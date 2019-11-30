Русский из клуба Овечкина пошел против системы. Он вступился за тренера, обвиненного в дедовщине
Александр Алексеев выступил с непопулярным и смелым заявлением.
Александр Алексеев выступил с непопулярным и смелым заявлением.
В последние недели Северную Америку потрясли откровенные рассказы хоккеистов о жестоком и несправедливом отношении к ним тренеров. Бывший игрок «Калгари» Аким Алиу обвинил Билла Питерса в том, что тот неоднократно оскорблял его
— Если тебя голым затолкнули в автобусный туалет вместе с 6−7 другими новичками, и взрослые ребята плюются в тебя жевательным табаком через вентиляционное окошко, 45 минут покажутся вечностью, — откровенничал хоккеист.
Даниэль вновь вспомнил ужасные истории из юности, когда вся Америка начала осуждать жесткое обращение тренеров со своими игроками. Он также показал фотографии с вечеринки новичков в команде из WHL «Ред Дир». Карсилло считает, что в унижениях молодых хоккеистов замешана влиятельная в хоккейных кругах семья Саттеров. Брент Саттер является владельцем, генеральным менеджером и тренером юниорской команды из WHL «Ред Дир». А его брат Дэррил тренировал «Лос-Анджелес», под его руководством Карсилло играл и взял Кубок Стэнли. Карсилло рассказал в твиттере еще несколько нелицеприятных историй, намекнув, что может продолжать и продолжать.
Российский защитник системы «Вашингтона» Александр Алексеев выступил в защиту Брента Саттера, под чьим руководством играл несколько лет в «Ред Дире».
— Я играл под руководством Брента Саттера три года и переехал в Канаду, когда мне было 16 лет из другой страны, не зная языка. Это было очень сложно. Но Брент помог мне почувствовать себя комфортно в Канаде. Он заставил меня чувствовать себя как дома. Саттер давал мне много игрового времени, благодаря нему я стал сильнее как человек и как хоккеист. Он отличный человек и замечательный тренер.
Огромное спасибо ему и клубу «Ред Дир» за все, что они сделали для меня!
Однако о жести в юниорских лигах Канады говорили ранее и другие.
— Старшак надел черный фартук, бандитскую маску, перчатки для уборки, метлу, на ее конец — презерватив. Он вызывал по одному и каждому засовывал метлу в задницу, чтобы человек орал и пугал остальных, — еще одна дикая история от россиянина в интервью «Спорт-Экспресс».
Тогда слова Алексеева немного пообсуждали за океаном и через пару дней благополучно забыли. Но в этот раз так точно не прокатит. Тренд на откровения и осуждения не всегда правильного поведения тренеров только набирает обороты. Билл Питерс за поступок десятилетней давности уже поплатился работой. Кажется, он будет далеко не последним.