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00:27 (мск), источник: Sport24

Дуэль Панарина и Гусева затмил русский вратарь. У Георгиева — 33 сэйва и сухарь

У «Рейнджерс» — красивая победа.

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Вечерний по московскому времени и ранний по североамериканскому матч «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» для российской части поклонников Национальной хоккейной лиги был интересен, прежде всего, дуэлью Артемия Панарина и Никиты Гусева. Да, в составе «Нью-Йорка» есть еще и Павел Бучневич, а против «Девилз» тренерский штаб бросил в бой вратаря Александра Георгиева, но противостояние двух бывших форвардов СКА все равно интриговало особенно.

Панарин набирал очки в 20 из 24 встреч этой регулярки, Гусев накануне встречи с «Рейнджерс» выдал свою лучшую игру в НХЛ, оформив ассистентский хет-трик в матче с «Монреалем». Казалось, русские форварды просто обязаны зажечь на льду «Пруденшал-центра».

Заметнее на первых минутах был Гусев, его тройка с Блэйком Колманом и Трэвисом Зэйджаком в первой половине стартового периода вообще была самой опасной в составе обеих команд. Российский нападающий стал соучастником пары голевых моментов, но его американский коллега их не использовал. Гости же наказали соперника за первую же ошибку. Удалился чех Павел Заха, первая бригада большинства «Нью-Йорка» реализовать большинство не смогла — в выгодной ситуации Панарин предпочел броску передачу на партнера, а вот вышедшие следом парни разобрались с четверкой оборонявшихся хозяев очень быстро. Финн Каапо Какко в очередной раз обосновал свои претензии на статус вундеркинда, вырезав идеальный пас на Адама Фокса. 18-летний форвард, к слову не набирал очков в пяти предыдущих матчах, сегодня Дэвид Куинн поставил его в звено к Панарину и косвенно это дало результат уже в первые 20 минут.

Через 2 минуты после перерыва Панарин схватил малый штраф и задал тренд всему периоду. «Рейнджерс» по ходу игрового отрезка еще дважды оказывались в меньшинстве, однажды вчетвером остались и «Девилз» — только вот с реализацией лишнего у соперников в субботу были большие проблемы. Закончилась двадцатиминутка еще одним удалением — словацкий защитник Либор Гаек неудачно махнул клюшкой на собственном пятаке и получил двойное наказание, устроив для своей команды жаркое начало периода номер три.

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Но хозяева ничего не смогли поделать с Георгиевым, а на последней минуте их численного преимущества случился грубейший обрез Сами Ватанена, за который его оперативно и эффектно наказали Брендан Лемье и Мика Зибанежад.

Штрафные боксы продолжили пользоваться популярностью и после второго гола. Крис Крайдер за грязную атаку на Мэтте Теннисоне получил заслуженные «5+20», а через полминуты его команда во второй раз за матч пропустила в большинстве. Гусев без помощи соперника распластался на льду, организовав для гостей выход «3 в 1». Зибанежад исполнил все так четко, что Йесперу Фасту оставалось не промахнуться по пустому углу.

В итоге, Панарин и Гусев так и остались без очков, «Нью-Джерси» после красивой победы над «Монреалем» выдал очередную бездарную встречу, а главным русским героем игры стал Георгиев, отразивший 34 броска и затмивший звездных соотечественников. «Рейнджерс» продолжают медленно и верно ползти вверх по турнирной таблице, а их сегодняшний соперник и в конце второго месяца регулярного чемпионата продолжает искать себя.

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Нью-Джерси Дэвилз
0:4
0:1, 0:0, 0:3
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 930.11.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Prudential Center
Главные тренеры
Джон ХайнсДэвид Куинн
Вратари
Маккензи Блэквуд(Маккензи Блэквуд)Александр Георгиев
1-й период
10:57Павел Заха
12:45Адам Фокс(Каапо Какко, Джейкоб Труба)
19:28Райан Стром
2-й период
22:00Артемий Панарин
26:26Брэди Шей
29:14Трэвис Зэйджак
35:23Командный штраф
39:27Либор Гаек
39:27Либор Гаек
3-й период
42:35Мика Зибанежад(Брендан Лемье)
45:21Кевин Руни
45:21Крис Крайдер
45:21Крис Крайдер
45:21Крис Крайдер
45:52Йеспер Фаст(Мика Зибанежад, Джейкоб Труба)
46:46Никита Гусев
56:56Уэйн Симмондс
56:56Райан Линдгрен
57:18Брэди Шей
Лучшие игроки матча
Александр Георгиев (Нью-Йорк Рейнджерс), Адам Фокс (Нью-Йорк Рейнджерс), Джейкоб Труба (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
13Штрафное время34
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Джерси Дэвилз
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