Радулов подвел «Даллас». После его удаления «Миннесота» забила невероятный гол!

Источник: AP 2019

«Миннесота» — «Даллас» — 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Фиала — 6 (бол., Койву, Паризе), 32:43 — 1:0. Клингберг — 2 (бол., Линделл, Бенн), 35:28 — 1:1. Комо — 3, 54:09 — 1:2. Паризе — 12 (бол., Фиала, Сперджен), 57:30 — 2:2.

Победный буллит: Койву.

Вратари: Стэлок — Бишоп. Штраф: 6 — 6. Броски: 29 (11+6+9+3) — 28 (8+8+11+1).

Наши: — — Гурьянов (18.34/2/0), Радулов (18.34/4/0).

Юбилей

«Миннесота» станет постоянным объектом внимания русскоязычной публики, только когда в Сент-Поле приземлится самолет с Кириллом Капризовым. «Дикари» провалили старт сезона из-за просевшей вратарской линии. Первый номер Деван Дубник покинул расположение клуба, чтобы ухаживать за тяжелобольной женой, поэтому Каапо Кяхконен недавно дебютировал за основу, а основная нагрузка упала на плечи Алекса Стэлока. Сегодня канадец в сотый матч вышел в старте и здорово тащил первую половину встречи, но из-за скрина Джейми Бенна не среагировал на выстрел Йона Клингберга.

Хоронить «Уайлд» пока рано, и в клубе из штата Северной Звезды пока не собираются конкурировать с «Лос-Анджелесом» за более выгодную позицию на преддрафтовой лотерее. Новый генменеджер Билл Герин верит в чудо от Брюса Будро, который пять лет назад выводил «Анахайм» в финал Запада. «Уайлд» продолжают подниматься со дна, продлив серию с набранными очками до девяти матчей. Матс Цуккарелло и Джейсон Зукер в полном порядке, но уже скоро будут решать Кевин Фиала и Юэль Эрикссон Эк. Первый сегодня поучаствовал в обоих голах своей команды.

«Зеленое дерби» образца центрального дивизиона или встреча старой и новой франшизы из Миннесоты стало тысячной игрой в НХЛ для Микко Койву. В НХЛ капитан «Дикарей» выступал исключительно в майке из Штата Северной звезды, и сегодня его буквально искупала в аплодисментах местная публика, ставшая Койву-младшего родной за последних 16 сезонов, 12 из которых форвард носит капитанскую нашивку. Главный виновник вечера напрямую поучаствовал в первой шайбе, которую пришлось ждать больше получаса чистого времени и четыре меньшинства. Койву добавил моменту торжественности, набрав 700-е очко в регулярках, когда выложил шайбу на пятак Фиале. В серии послематчевых бросков Микко забросил буллит и впервые оставил Бена Бишопа без победы над «Миннесотой».

Шедевр

Яркая победа над «Уайлд» месячной давности стала поворотным моментом для техасцев. После нее «Звезды» набрали крейсерскую скорость и стали самой успешной командой ноября, правда, уступили все последние матчи соперникам по дивизиону. При Джиме Монтгомери «Старз» значительно надежнее играют в обороне, при этом каждый форвард выполняет черновую работу, пусть порой это действует в ущерб атаке. Этим в том числе и обусловлена низкая результативность, к тому же хозяева минимизировали опасность у ворот Стэлока и его подходах. Все же, Блэйк Комо успел пробить точно в «домик».

Все россияне сегодня остались в тени. Антон Худобин — в запасе. Гурьянова вернули в топ-6 к Хинтцу и Павелски, но там у тольяттинца плохо получалось. Александр Радулов с трудом выгрызал себе место в чужой зоне, но ни один из четырех его бросков не зашел. Вместо этого российский лидер подвел «Старз», совсем необязательно удалившись в концовке. Возмездие в фантастическом стиле пришло от Зака Паризе, которому сегодня наверняка позавидовал даже Макдэвид. Форвард «Миннесоты» подождал, пока шайба опустится на допустимую высоту и с лету бэкхэндом уложил ее точно в угол. Невероятно!