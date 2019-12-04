Проворов принял участие в победе «Филадельфии» над «Торонто» в матче НХЛ

Источник: AP 2019

В составе победителей отличились Скотт Лотон (29-я минута), Клод Жиру (51), Трэвис Конекни (57), Джоэл Фараби (58), Шейн Гостисбир (60) и Джеймс ван Римсдайк (60). У проигравших шайбу забросил Трэвис Дермотт (49).

Проворов провел на площадке 25 минут 32 секунды, что стало лучшим показателем в матче. 22-летний защитник записал себе в актив два нанесенных и три заблокированных броска.

Россиянин выступил ассистентом в эпизоде с голом Фараби. В текущем сезоне Проворов набрал 18 (6 шайб + 12 передач) очков за результативность.

«Филадельфия» занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 37 очков в 28 матчах. «Торонто» располагается на 10-й строчке, имея в активе 30 баллов после 29 игр. В следующем матче «Филадельфия» примет «Аризону» 6 декабря. «Торонто» днем ранее сыграет дома против «Колорадо».