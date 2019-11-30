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09:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Русский хет-трик для «Вашингтона»! Овечкин сравнял, а Орлов добил «Тампу»

Был ещё гол Кузнецова. Даже Василевский не смог остановить этот голевой дождь.

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Источник: AP 2019

«Вашингтон» против «Тампы» в День Благодарения — это был настоящий праздник для болельщиков обеих команд, которые получили возможность впервые в сезоне увидеть битву чемпиона двухлетней давности и одного из главных претендентов в нынешнем году. «Молнии» приехали в столицу США после домашней неудачи с «Сент-Луисом» и были полны решимости отыграться, а хоккеисты «Кэпиталз» наоборот, были в приподнятом настроении после великолепной игры с «Флоридой».

На этот раз «столичным» пришлось куда тяжелее. Несмотря на то, что хозяева в два раза перебросали «Тампу» в первом периоде, с игровой дисциплиной у команды Тодда Рирдена далеко не всё было в порядке, и одно из двух стартовых удалений было реализовано Брейденом Пойнтом, которого великолепными передачами в касание вывели на бросок Никита Кучеров и Виктор Хедман.

Официальный сайт НХЛ

На старте второй двадцатиминутки у ворот «Вашингтона» гости закрутили настоящую карусель, итогом которой стал эффектный гол Михаил Сергачёва. Вернее, само последнее касание было ничем не примечательным, но распасовка у ворот Брэйдена Холтби оказалась настолько быстрой, точной и интересной, что защите «Кэпиталз» оставалось лишь развести руками, смотря на этот розыгрыш.

Официальный сайт НХЛ

Но не зря «Вашингтон» в нынешнем сезоне слывёт мастером камбэков. До этого матча «столичные» четыре раза делали «возвращение», уступая минимум в две шайбы, и смогли оформить и пятый такой матч. Начал это действо Евгений Кузнецов, который в этом матче был очень активен: забил важнейший гол, отдал передачу и потолкался с Янни Гурдом, вступившись за вратаря.

«Мой гол — это наигранная комбинация. Тренер перед матчем разработал для нас план и мы попытались воплотить его в жизнь. Мы отыгрались со счёта 1:3, для соперника это всегда трудно, когда оппоненты поймали кураж. После этого контроль матча был в наших руках», — сказал Кузнецов.

Официальный сайт НХЛ

Под занавес второго периода Алекс Киллорн вернул «Тампе» перевес в две шайбы, и хозяевам пришлось прикладывать сверхусилия для того, чтобы вернуться в игру, но получилось это достаточно оперативно. Якуб Врана при поддержке Оши сократил отставание, ну, а затем свой фирменный гол оформил Александр Овечкин.

Для Овечкина этот гол в большинстве стал 255-м в карьере, и по этому показателю он сравнялся с легендарной Финской вспышкой — Теэму Селянне, который ранее единолично занимал третье место в истории НХЛ. Кроме этого, Александр вышел и на третью строчку в истории по количеству бросков (5 365): впереди россиянина только Яромир Ягр (5 637) и Рэй Бурк (6 209).

Официальный сайт НХЛ

«Вашингтону» оставалось только выиграть, что и было с успехом осуществлено защитником хозяев Дмитрием Орловым, вовремя подключившимся в атаку в овертайме. Бросок в ближний угол оказался неберущимся для вратаря «Тампы» Андрея Василевского.

Официальный сайт НХЛ

«У меня было много шансов до этого, но получалось то попасть в штангу, то клюшка сломается. Наконец-то удалось, я очень этому рад», — отметил Орлов.

Максим Замятин

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Как Овечкин фотографируется со звездами
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4:3ОТ
0:1, 1:2, 2:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей, НХЛ, Неделя 930.11.2019, 01:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденДжон Купер
Вратари
Брэйден ХолтбиАндрей Василевский
1-й период
08:17Ларс Эллер
17:54Рихард Паник
18:50Брэйден Пойнт(Никита Кучеров, Виктор Хедман)
2-й период
24:28Михаил Сергачев(Кевин Шаттенкирк, Никита Кучеров)
24:51Михаил Сергачев
25:17Евгений Кузнецов(Якуб Врана, Ти. Джей. Оши)
28:47Евгений Кузнецов
28:47Янни Гурд
33:13Рихард Паник
38:48Алекс Киллорн(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
3-й период
43:45Якуб Врана(Ти. Джей. Оши)
45:19Александр Овечкин
49:46Никита Кучеров
51:36Александр Овечкин(Дмитрий Орлов, Трэвис Бойд)
Овертайм
63:03Дмитрий Орлов(Ти. Джей. Оши, Евгений Кузнецов)
Лучшие игроки матча
Дмитрий Орлов (Вашингтон Кэпиталз), Якуб Врана (Вашингтон Кэпиталз), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
10Штрафное время6
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
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  • Удаление на 20 минут
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  • Гол
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