Барбашев осадил команду Малкина, забив победный гол. Русский форвард выдал лучшую неделю в сезоне
У Ивана поперло в последние дни осени.
У Ивана поперло в последние дни осени.
Если
В июне 2019-го он поднимал над головой серебряную чашку,
Непросто началась для Ивана и регулярка. Свой первый гол россиянин забил лишь в 17-й игре, очевидно, что это не его приоритетная задача на льду, но тем не менее. Голевая засуха отчасти доказывала правоту «Блюз», не ставших сильно раскошеливаться на форварда четвертого звена. Прервав безголевую серию, Барбашев набирал очки в трех матчах подряд, но затем снова надолго замолчал: в следующих шести встречах он не набрал ни единого балла, «украсив» такую статистику показателем полезности «-4». Хорошо, что Крейг Беруби продолжал верить в русского хоккеиста, ценить его и ставить в состав.
В итоге Барбашева прорвало. Случилось это в среду, когда обладатели Кубка Стэнли играли на выезде с «Тампой», а россиянин максимально активно поучаствовал в их победе, оформив ассистентский
Поймав кураж и фарт, Иван двое суток спустя набрал два очка в матче с «Далласом». Именно он вложил шайбу в клюшку Райана О’Райлли, когда тот забивал победный гол в принципиальном противостоянии полуфиналистов Западной конференции-2019. А за 3 секунды до конца основного времени добил «Старз» шайбой в пустые ворота.
В субботу «Сент-Луис» принимал на своем льду «Питтсбург», и для чемпиона этим вечером все начиналось очень неплохо. На 8-й минуте первого периода несильный бросок защитника Джастина Фолка превратился в гол благодаря ошибке вратаря Мэтта Мюррея. 1:0 после 20 минут.
После перерыва «Питтсбург» сумел серьезно добавить, и если бы не открытие прошлого сезона вратарь Джордан Биннингтон, у хозяев могли возникнуть серьезные проблемы. Но из 19 бросков по своим воротам канадский кипер не справился лишь с одним — Сэм Лафферти исполнил все слишком красиво и уверенно. «Блюзмены» же еще до второй паузы в игре успели ответить на это шайбой Натана Уокера — Мюррей в этом эпизоде снова не был образцом надежности.
Перед третьим периодом невозможно было однозначно назвать фаворита этого матча — слишком уж заметным в предыдущем игровом отрезке было преимущество «Пингвинз». Но гостей осадил Барбашев. Контратака «3 в 2» закончилась идеальным завершением русского форварда, для «Питтсбурга» в этот момент все было кончено.
В оставшееся время «Сент-Луис» забил еще дважды, соперник ответил одной шайбой и очередным результативным баллом Евгения Малкина, ну, а гол Барбашева в итоге оказался победным. «Блюз» максимально уверенно лидируют в Западной конференции, подтверждая, что их прошлогодний успех не был случайностью, а их 49-й номер начал доказывать, что
Артем Гаев
|Крэйг Беруби
|Майк Салливан
|Джордан Биннингтон
|Мэттью Мюррей
|05:39
|Чад Руведел
|07:52
|Джастин Фольк(Закари Сэнфорд, Райан О`Райлли)
|22:13
|Сэм Лафферти
|26:27
|Сэм Лафферти(Джозеф Бландизи, Чад Руведел)
|29:59
|Деррик Пулио
|34:01
|Натан Уокер(Джейден Шворц, Джей Боумистер)
|37:26
|Джастин Фольк
|42:54
|Иван Барбашев(Роберт Томас)
|47:09
|Маккензи Макичерн(Якоб Де ла Росе)
|53:03
|Крис Летанг(Доминик Симон, Евгений Малкин)
|55:56
|Чад Руведел
|57:05
|Джейден Шворц(Дэвид Перрон, Райан О`Райлли)
Натан Уокер (Сент-Луис Блюз), Джастин Фольк (Сент-Луис Блюз), Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0