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12:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вашингтон» победил «Сан-Хосе» в матче НХЛ, Орлов оформил голевой пас

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая во вторник в Сан-Хосе, завершилась со счетом 5:2 (3:1, 2:0, 0:1) в пользу «Кэпиталз». В составе победителей шайбы забросили Гарнет Хэтэуэй (14-я и 23-я минута), Якуб Врана (15, 37) и Джон Карлсон (17). У проигравших отличились Мелькер Карлссон (3) и Эвандер Кейн (54).

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Его одноклубники Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков не набрали.

В другом матче «Ванкувер» дома победил «Оттаву» — 5:2.

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