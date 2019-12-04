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01:00 (мск), источник: ТАСС

Клуб НХЛ «Нью-Джерси» уволил главного тренера Хайнса

ТАСС, 4 декабря. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси» отправил в отставку главного тренера команды Джона Хайнса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: AP 2019

Исполняющим обязанности главного тренера назначен ассистент Хайнса Ален Насреддин, который будет возглавлять команду уже во время игры против «Вегаса», которая состоится в ночь на среду по московскому времени.

Хайнс был главным тренером «Нью-Джерси» на протяжении четырех сезонов, в 2018 году он вывел команду в плей-офф, где «Нью-Джерси» в первом раунде проиграл «Тампе» в серии до четырех побед со счетом 1−4.

В текущем сезоне «Нью-Джерси» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 26 матчах 22 очка. За команду выступает российский нападающий Никита Гусев.

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29 ноября© Ньюстюб
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