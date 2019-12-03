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18:32 (мск), источник: Sport24

Овечкин и Кросби — короли НХЛ. В Северной Америке подводят итоги хоккейного десятилетия

Это была эпоха двух великих хоккеистов.

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За месяц до окончания 2019 года авторитетный североамериканский портал The Hockey News решил подвести итоги десятилетия в Национальной хоккейной лиге в пяти номинациях: «Лучший снайпер», «Лучший бомбардир», «Лучший защитник-бомбардир», «Самый побеждающий вратарь» и «Самая побеждающая команда». Sport24 выбрал три из этих топов, которые должны быть наиболее интересны российским болельщикам.

За месяц до Нового года ситуация в споре самых результативных игроков десятилетия выглядит вот так, но все еще может измениться. Речь о противостоянии Сидни Кросби и Патрика Кейна. Капитан «Питтсбурга» прямо сейчас продолжает восстанавливаться от очередной травмы, в то время как американец здоров и вполне способен ликвидировать отставание в 5 очков. Но даже если это случится, для многих именно Кросби останется лучшим бомбардиром десятых — Сид сыграл в них всего 630 матчей, а вот его конкуренты гораздо больше: Кейн — 726, Овечкин — 755, Жиру — 763. Средняя результативность любимчика Канады просто феноменальна.

Самый предсказуемый герой десятилетия. Вряд ли хоть кто-то удивится лидерству Овечкина в номинации «Лучший снайпер». Восьмикратный обладатель «Морис Ришар Трофи» приближается к отметке в 700 голов за энхаэловскую карьеру, и время с 1 января 2010-го он провел очень продуктивно. На этом отрезке Ови лидирует также по средней результативности (0,57), голам в большинстве (170), победным шайбам (70), голам в овертайме (16), голам в пустые ворота (23). При этом Александр Великий ни разу не забивал в меньшинстве — эта работа не для него.

Еще одно доказательство того, что последние десять лет мы с вами были свидетелями эпохи Александра Овечкина и Сидни Кросби. Интересная цифра этой эпохи: «сборная игроков, выбранных в первом раунде драфта-2004» одержала в два раза больше побед в регулярном чемпионате, чем аналогичная команда драфта-2005. При этом четыре из пяти клубов, лидирующих в рейтинге, успели в десятых годах взять Кубок Стэнли, а портит крутую картину только «Тампа».

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1 декабря© Ньюстюб
Питтсбург Пингвинз
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