вернее, само последнее касание было ничем не примечательным, но распасовка у ворот Брэйдена Холтби оказалась настолько быстрой, точной и интересной, что защите «Кэпиталз» оставалось лишь развести руками, смотря на этот розыгрыш.
Но не зря «Вашингтон» в нынешнем сезоне слывёт мастером камбэков. До этого матча «столичные» четыре раза делали «возвращение», уступая минимум в две шайбы, и смогли оформить и пятый такой матч. Начал это действо Евгений Кузнецов, который в этом матче был очень активен: забил важнейший гол, отдал передачу и потолкался с Янни Гурдом, вступившись за вратаря.
«Мой гол — это наигранная комбинация. Тренер перед матчем разработал для нас план и мы попытались воплотить его в жизнь. Мы отыгрались со счёта 1:3, для соперника это всегда трудно, когда оппоненты поймали кураж. После этого контроль матча был в наших руках», — сказал Кузнецов.
Под занавес второго периода Алекс Киллорн вернул «Тампе» перевес в две шайбы, и хозяевам пришлось прикладывать сверхусилия для того, чтобы вернуться в игру, но получилось это достаточно оперативно. Якуб Врана при поддержке Оши сократил отставание, ну, а затем свой фирменный гол оформил Александр Овечкин.
Для Овечкина этот гол в большинстве стал 255-м в карьере, и по этому показателю он сравнялся с легендарной Финской вспышкой — Теэму Селянне, который ранее единолично занимал третье место в истории НХЛ. Кроме этого, Александр вышел и на третью строчку в истории по количеству бросков (5 365): впереди россиянина только Яромир Ягр (5 637) и Рэй Бурк (6 209).
«Вашингтону» оставалось только выиграть, что и было с успехом осуществлено защитником хозяев Дмитрием Орловым, вовремя подключившимся в атаку в овертайме. Бросок в ближний угол оказался неберущимся для вратаря «Тампы» Андрея Василевского.
«У меня было много шансов до этого, но получалось то попасть в штангу, то клюшка сломается.
Максим Замятин
|Тодд Рирден
|Джон Купер
|Брэйден Холтби
|Андрей Василевский
|08:17
|Ларс Эллер
|17:54
|Рихард Паник
|18:50
|Брэйден Пойнт(Никита Кучеров, Виктор Хедман)
|24:28
|Михаил Сергачев(Кевин Шаттенкирк, Никита Кучеров)
|24:51
|Михаил Сергачев
|25:17
|Евгений Кузнецов(Якуб Врана, Ти. Джей. Оши)
|28:47
|Евгений Кузнецов
|28:47
|Янни Гурд
|33:13
|Рихард Паник
|38:48
|Алекс Киллорн(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
|43:45
|Якуб Врана(Ти. Джей. Оши)
|45:19
|Александр Овечкин
|49:46
|Никита Кучеров
|51:36
|Александр Овечкин(Дмитрий Орлов, Трэвис Бойд)
|63:03
|Дмитрий Орлов(Ти. Джей. Оши, Евгений Кузнецов)
Дмитрий Орлов (Вашингтон Кэпиталз), Якуб Врана (Вашингтон Кэпиталз), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
|10
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0