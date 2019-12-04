Клуб НХЛ «Нью-Джерси» уволил главного тренера Хайнса
ТАСС, 4 декабря. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси» отправил в отставку главного тренера команды Джона Хайнса. Об этом сообщает
ТАСС, 4 декабря. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси» отправил в отставку главного тренера команды Джона Хайнса. Об этом сообщает
Исполняющим обязанности главного тренера назначен ассистент Хайнса Ален Насреддин, который будет возглавлять команду уже во время игры против «Вегаса», которая состоится в ночь на среду по московскому времени.
В текущем сезоне «Нью-Джерси» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 26 матчах 22 очка. За команду выступает российский нападающий Никита Гусев.