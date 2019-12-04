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10:38 (мск), источник: ТАСС

Проворов принял участие в победе «Филадельфии» над «Торонто» в матче НХЛ

ТАСС, 4 декабря. «Филадельфия» разгромила «Торонто» со счетом 6:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский защитник хозяев Иван Проворов отметился результативной передачей.

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Источник: AP 2019

В составе победителей отличились Скотт Лотон (29-я минута), Клод Жиру (51), Трэвис Конекни (57), Джоэл Фараби (58), Шейн Гостисбир (60) и Джеймс ван Римсдайк (60). У проигравших шайбу забросил Трэвис Дермотт (49).

Проворов провел на площадке 25 минут 32 секунды, что стало лучшим показателем в матче. 22-летний защитник записал себе в актив два нанесенных и три заблокированных броска.

Россиянин выступил ассистентом в эпизоде с голом Фараби. В текущем сезоне Проворов набрал 18 (6 шайб + 12 передач) очков за результативность.

«Филадельфия» занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 37 очков в 28 матчах. «Торонто» располагается на 10-й строчке, имея в активе 30 баллов после 29 игр. В следующем матче «Филадельфия» примет «Аризону» 6 декабря. «Торонто» днем ранее сыграет дома против «Колорадо».

В другом матче игрового дня «Бостон» на своей площадке победил «Каролину» со счетом 2:0. Также «Аризона» на выезде обыграла «Коламбус» (4:2), «Монреаль» дома взял верх над «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2), «Миннесота» в гостях была сильнее «Флориды» (4:2), а «Вегас» — «Нью-Джерси» (4:3).

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6:1
0:0, 1:0, 5:1
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Хоккей, НХЛ, Неделя 104.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Wells Fargo Center
Главные тренеры
Ален ВиньоШелдон Киф
Вратари
Картер ХартФредерик Андерсен(Фредерик Андерсен)
1-й период
13:17Иван Проворов
2-й период
28:49Скотт Лотон(Кевин Хэйс, Мэтт Нисканен)
32:13Зак Хаймэн
34:18Джейк Маззин
3-й период
48:38Трэвис Дермотт(Джейсон Спецца)
50:00Клод Жиру(Трэвис Конекны, Филипп Майерс)
53:42Остон Мэттьюс
56:32Трэвис Конекны(Филипп Майерс)
57:54Джоэл Фэраби(Иван Проворов)
59:21Шейн Гостисбеер(Трэвис Санхейм)
59:33Джеймс ван Римсдайк(Филипп Майерс, Шейн Гостисбеер)
Лучшие игроки матча
Картер Харт (Филадельфия Флайерз), Трэвис Конекны (Филадельфия Флайерз), Клод Жиру (Филадельфия Флайерз)
Статистика
2Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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