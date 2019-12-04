«Вашингтон» победил «Сан-Хосе» в матче НХЛ, Орлов оформил голевой пас

Встреча, прошедшая во вторник в Сан-Хосе, завершилась со счетом 5:2 (3:1, 2:0, 0:1) в пользу «Кэпиталз». В составе победителей шайбы забросили Гарнет Хэтэуэй (14-я и 23-я минута), Якуб Врана (15, 37) и Джон Карлсон (17). У проигравших отличились Мелькер Карлссон (3) и Эвандер Кейн (54).