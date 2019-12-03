Кошмар для команды Гусева. «Дьяволы» проиграли два матча со счётом 1:11

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Субботнее поражение от «Рейнджерс» со счётом 0:4 оказало на «Нью-Джерси» деморализующее действие. Вместо того, чтобы как следует подготовиться к игре с «Баффало» и реабилитироваться в глазах болельщиков, хоккеисты «Дэвилз» провалились ещё круче. «Клинки» разобрали на запчасти команду Джона Хайнса, заставив даже сдержанных местных журналистов поднять волну критики.

«Уверен, что “Нью-Джерси” — худшая команда, матчи которой я смотрел в нынешнем сезоне. Даже “Детройт” выглядит лучше. По крайней мере, “Детройт” что-то пытается предпринять, играет активно. А “дьяволы” абсолютно дезорганизованы и неподготовлены», — отметил обозреватель ESPN Дмитрий Филипович, и это было ещё достаточно мягкой оценкой. «Нью-Джерси» проиграл два последних матча со счётом 1:11 и не заслужил слов похвалы.

Первый период был проигран «дьяволами» со счётом 0:5, и до повторения клубного рекорда «Нью-Джерси» не дотянул совсем чуть-чуть — не хватило одного гола в свои ворота. Отсутствие рекорда компенсировалось разнообразием шайб, влетавших в сетку «Дэвилз», а началось всё с гола Джека Айкела, удачно поборовшегося на чужом пятачке. Правда, особого сопротивления ему ни оборона, ни голкипер «дьяволов» Луи Доминге, не оказали.

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Самый курьёзный гол в этой пятёрке забил форвард «Баффало» Конор Шири, который без всякой надежды на успех стрельнул издали от борта, но этого оказалось достаточно, чтобы Доминге, не уследивший за полётом взмывшей шайбы, запустили её себе «за шиворот». После этого гола счёт стал 3:0 в пользу «клинков», и стало ясно, что «Нью-Джерси» находится в абсолютно разобранном состоянии.

Официальный сайт НХЛ

Гол Расмуса Асплунда завершил страдания Луи Доминге (его место занял Маккензи Блэквуд), но не «Нью-Джерси» в целом. Трудно сказать, какие слова говорил наставник «Дэвилз» Джон Хайнс в первом перерыве, когда его команда уступала со счётом 0:5, но град голов в ворота гостей постепенно удалось притормозить, а по количеству бросков «дьяволы» и вовсе вышли намного вперёд.

Официальный сайт НХЛ

В середине второго периода «Нью-Джерси» смог испортить статистику вратарю «Баффало» Линусу Улльмарку, реализовав большинство. Никита Гусев отдал передачу под бросок на защитника Сами Ватанена, а Нико Хишир доработал эпизод перед воротами.

Официальный сайт НХЛ

Сам Гусев провёл этот матч настолько успешно, насколько позволяли обстоятельства. Почти 15 минут игрового времени, 3 броска в створ, одно очко и показатель полезности «-1» — это вполне прилично, если сравнивать с «-4», которые получили Павел Заха или опытный защитник Энди Грин.

Все послематчевые комментарии игроков и тренеров «Нью-Джерси» сводились к фразам в стиле: «Мы были плохи, нам надо играть лучше», однако никто так и не сказал, за счёт чего команда будет прибавлять. Впереди у «Дэвилз» тяжёлые матчи против «Вегаса» и «Чикаго», и исправить кризисную ситуацию будет очень непросто.

«Сегодня каждая наша ошибка оборачивалась голом в наши ворота. Мы должны лучше контролировать свою игру. Иначе у нас просто не будет шанса», — сказал Энди Грин. «Нужно быстро выяснить, почему так произошло. Это касается первого периода, почему мы так плохо подготовились. Так действовать просто недопустимо», — сказал Джон Хайнс, и, очевидно, что за этим должны последовать какие-то кадровые решения.

Максим Замятин