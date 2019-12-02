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15:04 (мск), источник: ТАСС

Фанаты хоккейного клуба в США побили мировой рекорд по числу плюшевых игрушек на льду

ТАСС, 2 декабря. Болельщики клуба «Херши», выступающего в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и являющегося фарм-клубом команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон», установили новый мировой рекорд по числу выброшенных на лед плюшевых игрушек. Это произошло в ночь на понедельник на матче против «Хартфорда».

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«Херши» одержал победу в овертайме со счетом 4:3, на восьмой минуте счет в матче открыл защитник «Херши» и обладатель Кубка Стэнли позапрошлого сезона в составе «Вашингтона» Кристиан Юос, после чего зрители бросили на лед в общей сложности 45650 игрушек, побив собственный рекорд прошлого года (34798). Российский защитник «Херши» Александр Алексеев во время акции прыгнул на кучу игрушек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бросание игрушек на лед является традиционной акцией, проводимой с 1993 года в канун Рождества. Зрители бросают игрушки после первой заброшенной шайбы хозяев. Игрушки затем будут использованы в качестве подарков, либо проданы, а вырученные средства пойдут в благотворительные фонды.

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