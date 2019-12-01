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1 декабря, источник: ТАСС

Макдэвид, Маккиннон и Патрик Кейн признаны звездами ноября в НХЛ

ТАСС, 1 декабря. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, форвард «Колорадо» Натан Маккиннон и нападающий «Чикаго» Патрик Кейн признаны звездами месяца в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2019

Макдэвид, который стал первой звездой ноября, в 14 матчах своей команды набрал 26 (13 голов + 13 результативных передач) очков. «Эдмонтон» занимает второе место в Западной конференции, набрав в 28 матчах 35 очков.

Вторая звезда ноября Маккиннон в 14 матчах набрал 25 (10+15) очков. «Колорадо» в турнирной таблице Западной конференции занимает третье место, имея в активе 34 очка после 26 игр.

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Кейн набрал 24 (11+13) очка в 15 матчах «Чикаго». Команда занимает 14-е место в Западной конференции, набрав в 26 матчах 25 очков.

Лучшим новичком месяца признан защитник «Колорадо» Кейл Макар. В ноябре он в 14 матчах набрал 16 (7+9) очков. Среди новичков он набрал больше всех очков и забил больше всех голов.

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