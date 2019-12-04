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10:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Победный от Кучерова! Он стал четвертым бомбардиром в истории «Тампы»

Никита забил первый победный гол в сезоне, а заодно обогнал Яшина и Буре.

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Источник: AP 2019

Удивительно, но самый ценный хоккеист прошлого сезона Никита Кучеров ещё ни разу не забивал победных голов в нынешнем регулярном чемпионате. Этот промах был исправлен в выездной встрече с «Нэшвиллом», где под угрозой увольнения находится Питер Лавиолетт. Дело здесь не в новомодной тенденции обвинять тренеров в неподобающем поведении и избиении своих подопечных: «хищники», имея очень неплохой состав, идут на предпоследнем месте в Центральном дивизионе, на полтора десятка очков отставая от его лидера — «Сент-Луиса».

«Тампа», проиграв до визита в Теннесси три матча кряду, тоже чувствовала себя неуверенно. Намёки о возможной отставке Джона Купера слышались всё чаще, а турнирная таблица фанатов «молний» тоже не радовала.

Неудачную серию южанам удалось прервать, хотя победа далась очень непросто.

По ходу встречи «Тампа» дважды выходила вперёд в счёте и дважды теряла лидерство. «Молнии» захватили лидерство после мощного дальнего щелчка Виктора Хедмана и удержали минимальный перевес до конца первого периода, но затем голкипер Андрей Василевский оказался бессилен против скрытого кистевого от Калле Ернкрока.

Не успел диктор по стадиону как следует объявить гол шведа, как «Тампа» организовала быструю контратаку, и Никита Кучеров вывел на бросок Ондржея Палата, который вторично вывел гостей вперёд.

В середине третьей двадцатиминутки Кайл Туррис вновь восстановил рановесие и перевёл встречу в овертайм, где Кучеров получил возможность сказать своё веское слово, но авторство своей первой победной шайбы в сезоне он должен разделить со Стивеном Стэмкосом. Канадец выдал Никите прекрасную передачу на дальнюю штангу, так что россиянину оставалось только подставить клюшку.

Набрав 2 (1+1) очка, Кучеров обошёл Алексея Яшина (492) в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ и вышел на седьмое место. А по победным голам для россиян за первые 7 сезонов Никита обогнал Павла Буре (32).

Кроме этого, Кучеров укрепился на четвёртой позиции в списке лучших клубных бомбардиров. Россиянин на три очка обошёл MVP чемпионского для «Тампы» сезона Брэда Ричардса (492 очка против 489), и теперь его ближайшим соперником будет Стивен Стэмкос, до которого россиянину очень далеко — почти 300 баллов.

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Нэшвилл Предаторз
2:3ОТ
0:1, 1:1, 1:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей, НХЛ, Неделя 104.12.2019, 04:00 (МСК UTC+3)Bridgestone Arena
Главные тренеры
Питер ЛавиолеттДжон Купер
Вратари
Пекка РиннеАндрей Василевский
1-й период
07:46Виктор Хедман(Стивен Стэмкос, Тайлер Джонсон)
11:27Картер Верхэге
2-й период
20:13Никита Кучеров
22:53Остин Уотсон
22:53Люк Шенн
26:13Калле Ярнкрок(Кайл Террис)
26:44Ондржей Палат(Никита Кучеров, Кевин Шаттенкирк)
29:10Райан Джохансен
29:10Райан Джохансен
3-й период
44:01Матье Оливье
47:59Эрик Чернак
49:51Кайл Террис(Маттиас Экхольм, Райан Эллис)
53:01Данте Фаббро
53:01Седрик Пакетт
53:01Седрик Пакетт
56:03Ник Бонино
Овертайм
62:35Никита Кучеров(Стивен Стэмкос, Михаил Сергачев)
Лучшие игроки матча
Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Кайл Террис (Нэшвилл Предаторз), Пекка Ринне (Нэшвилл Предаторз)
Статистика
26Штрафное время15
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нэшвилл Предаторз
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