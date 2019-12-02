Главный конкурент Овечкина забивает в режиме робота. Такого снайпера в НХЛ не было 23 года
У Ови большие проблемы в гонке за девятым «Ришаром».
У Ови большие проблемы в гонке за девятым «Ришаром».
Лидирует в немалой степени благодаря своей ударной тройке нападения Маршанд — Бержерон — Пастрняк. Да, центрфорвард
Матч против «Монреаля» складывался для «Бостона» совсем не беспроблемно. Хозяева пропустили уже на второй минуте: ветеран Здено Хара был слишком нетороплив за собственными воротами, позволил обокрасть себя Йоэлю Армиа, который через пару мгновений с неудобной руки швырнул шайбу под перекладину. А вот ни одна из 20 голевых попыток «Брюинз» за первые два периода таким успехом не увенчалась.
Но в третьем периоде «мишки» смогли еще прибавить и в течение 7 минут вырвали этот матч.
Пастрняк добрался до отметки в четверть сотни голов, ворвавшись в зону «Канадиенс» по правому краю и вколошматив шайбу в дальнюю девятку.
Дэвид Бэкес удачно стрельнул после короткого паса Давида Крейчи.
А Джейк Дебраск прикончил канадский клуб, отыгравшись «в стеночку» с Чарли Койлом.
Волевая победа помогла «Бостону» по дополнительным показателям обойти «Вашингтон», «Брюинз» довели победную серию до 7 матчей, при этом относительно «Кэпиталз» у них есть игра в запасе. Ну, а Пастрняк продолжил переписывать историю НХЛ: на то, чтобы забросить 25 шайб, у него ушло 27 матчей — это лучший результат, начиная с 1996 года, когда другой чех Яромир Ягр уложился в 26 встреч. Переводя с языка цифр на обычный язык, такого снайпера в НХЛ в лучшей лиге планеты не было почти четверть века.
Его конкурент забивает в режиме робота, готов ли поддержать такой темп 34-летний русский снайпер?
Артем Гаев
|Брюс Кэссиди
|Клод Жюльен
|Туукка Раск
|Кэри Прайс(Кэри Прайс)
|01:58
|Джоэль Армиа
|14:38
|Чарли Макэвой
|37:13
|Джейк Дебраск
|37:13
|Ши Уэбер
|37:13
|Брендан Галлахер
|46:16
|Давид Пастрняк(Андерс Бьорк, Брэндон Карло)
|48:38
|Ник Казинс
|50:29
|Дэвид Бэкес(Давид Крейчи, Мэтт Гржельчик)
|53:27
|Джейк Дебраск(Чарли Койл)
|58:09
|Командный штраф
Туукка Раск (Бостон Брюинз), Дэвид Бэкес (Бостон Брюинз), Давид Пастрняк (Бостон Брюинз)
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0