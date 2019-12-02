Фанаты хоккейного клуба в США побили мировой рекорд по числу плюшевых игрушек на льду

«Херши» одержал победу в овертайме со счетом 4:3, на восьмой минуте счет в матче открыл защитник «Херши» и обладатель Кубка Стэнли позапрошлого сезона в составе «Вашингтона» Кристиан Юос, после чего зрители бросили на лед в общей сложности 45650 игрушек, побив собственный рекорд прошлого года (34798). Российский защитник «Херши» Александр Алексеев во время акции прыгнул на кучу игрушек.