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19:38 (мск), источник: Sport24

Русский из клуба Овечкина пошел против системы. Он вступился за тренера, обвиненного в дедовщине

Александр Алексеев выступил с непопулярным и смелым заявлением.

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В последние недели Северную Америку потрясли откровенные рассказы хоккеистов о жестоком и несправедливом отношении к ним тренеров. Бывший игрок «Калгари» Аким Алиу обвинил Билла Питерса в том, что тот неоднократно оскорблял его из-за цвета кожи. В пятницу Питерса уволили с поста главного тренера «огоньков». Вслед за Алиу начали говорить и другие. В хоккейном мире большинство успешных специалистов отличаются непростым характером, так что историй будет много. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, закончивший карьеру в 2015 году, Даниэль Карсилло высказался в твиттере о дедовщине в канадской юниорской команде. Бывший тафгай еще год назад рассказывал о том, что в «Сарнии» на новичков плевались и мочились. Карсилло утверждал, что руководству и тренерам все было известно, иногда они даже принимали участие в этом насилии.

— Если тебя голым затолкнули в автобусный туалет вместе с 6−7 другими новичками, и взрослые ребята плюются в тебя жевательным табаком через вентиляционное окошко, 45 минут покажутся вечностью, — откровенничал хоккеист.

Даниэль вновь вспомнил ужасные истории из юности, когда вся Америка начала осуждать жесткое обращение тренеров со своими игроками. Он также показал фотографии с вечеринки новичков в команде из WHL «Ред Дир». Карсилло считает, что в унижениях молодых хоккеистов замешана влиятельная в хоккейных кругах семья Саттеров. Брент Саттер является владельцем, генеральным менеджером и тренером юниорской команды из WHL «Ред Дир». А его брат Дэррил тренировал «Лос-Анджелес», под его руководством Карсилло играл и взял Кубок Стэнли. Карсилло рассказал в твиттере еще несколько нелицеприятных историй, намекнув, что может продолжать и продолжать.

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Российский защитник системы «Вашингтона» Александр Алексеев выступил в защиту Брента Саттера, под чьим руководством играл несколько лет в «Ред Дире».

— Я играл под руководством Брента Саттера три года и переехал в Канаду, когда мне было 16 лет из другой страны, не зная языка. Это было очень сложно. Но Брент помог мне почувствовать себя комфортно в Канаде. Он заставил меня чувствовать себя как дома. Саттер давал мне много игрового времени, благодаря нему я стал сильнее как человек и как хоккеист. Он отличный человек и замечательный тренер.

Огромное спасибо ему и клубу «Ред Дир» за все, что они сделали для меня!

P. S. Если что-то не получилось в вашей хоккейной карьере, не вините в этом других людей. Начните с себя!

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Пресс-служба клуба выпустила официальное заявление, в котором усомнилась в достоверности фотографий, выставленных Карсилло, написав, что не верит, что на ней изображены хоккеисты команды.

Однако о жести в юниорских лигах Канады говорили ранее и другие. Экс-нападающий юниорской сборной Ярослав Алексеев рассказывал, что на вечеринке новичков молодым раздавали памперсы для взрослых, заставляли парней надевать стринги.

— Старшак надел черный фартук, бандитскую маску, перчатки для уборки, метлу, на ее конец — презерватив. Он вызывал по одному и каждому засовывал метлу в задницу, чтобы человек орал и пугал остальных, — еще одна дикая история от россиянина в интервью «Спорт-Экспресс».

Тогда слова Алексеева немного пообсуждали за океаном и через пару дней благополучно забыли. Но в этот раз так точно не прокатит. Тренд на откровения и осуждения не всегда правильного поведения тренеров только набирает обороты. Билл Питерс за поступок десятилетней давности уже поплатился работой. Кажется, он будет далеко не последним.

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