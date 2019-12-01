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13:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Это сумасшествие!» Что говорят в Америке о новом хет-трике Овечкина

Комментарии игроков и болельщиков после игры с «Детройтом».

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НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Вашингтон» — 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)

Голы: Фаббри — 6 (бол., Ларкин, Задина), 11:47 — 1:0. Оши — 11 (бол., Врана, Кузнецов), 22:19 — 1:1. Овечкин — 18 (Карлсон, Кузнецов), 29:21 — 1:2. Уилсон — 10 (Овечкин, Кузнецов), 54:23 — 1:3. Гленденинг — 4 (Бертуцци, Грин), 54:32 — 2:3. Овечкин — 19 (п.в., Оши, Гудас), 58:25 — 2:4. Овечкин — 20 (п.в.), 59:05 — 2:5.

Вратари: Бернье (58:02 — 58:25, 58:41 — 59:05) — Самсонов.

Штраф: 6 — 8. Броски: 27 (9+5+13) — 34 (12+13+9).

Наши: — — Кузнецов (18.35/0/+3), Овечкин (20.33/4/+4), Орлов (19.50/0/0).

1 декабря. Детройт. Little Caesars Arena.

После непростого домашнего матча с «Тампой» (4:3 ОТ) на следующий же день «Вашингтон» улетел на игру в Детройт. Но даже бэк-ту-бэк не помешал «Кэпс» обыграть «Ред Уингз» (5:2) и забрать свои два очка.

Звездами матча стали российские хоккеисты. Александр Овечкин, оформивший 24-й хет-трик в энхаэловской карьере, — первой. Молодой голкипер Илья Самсонов — второй.

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— Неважно, что две моих шайбы были заброшены в пустые ворота. Да, возможно, мне сегодня немного повезло, но хет-трик это хет-трик. Всегда приятно его оформить. Для нас не имеет значения, с кем мы играем — с «Тампой» или с «Детройтом». Нужно набирать очки и идти вперед. Сейчас важна каждая победа — впереди еще много игр, — прокомментировал игру Овечкин.

Евгений Кузнецов в матче с «Детройтом» также оформил хет-трик — только ассистентский.

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— Мы пытаемся идти по точному плану тренера. Пока что нам это удается. Тяжело играть без Бэкстрема, он один из ведущих игроков команды. В сегодняшнем матче важно было проявить терпение. Мы просто ждали своих возможностей, и все их использовали. Что касается Самсонова, как я и сказал в начале сезона — я верю в него. Он будет отличным голкипером. Сейчас он многому учится у Холтби. Я говорю не только об игровых, но и о ментальных, бытовых моментах. Сегодня Илья провел блестящий матч. Всегда чувствую себя неловко, когда голкипер не играет две недели, а мы позволяем сопернику создать столько моментов у его ворот, — сказал Кузнецов.

Сам Илья также не отказался от комментариев для заокеанской прессы. Нельзя не отметить, что английский у вратаря стал намного лучше. Не зря тренер разрешает Самсонову жить только с иностранцами.

— Сегодня у нас был матч второй день подряд. Ребята помогали мне — играли очень хорошо. Поздравляю Ови с хет-триком. Что касается моей игры, я еще очень молод, мне нужно работать каждый день, нужно многому учиться, — отметил после игры Самсонов.

Болельщики «Кэпс» также не перестают радоваться успехам «Вашингтона», а в особенности Овечкина.

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«У Александра 24-й хет-трик в карьере. ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ!».

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«На три ближе к рекорду!».

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Как отметил обозреватель NBC Sports Адам Гретц: «Если Овечкин когда-нибудь сбавит обороты, то это будет точно не в этом сезоне». Уже сейчас на счету россиянина 20 шайб за сезон, и Ови вряд ли собирается останавливаться.

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11:12 (мск)© Ньюстюб
Детройт Ред Уингз
2:5
1:0, 0:2, 1:3
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 91.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Little Caesars Arena
Главные тренеры
Джефф БлэшиллТодд Рирден
Вратари
Джонатан Бернье(Джонатан Бернье, Джонатан Бернье)Илья Самсонов
1-й период
08:28Евгений Кузнецов
11:20Дмитрий Орлов
11:47Робби Фаббри(Дилан Ларкин, Филип Задина)
14:33Дилан Макилрат
19:49Том Уилсон
2-й период
21:10Дилан Ларкин
22:19Ти. Джей. Оши(Евгений Кузнецов, Якуб Врана)
24:39Филип Гронек
29:21Александр Овечкин(Евгений Кузнецов, Джон Карлсон)
34:01Командный штраф
3-й период
54:23Том Уилсон(Александр Овечкин, Евгений Кузнецов)
54:32Люк Гленденинг(Тайлер Бертуцци, Майк Грин)
58:25Александр Овечкин(Ти. Джей. Оши, Радко Гудас)
59:05Александр Овечкин
Лучшие игроки матча
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Илья Самсонов (Вашингтон Кэпиталз), Дилан Ларкин (Детройт Ред Уингз)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
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