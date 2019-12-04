Победный от Кучерова! Он стал четвертым бомбардиром в истории «Тампы»
Никита забил первый победный гол в сезоне, а заодно обогнал Яшина и Буре.
Никита забил первый победный гол в сезоне, а заодно обогнал Яшина и Буре.
Удивительно, но самый ценный хоккеист прошлого сезона Никита Кучеров ещё ни разу не забивал победных голов в нынешнем регулярном чемпионате. Этот промах был исправлен в выездной встрече с «Нэшвиллом», где под угрозой увольнения находится Питер Лавиолетт. Дело здесь не в новомодной тенденции обвинять тренеров в неподобающем поведении и избиении своих подопечных: «хищники», имея очень неплохой состав, идут на предпоследнем месте в Центральном дивизионе, на полтора десятка очков отставая от его лидера — «Сент-Луиса».
Неудачную серию южанам удалось прервать, хотя победа далась очень непросто.
По ходу встречи «Тампа» дважды выходила вперёд в счёте и дважды теряла лидерство. «Молнии» захватили лидерство после мощного дальнего щелчка Виктора Хедмана и удержали минимальный перевес до конца первого периода, но затем голкипер Андрей Василевский оказался бессилен против скрытого кистевого от Калле Ернкрока.
Не успел диктор по стадиону как следует объявить гол шведа, как «Тампа» организовала быструю контратаку, и Никита Кучеров вывел на бросок Ондржея Палата, который вторично вывел гостей вперёд.
В середине третьей двадцатиминутки Кайл Туррис вновь восстановил рановесие и перевёл встречу в овертайм, где Кучеров получил возможность сказать своё веское слово, но авторство своей первой победной шайбы в сезоне он должен разделить со Стивеном Стэмкосом. Канадец выдал Никите прекрасную передачу на дальнюю штангу, так что россиянину оставалось только подставить клюшку.
Набрав 2 (1+1) очка, Кучеров обошёл Алексея Яшина (492) в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ и вышел на седьмое место. А по победным голам для россиян за первые 7 сезонов Никита обогнал Павла Буре (32).
Кроме этого, Кучеров укрепился на четвёртой позиции в списке лучших клубных бомбардиров. Россиянин на три очка обошёл MVP чемпионского для «Тампы» сезона Брэда Ричардса (492 очка против 489), и теперь его ближайшим соперником будет Стивен Стэмкос, до которого россиянину очень далеко — почти 300 баллов.
|Питер Лавиолетт
|Джон Купер
|Пекка Ринне
|Андрей Василевский
|07:46
|Виктор Хедман(Стивен Стэмкос, Тайлер Джонсон)
|11:27
|Картер Верхэге
|20:13
|Никита Кучеров
|22:53
|Остин Уотсон
|22:53
|Люк Шенн
|26:13
|Калле Ярнкрок(Кайл Террис)
|26:44
|Ондржей Палат(Никита Кучеров, Кевин Шаттенкирк)
|29:10
|Райан Джохансен
|29:10
|Райан Джохансен
|44:01
|Матье Оливье
|47:59
|Эрик Чернак
|49:51
|Кайл Террис(Маттиас Экхольм, Райан Эллис)
|53:01
|Данте Фаббро
|53:01
|Седрик Пакетт
|53:01
|Седрик Пакетт
|56:03
|Ник Бонино
|62:35
|Никита Кучеров(Стивен Стэмкос, Михаил Сергачев)
Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Кайл Террис (Нэшвилл Предаторз), Пекка Ринне (Нэшвилл Предаторз)
|26
|Штрафное время
|15
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0