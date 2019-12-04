Конец ужасной агонии «Нью-Джерси». Команда Гусева прогнала тренера, опустившего ее на дно

Во времена увольнений за слова, сказанные десять или пятнадцать лет назад, отставка Джона Хайнса из «Нью-Джерси» выделяется из общего ряда — в ней нет никаких морально-этических причин. По крайней мере, пока о них мы не слышали.

Есть только один фактор — игра команды. Даже не результаты, поскольку по потерянным очкам «Девилз» отстают от плей-офф на восемь баллов, что много, но еще не смертельно, а именно игра. Во всей НХЛ хуже и безнадежнее смотрится только «Детройт», но мерить себя по нынешним «Ред Уингз» — себя не уважать.

Недавно коллеги с официального сайта НХЛ публиковали свои версии участников январского Матча звезд и от «Нью-Джерси» отрядили туда Тэйлора Холла. Первая реакция — да вы что, с ума сошли? Холла, с его четырьмя голами, «минус 12» и в целом безобразной игрой в этом чемпионате? Но худшее для «Нью-Джерси» то, что даже в таком состоянии Холл оставался наилучшим, скажем так, выбором для звездного уикенда.

У тренеров бывает, что плохо играет один игрок. Бывает, что тройка. Бывает, что два или даже три звена, но все равно тащат лидеры.

У Хайнса ниже своего уровня играли почти все — с каким-то позитивом можно отметить разве что Кайла Палмиери и связку Блэйк Коулмен — Трэйвис Зэйджак.

Американский тренер проработал в Ньюарке пять неполных сезонов и однажды вышел в плей-офф — спасибо проведшему гениальный сезон Холлу, который получил за него «Харт Трофи». В остальном — серость, скука и уныние, которые сейчас достигли своего апогея.

Вчерашние 1:7 от «Баффало» были агонией команды при Хайнсе и очень напоминали слив — настолько равнодушными выглядели хоккеисты к своему позору, и лишь падение с намеком на симуляцию от Кейси Миттелстадта вызвало эмоциональный взрыв от Палмиери.