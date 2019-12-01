Барбашев осадил команду Малкина, забив победный гол. Русский форвард выдал лучшую неделю в сезоне

Источник: AP 2019

Если кому-то кажется, что после завоевания Кубка Стэнли жизнь хоккеиста превращается в сказку (а как иначе, ты ведь добился максимума в мировом хоккее), то это не так. Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев подтвердит.

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В июне 2019-го он поднимал над головой серебряную чашку, по-русски матерился перед журналистами, падал с пожарной машины, а позже угощал всех фирменным напитком своего отца в Москве. Но дальше начались суровые будни. Переговоры русского форварда и его клуба о новом контракте затянулись — «Сент-Луис» оказался перед необходимостью сразу нескольких важных переподписаний, Барбашев логично хотел заметного повышения заработной платы. В итоге сойтись удалось только в сентябре — на двухлетнем соглашении с годичным окладом в $1,475 млн. В момент чемпионского триумфа нападающий точно мечтал о большем.

Непросто началась для Ивана и регулярка. Свой первый гол россиянин забил лишь в 17-й игре, очевидно, что это не его приоритетная задача на льду, но тем не менее. Голевая засуха отчасти доказывала правоту «Блюз», не ставших сильно раскошеливаться на форварда четвертого звена. Прервав безголевую серию, Барбашев набирал очки в трех матчах подряд, но затем снова надолго замолчал: в следующих шести встречах он не набрал ни единого балла, «украсив» такую статистику показателем полезности «-4». Хорошо, что Крейг Беруби продолжал верить в русского хоккеиста, ценить его и ставить в состав.

В итоге Барбашева прорвало. Случилось это в среду, когда обладатели Кубка Стэнли играли на выезде с «Тампой», а россиянин максимально активно поучаствовал в их победе, оформив ассистентский хет-трик.

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Поймав кураж и фарт, Иван двое суток спустя набрал два очка в матче с «Далласом». Именно он вложил шайбу в клюшку Райана О’Райлли, когда тот забивал победный гол в принципиальном противостоянии полуфиналистов Западной конференции-2019. А за 3 секунды до конца основного времени добил «Старз» шайбой в пустые ворота.

Официальный сайт НХЛ

В субботу «Сент-Луис» принимал на своем льду «Питтсбург», и для чемпиона этим вечером все начиналось очень неплохо. На 8-й минуте первого периода несильный бросок защитника Джастина Фолка превратился в гол благодаря ошибке вратаря Мэтта Мюррея. 1:0 после 20 минут.

Официальный сайт НХЛ

После перерыва «Питтсбург» сумел серьезно добавить, и если бы не открытие прошлого сезона вратарь Джордан Биннингтон, у хозяев могли возникнуть серьезные проблемы. Но из 19 бросков по своим воротам канадский кипер не справился лишь с одним — Сэм Лафферти исполнил все слишком красиво и уверенно. «Блюзмены» же еще до второй паузы в игре успели ответить на это шайбой Натана Уокера — Мюррей в этом эпизоде снова не был образцом надежности.

Официальный сайт НХЛ

Перед третьим периодом невозможно было однозначно назвать фаворита этого матча — слишком уж заметным в предыдущем игровом отрезке было преимущество «Пингвинз». Но гостей осадил Барбашев. Контратака «3 в 2» закончилась идеальным завершением русского форварда, для «Питтсбурга» в этот момент все было кончено.

Официальный сайт НХЛ

В оставшееся время «Сент-Луис» забил еще дважды, соперник ответил одной шайбой и очередным результативным баллом Евгения Малкина, ну, а гол Барбашева в итоге оказался победным. «Блюз» максимально уверенно лидируют в Западной конференции, подтверждая, что их прошлогодний успех не был случайностью, а их 49-й номер начал доказывать, что все-таки заслуживает более жирного контракта. Правда, теперь его придется подождать как минимум до лета 2021-го.

Артем Гаев