Клуб НХЛ «Нью-Джерси» уволил главного тренера Хайнса

Исполняющим обязанности главного тренера назначен ассистент Хайнса Ален Насреддин, который будет возглавлять команду уже во время игры против «Вегаса», которая состоится в ночь на среду по московскому времени.

Хайнс был главным тренером «Нью-Джерси» на протяжении четырех сезонов, в 2018 году он вывел команду в плей-офф, где «Нью-Джерси» в первом раунде проиграл «Тампе» в серии до четырех побед со счетом 1−4.