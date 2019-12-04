Бобровский уже проигрывает конкуренцию ноунейму. В запас русского вратаря отправил Овечкин
Самый дорогой русский вратарь не играет уже два матча.
Самый дорогой русский вратарь не играет уже два матча.
На то, что в матче с «Нэшвиллом» место в стартовом составе занял Крис Дриджер, можно было не обратить внимание. Бобровскому, как и любому другому вратарю, иногда нужно отдых. Немного удивило разве что персона сменщика. Обычно Сергея подстраховывал Сэм Мантембо, но на этот раз Джэоль Кенневилль вытащил из рукава некого Криса Дриджера.
«Мы рассчитывали дать Дриджеру сыграть, он заслужил, исходя из того, как он играл в лагере, как он играл там в прошлом году и в этом году. Посмотрим, как он справится с такой отличной возможностью. Боб, безусловно, скоро вернется. Это не запланированный выход основным вратарем, но что есть, то есть», — говорил перед той игрой наставник «Флориды».
Дриджер, которого вполне можно назвать ноунеймом, не играл в НХЛ три года. До этого было три матча за «Оттаву», но во всех случаях Крис выходит на замену. Игра с «Нэшвиллом» обернулась для 25-летнего вратаря первым появлением в старте за всю энхаэловскую карьеру. И с первой же попытки новый бэкап Бобровского оформил
Все это так и могло бы остаться кратковременной вспышкой, если бы не состав на матч «Миннесотой». В нем вновь не нашлось места Бобровскому.
Кажется, это уже нечто большее, чем просто отдых для основного вратаря.
Что же к этому привело? Ответом на вопрос могла стать статистика. Для такого вратаря как Бобровский весьма удручающая. По количеству пропущенных шайб и проценту отраженных бросков он один из худших в лиге. Правда, этому есть и
До матча с «Вашингтоном» на счету Бобровского и «Флориды» было три победы подряд. Но тут, как девочка из телевизора в фильме «Звонок», вылез Александр Овечкин. Эффективным голом в ворота соотечественника он открыл счет, а в итоге «столичные» отправили в ворота двукратного обладателя «Везины» дежурные четыре шайбы. Победная серия прервалась, а Бобровский прочно осел в запасе. Спасибо Овечкину?
Что до новоявленного конкурента Бобровского, то полтора периода с «Миннесотой» он продолжал удивлять. В общей сложности Дриджер продержался сухим полтора часа чистого времени, а пробили его тем же методом, что уже два месяца поступательно портится статистика Бобровского. Майк Хоффман эпично обрезается на синей линии и Джейсон Цукер благополучно убегает один на один.
«Флорида» в итоге не смогла удержать преимущество в две шайбы и проиграла. Еще две шайбы получились скорее вратарские, хотя мощный щелчок в ближний угол и хитрый бросок между щитков — это не то чтобы грубые ошибки. Дриджер сыграл так, как и должен бэкап из АХЛ. Карета превратилась в тыкву. В случае с Бобровским мы в самое ближайшее ждем обратной метаморфозы. Лишь бы главный тренер «Флориды» не перегнул с воспитательной работой.
|Джоэль Кенневилль
|Брюс Будро
|Крис Дридгер(Крис Дридгер)
|Каапо Кяхкенен
|04:47
|Микко Койву
|08:03
|Джордан Гринуэй
|09:54
|Александр Барков(Джонатан Юбердо, Кит Яндл)
|12:03
|Фрэнк Ватрано
|14:26
|Джонатан Юбердо(Фрэнк Ватрано)
|29:26
|Джейсон Зукер
|30:29
|Маркус Фолиньо
|32:56
|Матс Цуккарелло(Брэд Хант, Джейсон Зукер)
|44:49
|Карсон Соуси(Зак Паризе, Виктор Раск)
|58:59
|Люк Канин(Юнас Бродин)
Каапо Кяхкенен (Миннесота Уайлд), Джейсон Зукер (Миннесота Уайлд), Джонатан Юбердо (Флорида Пантерз)
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0