Победный от Кучерова! Он стал четвертым бомбардиром в истории «Тампы»

Источник: AP 2019

Удивительно, но самый ценный хоккеист прошлого сезона Никита Кучеров ещё ни разу не забивал победных голов в нынешнем регулярном чемпионате. Этот промах был исправлен в выездной встрече с «Нэшвиллом», где под угрозой увольнения находится Питер Лавиолетт. Дело здесь не в новомодной тенденции обвинять тренеров в неподобающем поведении и избиении своих подопечных: «хищники», имея очень неплохой состав, идут на предпоследнем месте в Центральном дивизионе, на полтора десятка очков отставая от его лидера — «Сент-Луиса».

«Тампа», проиграв до визита в Теннесси три матча кряду, тоже чувствовала себя неуверенно. Намёки о возможной отставке Джона Купера слышались всё чаще, а турнирная таблица фанатов «молний» тоже не радовала.

Неудачную серию южанам удалось прервать, хотя победа далась очень непросто.

По ходу встречи «Тампа» дважды выходила вперёд в счёте и дважды теряла лидерство. «Молнии» захватили лидерство после мощного дальнего щелчка Виктора Хедмана и удержали минимальный перевес до конца первого периода, но затем голкипер Андрей Василевский оказался бессилен против скрытого кистевого от Калле Ернкрока.

Не успел диктор по стадиону как следует объявить гол шведа, как «Тампа» организовала быструю контратаку, и Никита Кучеров вывел на бросок Ондржея Палата, который вторично вывел гостей вперёд.

В середине третьей двадцатиминутки Кайл Туррис вновь восстановил рановесие и перевёл встречу в овертайм, где Кучеров получил возможность сказать своё веское слово, но авторство своей первой победной шайбы в сезоне он должен разделить со Стивеном Стэмкосом. Канадец выдал Никите прекрасную передачу на дальнюю штангу, так что россиянину оставалось только подставить клюшку.

Набрав 2 (1+1) очка, Кучеров обошёл Алексея Яшина (492) в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ и вышел на седьмое место. А по победным голам для россиян за первые 7 сезонов Никита обогнал Павла Буре (32).