Бобровский уже проигрывает конкуренцию ноунейму. В запас русского вратаря отправил Овечкин

Источник: AP 2019

Что-то странное происходит с Сергеем Бобровским во «Флориде». Минуло всего пара месяцев со старта сезона, а один из самых дорогих вратарей НХЛ успел побывать в самых ситуациях. Зачастую — не самых приятных. Его меняли, в том числе делали унизительную обратную замену, а теперь настал черед командировки в запас.

На то, что в матче с «Нэшвиллом» место в стартовом составе занял Крис Дриджер, можно было не обратить внимание. Бобровскому, как и любому другому вратарю, иногда нужно отдых. Немного удивило разве что персона сменщика. Обычно Сергея подстраховывал Сэм Мантембо, но на этот раз Джэоль Кенневилль вытащил из рукава некого Криса Дриджера.

«Мы рассчитывали дать Дриджеру сыграть, он заслужил, исходя из того, как он играл в лагере, как он играл там в прошлом году и в этом году. Посмотрим, как он справится с такой отличной возможностью. Боб, безусловно, скоро вернется. Это не запланированный выход основным вратарем, но что есть, то есть», — говорил перед той игрой наставник «Флориды».

Дриджер, которого вполне можно назвать ноунеймом, не играл в НХЛ три года. До этого было три матча за «Оттаву», но во всех случаях Крис выходит на замену. Игра с «Нэшвиллом» обернулась для 25-летнего вратаря первым появлением в старте за всю энхаэловскую карьеру. И с первой же попытки новый бэкап Бобровского оформил шат-аут! Тем самым он сравнялся с Сергеем по играм ноль.

Все это так и могло бы остаться кратковременной вспышкой, если бы не состав на матч «Миннесотой». В нем вновь не нашлось места Бобровскому.

В заявке то Сергей был, но то ли это, на что он рассчитывал, подписывая контракт на 10 миллионов долларов? Вместо него уже второй матч подряд проводил еще вчера никому неизвестный Дриджер.

Кажется, это уже нечто большее, чем просто отдых для основного вратаря.

Что же к этому привело? Ответом на вопрос могла стать статистика. Для такого вратаря как Бобровский весьма удручающая. По количеству пропущенных шайб и проценту отраженных бросков он один из худших в лиге. Правда, этому есть и кое-какое оправдание. По количество моментов, созданных соперником возле его ворот, Сергей тоже один из лидеров. Да и на результатах «Флориды» норма в три-четыре пропущенные за игру шайбы особо не сказывается.

До матча с «Вашингтоном» на счету Бобровского и «Флориды» было три победы подряд. Но тут, как девочка из телевизора в фильме «Звонок», вылез Александр Овечкин. Эффективным голом в ворота соотечественника он открыл счет, а в итоге «столичные» отправили в ворота двукратного обладателя «Везины» дежурные четыре шайбы. Победная серия прервалась, а Бобровский прочно осел в запасе. Спасибо Овечкину?

Что до новоявленного конкурента Бобровского, то полтора периода с «Миннесотой» он продолжал удивлять. В общей сложности Дриджер продержался сухим полтора часа чистого времени, а пробили его тем же методом, что уже два месяца поступательно портится статистика Бобровского. Майк Хоффман эпично обрезается на синей линии и Джейсон Цукер благополучно убегает один на один.