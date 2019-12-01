«Это сумасшествие!» Что говорят в Америке о новом хет-трике Овечкина
Комментарии игроков и болельщиков после игры с «Детройтом».
Комментарии игроков и болельщиков после игры с «Детройтом».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Вашингтон» — 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)
Голы: Фаббри — 6 (бол., Ларкин, Задина), 11:47 — 1:0. Оши — 11 (бол., Врана, Кузнецов), 22:19 — 1:1. Овечкин — 18 (Карлсон, Кузнецов), 29:21 — 1:2. Уилсон — 10 (Овечкин, Кузнецов), 54:23 — 1:3. Гленденинг — 4 (Бертуцци, Грин), 54:32 — 2:3. Овечкин — 19 (п.в., Оши, Гудас), 58:25 — 2:4. Овечкин — 20 (п.в.), 59:05 — 2:5.
Вратари: Бернье (58:02 — 58:25, 58:41 — 59:05) — Самсонов.
Штраф: 6 — 8. Броски: 27 (9+5+13) — 34 (12+13+9).
Наши: — — Кузнецов (18.35/0/+3), Овечкин (20.33/4/+4), Орлов (19.50/0/0).
1 декабря. Детройт. Little Caesars Arena.
После непростого домашнего матча с «Тампой» (4:3 ОТ) на следующий же день «Вашингтон» улетел на игру в Детройт. Но даже
Звездами матча стали российские хоккеисты. Александр Овечкин, оформивший 24-й
— Неважно, что две моих шайбы были заброшены в пустые ворота. Да, возможно, мне сегодня немного повезло, но
Евгений Кузнецов в матче с «Детройтом» также оформил
— Мы пытаемся идти по точному плану тренера. Пока что нам это удается. Тяжело играть без Бэкстрема, он один из ведущих игроков команды. В сегодняшнем матче важно было проявить терпение. Мы просто ждали своих возможностей, и все их использовали. Что касается Самсонова, как я и сказал в начале сезона — я верю в него. Он будет отличным голкипером. Сейчас он многому учится у Холтби. Я говорю не только об игровых, но и о ментальных, бытовых моментах. Сегодня Илья провел блестящий матч. Всегда чувствую себя неловко, когда голкипер не играет две недели, а мы позволяем сопернику создать столько моментов у его ворот, — сказал Кузнецов.
Сам Илья также не отказался от комментариев для заокеанской прессы. Нельзя не отметить, что английский у вратаря стал намного лучше. Не зря тренер разрешает Самсонову жить только с иностранцами.
— Сегодня у нас был матч второй день подряд. Ребята помогали мне — играли очень хорошо. Поздравляю Ови с
Болельщики «Кэпс» также не перестают радоваться успехам «Вашингтона», а в особенности Овечкина.
«У Александра 24-й
«На три ближе к рекорду!».
Как отметил обозреватель NBC Sports Адам Гретц: «Если Овечкин
|Джефф Блэшилл
|Тодд Рирден
|Джонатан Бернье(Джонатан Бернье, Джонатан Бернье)
|Илья Самсонов
|08:28
|Евгений Кузнецов
|11:20
|Дмитрий Орлов
|11:47
|Робби Фаббри(Дилан Ларкин, Филип Задина)
|14:33
|Дилан Макилрат
|19:49
|Том Уилсон
|21:10
|Дилан Ларкин
|22:19
|Ти. Джей. Оши(Евгений Кузнецов, Якуб Врана)
|24:39
|Филип Гронек
|29:21
|Александр Овечкин(Евгений Кузнецов, Джон Карлсон)
|34:01
|Командный штраф
|54:23
|Том Уилсон(Александр Овечкин, Евгений Кузнецов)
|54:32
|Люк Гленденинг(Тайлер Бертуцци, Майк Грин)
|58:25
|Александр Овечкин(Ти. Джей. Оши, Радко Гудас)
|59:05
|Александр Овечкин
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Илья Самсонов (Вашингтон Кэпиталз), Дилан Ларкин (Детройт Ред Уингз)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0