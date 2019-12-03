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11:03 (мск), источник: ТАСС

Голкипер Варламов стал лучшим игроком в победном матче «Айлендерс» над «Детройтом»

ТАСС, 3 декабря. «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде победил «Детройт» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Первой звездой встречи был признан российский голкипер гостей Семен Варламов.

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Источник: AP 2019

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андерс Ли (9-я минута), Энтони Бовилье (14) и Джордан Эберле (37, 54). У проигравших отличился Дилан Ларкин (31).

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Для Варламова этот матч стал 14-м в составе «Айлендерс» после перехода из «Колорадо», россиянин одержал восьмую победу в текущем регулярном чемпионате.

31-летний голкипер отразил 30 бросков по воротам и стал лучшим игроком встречи. Второй звездой был признан Эберле (2+0), третьей — нападающий «Айлендерс» Мэтью Бразал (0+1).

«Айлендерс» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 38 очков после 25 матчей.

«Детройт» идет на последнем, 16-м месте, набрав 17 баллов в 30 встречах.

Следующий матч «Айлендерс» проведут 4 декабря на выезде против «Монреаля». «Детройт» 8 декабря примет «Питтсбург».

Официальный сайт НХЛ

В другом матче дня «Баффало» дома разгромил «Нью-Джерси» со счетом 7:1. Российский нападающий гостей Никита Гусев поучаствовал в единственном голе своей команды, отдав результативную передачу. В активе Гусева 12 (5 шайб + 7 передач) очков в регулярном чемпионате. Также «Вегас» на выезде победил «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:1.

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1:4
0:2, 1:1, 0:1
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 103.12.2019, 03:30 (МСК UTC+3)Little Caesars Arena
Главные тренеры
Джефф БлэшиллБарри Тротц
Вратари
Джонатан БерньеСемен Варламов
1-й период
03:12Даррен Хелм
08:46Андерс Ли(Мэтью Барзал, Джош Бэйли)
11:08Энтони Бовилье
13:17Энтони Бовилье(Джош Бэйли, Райан Пулок)
16:31Джонни Бойчак
2-й период
25:00Андерс Ли
27:43Девон Тэйвз
30:26Ник Ледди
30:36Дилан Ларкин(Филип Задина, Тайлер Бертуцци)
34:26Франс Нильсен
34:58Патрик Немет
36:34Джордан Эберле(Ник Ледди, Андерс Ли)
3-й период
42:37Отто Койвула
53:24Джордан Эберле(Райан Пулок, Леонид Комаров)
56:43Люк Гленденинг
58:46Валттери Филппула
Лучшие игроки матча
Семен Варламов (Нью-Йорк Айлендерс), Джордан Эберле (Нью-Йорк Айлендерс), Мэтью Барзал (Нью-Йорк Айлендерс)
Статистика
10Штрафное время12
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Йорк Айлендерс
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