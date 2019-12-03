«Вегас» шокировал «Рейнджерс» мощным стартом. Панарин сыграл 25 минут, но это не помогло

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НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Вегас» — 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Голы: Так — 3 (Маршессо, Макнэбб), 1:34 — 0:1. Так — 4 (бол., Шмидт, Карлссон), 3:50 — 0:2. Смит — 12, 24:44 — 0:3. Пачоретти — 10 (бол., Гласс, Стоун), 26:20 — 0:4. Лемье — 4 (Труба, Зибанежад), 35:15 — 1:4.

Вратари: Лундквист (57:46 — 58:48, 59:15) — Суббан.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 30 (12+7+11) — 32 (17+11+4).

Наши: Бучневич (14.14/2/0), Панарин (25.11/3/0) — -.

3 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

В НХЛ сейчас нет команды более перспективной, чем «Рейнджерс». Не потому, что они в потенциале должны стать сильнее всех (хотя и это не исключено), — просто именно у ньюйоркцев наибольшая разница между тем, что они показывают сейчас, и тем, что они их может ждать в будущем при должном прогрессе всех проспектов, включая тех, кто пока не играет за основную команду.

При этом даже сейчас «Рейнджерс» совсем не безнадежны, как «Детройт» или «Коламбус»?, не сливаются, как «Нью-Джерси», а вполне себе бьются за плей-офф. Однако отдельные матчи вроде сегодняшнего с «Вегасом» убеждают в том, что туда им пока рановато.

«Рейнджерс» редко проваливают все 60 минут (хотя сложно забыть кошмар с «Тампой» — 3:9), но часто заваливают отдельные отрезки так, что выправить ситуацию уже шансов нет. Из 13 поражений в этом сезоне семь с разницей в три шайбы и более.

Сегодня уже к 4-й минуте хозяева проигрывали 0:2, к 26-й — 0:4. Более-менее прилично на фоне того, что творилось в параллельном матче с «Нью-Джерси», но все равно неприятно. В субботу как раз в матче с «Девилз» «Рейнджерс» выдали фантастическую игру в меньшинстве, засушив восемь попыток реализации и забив за это время дважды, но тот локальный успех был во многом связан с проблемами соперника. У «Вегаса» было два шанса в большинстве — и он забил два гола.

А вот ньюйоркцы получили шесть попыток, но, кроме тучи промахов из удобных позиций (в том числе по пустым воротам), ничем не запомнились. Артемий Панарин сыграл больше 25 минут (второй его результат в сезоне), но не набрал очков во втором матче подряд, что случилось с ним всего во второй раз в чемпионате. Самая показательная цифра матча — соотношение потерь, 23−6, причем семь из более чем двух десятков на счету Панарина и Павла Бучневича.

«Вегас» же одержал довольно простую победу (третью победу), а заодно выменял из «Вашингтона» форварда Чендлера Стивенсона на пик пятого раунда драфта-2021. Еще один ролевой форвард, который здорово провел чемпионский плей-офф-2018, покидает «Кэпс». Как и Деванте Смит-Пелли, который уже доехал до «Куньлуня», Стивенсон превратился в настоящую обузу для нападения, вообще перестав генерировать какие-то угрозы в атаке. Возможно, переезд в Лас-Вегас его оживит, если же нет — есть шанс не задержаться в НХЛ.