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10:38 (мск), источник: Sport24

Главный конкурент Овечкина забивает в режиме робота. Такого снайпера в НХЛ не было 23 года

У Ови большие проблемы в гонке за девятым «Ришаром».

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Источник: AP 2019

Плей-офф НХЛ-2019 одного за одним терял очевидных и не очень претендентов на трофей, начиная с первого раунда. Машиноподобная в регулярном чемпионате «Тампа» безропотно скрутилась «Коламбусу», «Вашингтон» неожиданно упустил серьезное преимущество в серии с дерзкой «Каролиной», «Питтсбург» получил порцию мести от «Айлендерс» Барри Тротца, которого «Пингинз» неоднократно расстраивали в пору его работы с «Кэпиталз». В итоге очень скоро главным фаворитом розыгрыша Кубка Стэнли стал «Бостон» — «Брюнз» помучились в четвертьфинале конференции с «Торонто», но потом уверенно полетели по Западной ветке. И непременно долетели бы до серебряной чашки, если бы не «Сент-Луис», сказку которого этой весной и летом не смог испортить никто. Разочарование «мишек» было сильным, после такого команды нередко испытывают проблемы с мотивацией в следующем сезоне, но банда Брюса Кэссиди стала исключением из правил — позади два месяца очередной регулярки, а «Бостон» лидирует в общей таблице НХЛ.

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Пастрняк повторил достижение Ягра и Буре

Лидирует в немалой степени благодаря своей ударной тройке нападения Маршанд — Бержерон — Пастрняк. Да, центрфорвард из-за травмы не играет с 23 ноября, но до этого тащил «Бостон» наравне с партнерами. Но главной звездой этого звена в новом сезоне, похоже, готов стать чешский нападающий. По итогам трети чемпионата он находится на вершине списка снайперов и входит в топ-5 рейтинга лучших бомбардиров. Отсутствие повреждений, которые поломали Пастрняку прошлую зиму, помогает ему сохранять стабильность, а еще этот 23-летний парень удивляет запредельное устойчивой психикой. Судите сами: в субботу Александр Овечкин при активном содействии хоккеистов «Детройта», дважды позволивших ему забить в пустые ворота, оформил хет-трик и подобрался к Давиду на расстояние в 4 гола. Любой другой в подобной ситуации мог занервничать и поплыть — все-таки в погоню за «Морис Ришар Трофи» бросился его восьмикратный обладатель. Но чех уже в воскресенье немного, но увеличил свой отрыв — тормозить он вообще не собирается.

Матч против «Монреаля» складывался для «Бостона» совсем не беспроблемно. Хозяева пропустили уже на второй минуте: ветеран Здено Хара был слишком нетороплив за собственными воротами, позволил обокрасть себя Йоэлю Армиа, который через пару мгновений с неудобной руки швырнул шайбу под перекладину. А вот ни одна из 20 голевых попыток «Брюинз» за первые два периода таким успехом не увенчалась.

Официальный сайт НХЛ

Но в третьем периоде «мишки» смогли еще прибавить и в течение 7 минут вырвали этот матч.

Пастрняк добрался до отметки в четверть сотни голов, ворвавшись в зону «Канадиенс» по правому краю и вколошматив шайбу в дальнюю девятку.

Официальный сайт НХЛ

Дэвид Бэкес удачно стрельнул после короткого паса Давида Крейчи.

Официальный сайт НХЛ

А Джейк Дебраск прикончил канадский клуб, отыгравшись «в стеночку» с Чарли Койлом.

Официальный сайт НХЛ

Волевая победа помогла «Бостону» по дополнительным показателям обойти «Вашингтон», «Брюинз» довели победную серию до 7 матчей, при этом относительно «Кэпиталз» у них есть игра в запасе. Ну, а Пастрняк продолжил переписывать историю НХЛ: на то, чтобы забросить 25 шайб, у него ушло 27 матчей — это лучший результат, начиная с 1996 года, когда другой чех Яромир Ягр уложился в 26 встреч. Переводя с языка цифр на обычный язык, такого снайпера в НХЛ в лучшей лиге планеты не было почти четверть века.

Если «Кэпиталз» волноваться не стоит — кто, как не они, знает, что кубки выигрываются не в ноябре-декабре, а весной и в первый месяц лета, то у Александра Овечкина повод для беспокойства есть серьезнейший.

Его конкурент забивает в режиме робота, готов ли поддержать такой темп 34-летний русский снайпер?

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Артем Гаев

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Как Овечкин фотографируется со звездами
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Бостон Брюинз
3:1
0:1, 0:0, 3:0
Монреаль Канадиенс
Хоккей, НХЛ, Неделя 102.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиКлод Жюльен
Вратари
Туукка РаскКэри Прайс(Кэри Прайс)
1-й период
01:58Джоэль Армиа
14:38Чарли Макэвой
2-й период
37:13Джейк Дебраск
37:13Ши Уэбер
37:13Брендан Галлахер
3-й период
46:16Давид Пастрняк(Андерс Бьорк, Брэндон Карло)
48:38Ник Казинс
50:29Дэвид Бэкес(Давид Крейчи, Мэтт Гржельчик)
53:27Джейк Дебраск(Чарли Койл)
58:09Командный штраф
Лучшие игроки матча
Туукка Раск (Бостон Брюинз), Дэвид Бэкес (Бостон Брюинз), Давид Пастрняк (Бостон Брюинз)
Статистика
4Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Бостон Брюинз
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