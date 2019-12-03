«Вегас» шокировал «Рейнджерс» мощным стартом. Панарин сыграл 25 минут, но это не помогло
Артемий остался без очков во втором матче подряд.
Артемий остался без очков во втором матче подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Вегас» — 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)
Голы: Так — 3 (Маршессо, Макнэбб), 1:34 — 0:1. Так — 4 (бол., Шмидт, Карлссон), 3:50 — 0:2. Смит — 12, 24:44 — 0:3. Пачоретти — 10 (бол., Гласс, Стоун), 26:20 — 0:4. Лемье — 4 (Труба, Зибанежад), 35:15 — 1:4.
Вратари: Лундквист (57:46 — 58:48, 59:15) — Суббан.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 30 (12+7+11) — 32 (17+11+4).
Наши: Бучневич (14.14/2/0), Панарин (25.11/3/0) — -.
3 декабря.
В НХЛ сейчас нет команды более перспективной, чем «Рейнджерс». Не потому, что они в потенциале должны стать сильнее всех (хотя и это не исключено), — просто именно у ньюйоркцев наибольшая разница между тем, что они показывают сейчас, и тем, что они их может ждать в будущем при должном прогрессе всех проспектов, включая тех, кто пока не играет за основную команду.
При этом даже сейчас «Рейнджерс» совсем не безнадежны, как «Детройт» или «Коламбус»?, не сливаются, как «Нью-Джерси», а вполне себе бьются за
«Рейнджерс» редко проваливают все 60 минут (хотя сложно забыть кошмар с «Тампой» — 3:9), но часто заваливают отдельные отрезки так, что выправить ситуацию уже шансов нет. Из 13 поражений в этом сезоне семь с разницей в три шайбы и более.
Сегодня уже к 4-й минуте хозяева проигрывали 0:2, к 26-й — 0:4.
А вот ньюйоркцы получили шесть попыток, но, кроме тучи промахов из удобных позиций (в том числе по пустым воротам), ничем не запомнились. Артемий Панарин сыграл больше 25 минут (второй его результат в сезоне), но не набрал очков во втором матче подряд, что случилось с ним всего во второй раз в чемпионате. Самая показательная цифра матча — соотношение потерь, 23−6, причем семь из более чем двух десятков на счету Панарина и Павла Бучневича.
«Вегас» же одержал довольно простую победу (третью победу), а заодно выменял из «Вашингтона» форварда Чендлера Стивенсона на пик пятого раунда драфта-2021. Еще один ролевой форвард, который здорово провел чемпионский плей-офф-2018, покидает «Кэпс». Как и Деванте
Павел Климовицкий
|Дэвид Куинн
|Жерар Галлан
|Хенрик Лундквист(Хенрик Лундквист)
|Малькольм Суббан
|01:34
|Алекс Так(Джонатан Маршессо, Брэйден Макнэбб)
|01:52
|Брэди Шей
|03:50
|Алекс Так(Нэйт Шмидт, Вильям Карлссон)
|11:56
|Николя Руа
|19:13
|Николас Хэйг
|24:44
|Райлли Смит
|25:59
|Каапо Какко
|26:20
|Макс Пачоретти(Коди Гласс, Марк Стоун)
|35:15
|Брендан Лемье(Джейкоб Труба, Мика Зибанежад)
|41:33
|Ши Теодор
|44:59
|Макс Пачоретти
|57:46
|Макс Пачоретти
|58:48
|Райан Стром
|59:15
|Пол Штястны
Алекс Так (Вегас Голден Найтс), Малькольм Суббан (Вегас Голден Найтс), Макс Пачоретти (Вегас Голден Найтс)
|6
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0