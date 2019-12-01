Русские вратари угодили в запас. Сменщик Бобровского сыграл на ноль, «Тампе» плохо без Василевского

Источник: AP 2019

На удивление синхронно Сергей Бобровский и Андрей Василевский оказались на скамейке запасных. Кто-то скажет, что так совпали звезды, и русским голкиперам просто предоставили плановый отдых. Однако у тренеров двух южных клубов были причины посадить своих основных вратарей на лавку.

Хоккей НХЛ 2019-2020 Неделя 9, 1.12.2019, 3:00 Тампа-Бэй Лайтнинг 2 Каролина Харрикейнз 3

В двоих последних матчах у Бобровского и Василевского ни одной победы и 15 (!) пропущенных шайб на двоих. Любопытно, что и один, и другой пострадали от «Вашингтона». Александр Овечкин раздел всем сестрам по серьгам. Точнее, каждому соотечественнику — по шайбе. И если для Бобровского такая статистика стала уже чуть ли не нормой, то действующий обладатель «Везины» несколько разочаровал.

В прошлом сезоне Василевский тащил «Тампу» даже в откровенно плохих матчах, тогда как в последнее время Андрей порой стал пропускать даже «свои» шайбы. От уже упомянутого «Вашингтона» у него три гола в ближайший угол. Его отсутствие в матче с «Каролиной», скорее, не наказание, а попытка дать первому номеру возможность перезагрузиться. Без Василевского в его лучшем виде «молнии» и в плей-офф могут не выйти.

Вот только визит «Каролины» дал понять, что если с Василевским «Тампе» плохо, то без него — еще хуже. Кертис Макэлинни пропустил нелепый гол на пятой же минуте. Бэкап Василевского не удержал шайбу после броска Андрея Свечникова и позволил Себастьяну Ахо сыграть на добивании.

Уже после первого периода хозяева горели 0:3. Правда, столь катастрофический промежуточный результат — это следствие не только посредственной игры второго вратаря, но и вот таких адских провалов в обороне. Кажется, по зоне «Тампы» мог спокойно проехать «Камаз». А ведь одним из тех, кто допустил такую пробоину, был великий и ужасный Виктор Хедман.

«Тампа», надо отдать ей должное, в игру вернулась. 15−2 по броскам в третьем периоде говорят о многом. «Молнии» до минимума сократили отставание, а одну из двух шайб организовала связка Кучеров-Поинт. Последние две минуты они штурмовали ворота «Каролины» вшестером, а остановило подопечных Джона Купера только спорное судейское решение. Арбитры не свистнули фол против капитана южан Стивена Стэмкоса, зато почти тут же усадили на скамейку штрафников Хедмана, который помешал Свечникову забить в пустые ворота.

«Тампа» проиграла третий матч подряд, и теперь понятно, что глобально дело не в Василевском. А вот «Флорида» на удивление уверенно разобралась с «Нэшвиллом». Дублем отметился Антон Строльман, который в межсезонье перебрался в состав «Пантерз» как раз из «Тампы», а еще один гол для Александра Баркова организовал Евгений Дадонов.

Ну, а главное событие — это «сухарь» Криса Дриджера. Это не основной сменщик Бобровского, а, скорее, третий вратарь «Флориды». К 25 годам у него было всего три матча в НХЛ, из которых ни одного полноценного. На этот раз Дриджер провел в воротах все 60 минут и умудрился сыграть на ноль. Отбив все 27 бросков, он стал второй звездой матча и помог «пантерам» прервать трехматчевую серию поражений. Неужели у Бобровского теперь появится конкурент?

Дмитрий Ерыкалов