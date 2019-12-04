Конец ужасной агонии «Нью-Джерси». Команда Гусева прогнала тренера, опустившего ее на дно
Джон Хайнс отправлен в отставку.
Джон Хайнс отправлен в отставку.
Во времена увольнений за слова, сказанные десять или пятнадцать лет назад, отставка Джона Хайнса из «Нью-Джерси» выделяется из общего ряда — в ней нет никаких
Есть только один фактор — игра команды. Даже не результаты, поскольку по потерянным очкам «Девилз» отстают от
Недавно коллеги с официального сайта НХЛ публиковали свои версии участников январского Матча звезд и от «Нью-Джерси» отрядили туда Тэйлора Холла. Первая реакция — да вы что, с ума сошли? Холла, с его четырьмя голами, «минус 12» и в целом безобразной игрой в этом чемпионате? Но худшее для «Нью-Джерси» то, что даже в таком состоянии Холл оставался наилучшим, скажем так, выбором для звездного уикенда.
У тренеров бывает, что плохо играет один игрок. Бывает, что тройка. Бывает, что два или даже три звена, но все равно тащат лидеры.
Американский тренер проработал в Ньюарке пять неполных сезонов и однажды вышел в
Вчерашние 1:7 от «Баффало» были агонией команды при Хайнсе и очень напоминали слив — настолько равнодушными выглядели хоккеисты к своему позору, и лишь падение с намеком на симуляцию от Кейси Миттелстадта вызвало эмоциональный взрыв от Палмиери.
Хайнс уволен, а новый главный тренер — его бывший ассистент, 44-летний канадец Ален Нассредин. Замена временная, а сроки работы наверняка будут зависеть от того, изменится ли игра команды. Первый матч у «Джерси» без Хайнса уже сегодня — дома против «Вегаса».
|Ален Насреддин
|Жерар Галлан
|Маккензи Блэквуд
|Малькольм Суббан
|03:33
|Энди Грин
|11:26
|Уилл Батчер
|11:26
|Вильям Каррье
|11:26
|Вильям Каррье
|16:31
|Кайл Палмиери(Блэйк Коулман, Дэймон Сиверсон)
|25:24
|Чендлер Стивенсон(Алекс Так, Томаш Носек)
|34:17
|Йеспер Братт(Павел Заха, Дэймон Сиверсон)
|34:17
|Командный штраф
|41:05
|Джонатан Маршессо(Райлли Смит, Вильям Карлссон)
|45:04
|Джонатан Маршессо(Алекс Так, Дерик Энгелланд)
|48:59
|Дэймон Сиверсон
|49:40
|Джонатан Маршессо(Алекс Так, Райлли Смит)
|50:00
|Нико Хишир(Кайл Палмиери, Тэйлор Холл)
|55:15
|Кайл Палмиери
Джонатан Маршессо (Вегас Голден Найтс), Алекс Так (Вегас Голден Найтс), Кайл Палмиери (Нью-Джерси Дэвилз)
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0