Голкипер Варламов стал лучшим игроком в победном матче «Айлендерс» над «Детройтом»

Источник: AP 2019

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андерс Ли (9-я минута), Энтони Бовилье (14) и Джордан Эберле (37, 54). У проигравших отличился Дилан Ларкин (31).

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Для Варламова этот матч стал 14-м в составе «Айлендерс» после перехода из «Колорадо», россиянин одержал восьмую победу в текущем регулярном чемпионате.

31-летний голкипер отразил 30 бросков по воротам и стал лучшим игроком встречи. Второй звездой был признан Эберле (2+0), третьей — нападающий «Айлендерс» Мэтью Бразал (0+1).

«Айлендерс» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 38 очков после 25 матчей.

«Детройт» идет на последнем, 16-м месте, набрав 17 баллов в 30 встречах.

Следующий матч «Айлендерс» проведут 4 декабря на выезде против «Монреаля». «Детройт» 8 декабря примет «Питтсбург».

Официальный сайт НХЛ

В другом матче дня «Баффало» дома разгромил «Нью-Джерси» со счетом 7:1. Российский нападающий гостей Никита Гусев поучаствовал в единственном голе своей команды, отдав результативную передачу. В активе Гусева 12 (5 шайб + 7 передач) очков в регулярном чемпионате. Также «Вегас» на выезде победил «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:1.