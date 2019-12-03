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10:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Вегас» шокировал «Рейнджерс» мощным стартом. Панарин сыграл 25 минут, но это не помогло

Артемий остался без очков во втором матче подряд.

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НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Вегас» — 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Голы: Так — 3 (Маршессо, Макнэбб), 1:34 — 0:1. Так — 4 (бол., Шмидт, Карлссон), 3:50 — 0:2. Смит — 12, 24:44 — 0:3. Пачоретти — 10 (бол., Гласс, Стоун), 26:20 — 0:4. Лемье — 4 (Труба, Зибанежад), 35:15 — 1:4.

Вратари: Лундквист (57:46 — 58:48, 59:15) — Суббан.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 30 (12+7+11) — 32 (17+11+4).

Наши: Бучневич (14.14/2/0), Панарин (25.11/3/0) — -.

3 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

В НХЛ сейчас нет команды более перспективной, чем «Рейнджерс». Не потому, что они в потенциале должны стать сильнее всех (хотя и это не исключено), — просто именно у ньюйоркцев наибольшая разница между тем, что они показывают сейчас, и тем, что они их может ждать в будущем при должном прогрессе всех проспектов, включая тех, кто пока не играет за основную команду.

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При этом даже сейчас «Рейнджерс» совсем не безнадежны, как «Детройт» или «Коламбус»?, не сливаются, как «Нью-Джерси», а вполне себе бьются за плей-офф. Однако отдельные матчи вроде сегодняшнего с «Вегасом» убеждают в том, что туда им пока рановато.

«Рейнджерс» редко проваливают все 60 минут (хотя сложно забыть кошмар с «Тампой» — 3:9), но часто заваливают отдельные отрезки так, что выправить ситуацию уже шансов нет. Из 13 поражений в этом сезоне семь с разницей в три шайбы и более.

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Сегодня уже к 4-й минуте хозяева проигрывали 0:2, к 26-й — 0:4. Более-менее прилично на фоне того, что творилось в параллельном матче с «Нью-Джерси», но все равно неприятно. В субботу как раз в матче с «Девилз» «Рейнджерс» выдали фантастическую игру в меньшинстве, засушив восемь попыток реализации и забив за это время дважды, но тот локальный успех был во многом связан с проблемами соперника. У «Вегаса» было два шанса в большинстве — и он забил два гола.

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А вот ньюйоркцы получили шесть попыток, но, кроме тучи промахов из удобных позиций (в том числе по пустым воротам), ничем не запомнились. Артемий Панарин сыграл больше 25 минут (второй его результат в сезоне), но не набрал очков во втором матче подряд, что случилось с ним всего во второй раз в чемпионате. Самая показательная цифра матча — соотношение потерь, 23−6, причем семь из более чем двух десятков на счету Панарина и Павла Бучневича.

«Вегас» же одержал довольно простую победу (третью победу), а заодно выменял из «Вашингтона» форварда Чендлера Стивенсона на пик пятого раунда драфта-2021. Еще один ролевой форвард, который здорово провел чемпионский плей-офф-2018, покидает «Кэпс». Как и Деванте Смит-Пелли, который уже доехал до «Куньлуня», Стивенсон превратился в настоящую обузу для нападения, вообще перестав генерировать какие-то угрозы в атаке. Возможно, переезд в Лас-Вегас его оживит, если же нет — есть шанс не задержаться в НХЛ.

Павел Климовицкий

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22 ноября© Ньюстюб
Нью-Йорк Рейнджерс
1:4
0:2, 1:2, 0:0
Вегас Голден Найтс
Хоккей, НХЛ, Неделя 103.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Madison Square Garden
Главные тренеры
Дэвид КуиннЖерар Галлан
Вратари
Хенрик Лундквист(Хенрик Лундквист)Малькольм Суббан
1-й период
01:34Алекс Так(Джонатан Маршессо, Брэйден Макнэбб)
01:52Брэди Шей
03:50Алекс Так(Нэйт Шмидт, Вильям Карлссон)
11:56Николя Руа
19:13Николас Хэйг
2-й период
24:44Райлли Смит
25:59Каапо Какко
26:20Макс Пачоретти(Коди Гласс, Марк Стоун)
35:15Брендан Лемье(Джейкоб Труба, Мика Зибанежад)
3-й период
41:33Ши Теодор
44:59Макс Пачоретти
57:46Макс Пачоретти
58:48Райан Стром
59:15Пол Штястны
Лучшие игроки матча
Алекс Так (Вегас Голден Найтс), Малькольм Суббан (Вегас Голден Найтс), Макс Пачоретти (Вегас Голден Найтс)
Статистика
6Штрафное время12
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Йорк Рейнджерс
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