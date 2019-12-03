Овечкин и Кросби — короли НХЛ. В Северной Америке подводят итоги хоккейного десятилетия
Это была эпоха двух великих хоккеистов.
Это была эпоха двух великих хоккеистов.
За месяц до окончания 2019 года авторитетный североамериканский портал The Hockey News решил подвести итоги десятилетия в Национальной хоккейной лиге в пяти номинациях: «Лучший снайпер», «Лучший бомбардир», «Лучший защитник-бомбардир», «Самый побеждающий вратарь» и «Самая побеждающая команда». Sport24 выбрал три из этих топов, которые должны быть наиболее интересны российским болельщикам.
За месяц до Нового года ситуация в споре самых результативных игроков десятилетия выглядит вот так, но все еще может измениться. Речь о противостоянии Сидни Кросби и Патрика Кейна. Капитан «Питтсбурга» прямо сейчас продолжает восстанавливаться от очередной травмы, в то время как американец здоров и вполне способен ликвидировать отставание в 5 очков. Но даже если это случится, для многих именно Кросби останется лучшим бомбардиром десятых — Сид сыграл в них всего 630 матчей, а вот его конкуренты гораздо больше: Кейн — 726, Овечкин — 755, Жиру — 763. Средняя результативность любимчика Канады просто феноменальна.
Самый предсказуемый герой десятилетия. Вряд ли хоть
Еще одно доказательство того, что последние десять лет мы с вами были свидетелями эпохи Александра Овечкина и Сидни Кросби. Интересная цифра этой эпохи: «сборная игроков, выбранных в первом раунде драфта-2004» одержала в два раза больше побед в регулярном чемпионате, чем аналогичная команда драфта-2005. При этом четыре из пяти клубов, лидирующих в рейтинге, успели в десятых годах взять Кубок Стэнли, а портит крутую картину только «Тампа».