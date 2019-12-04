«Вашингтон» победил «Сан-Хосе» в матче НХЛ, Орлов оформил голевой пас
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая во вторник в
Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Его одноклубники Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков не набрали.
В другом матче «Ванкувер» дома победил «Оттаву» — 5:2.