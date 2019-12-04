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10:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Конец ужасной агонии «Нью-Джерси». Команда Гусева прогнала тренера, опустившего ее на дно

Джон Хайнс отправлен в отставку.

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Во времена увольнений за слова, сказанные десять или пятнадцать лет назад, отставка Джона Хайнса из «Нью-Джерси» выделяется из общего ряда — в ней нет никаких морально-этических причин. По крайней мере, пока о них мы не слышали.

Есть только один фактор — игра команды. Даже не результаты, поскольку по потерянным очкам «Девилз» отстают от плей-офф на восемь баллов, что много, но еще не смертельно, а именно игра. Во всей НХЛ хуже и безнадежнее смотрится только «Детройт», но мерить себя по нынешним «Ред Уингз» — себя не уважать.

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Недавно коллеги с официального сайта НХЛ публиковали свои версии участников январского Матча звезд и от «Нью-Джерси» отрядили туда Тэйлора Холла. Первая реакция — да вы что, с ума сошли? Холла, с его четырьмя голами, «минус 12» и в целом безобразной игрой в этом чемпионате? Но худшее для «Нью-Джерси» то, что даже в таком состоянии Холл оставался наилучшим, скажем так, выбором для звездного уикенда.

У тренеров бывает, что плохо играет один игрок. Бывает, что тройка. Бывает, что два или даже три звена, но все равно тащат лидеры.

У Хайнса ниже своего уровня играли почти все — с каким-то позитивом можно отметить разве что Кайла Палмиери и связку Блэйк Коулмен — Трэйвис Зэйджак.

Американский тренер проработал в Ньюарке пять неполных сезонов и однажды вышел в плей-офф — спасибо проведшему гениальный сезон Холлу, который получил за него «Харт Трофи». В остальном — серость, скука и уныние, которые сейчас достигли своего апогея.

Вчерашние 1:7 от «Баффало» были агонией команды при Хайнсе и очень напоминали слив — настолько равнодушными выглядели хоккеисты к своему позору, и лишь падение с намеком на симуляцию от Кейси Миттелстадта вызвало эмоциональный взрыв от Палмиери.

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Хайнс уволен, а новый главный тренер — его бывший ассистент, 44-летний канадец Ален Нассредин. Замена временная, а сроки работы наверняка будут зависеть от того, изменится ли игра команды. Первый матч у «Джерси» без Хайнса уже сегодня — дома против «Вегаса».

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Нью-Джерси Дэвилз
3:4
1:0, 1:1, 1:3
Вегас Голден Найтс
Хоккей, НХЛ, Неделя 104.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Prudential Center
Главные тренеры
Ален НасреддинЖерар Галлан
Вратари
Маккензи БлэквудМалькольм Суббан
1-й период
03:33Энди Грин
11:26Уилл Батчер
11:26Вильям Каррье
11:26Вильям Каррье
16:31Кайл Палмиери(Блэйк Коулман, Дэймон Сиверсон)
2-й период
25:24Чендлер Стивенсон(Алекс Так, Томаш Носек)
34:17Йеспер Братт(Павел Заха, Дэймон Сиверсон)
34:17Командный штраф
3-й период
41:05Джонатан Маршессо(Райлли Смит, Вильям Карлссон)
45:04Джонатан Маршессо(Алекс Так, Дерик Энгелланд)
48:59Дэймон Сиверсон
49:40Джонатан Маршессо(Алекс Так, Райлли Смит)
50:00Нико Хишир(Кайл Палмиери, Тэйлор Холл)
55:15Кайл Палмиери
Лучшие игроки матча
Джонатан Маршессо (Вегас Голден Найтс), Алекс Так (Вегас Голден Найтс), Кайл Палмиери (Нью-Джерси Дэвилз)
Статистика
8Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Джерси Дэвилз
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