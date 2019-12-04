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12:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин опоздал на третий период матча «Вашингтона» с «Сан-Хосе»

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опоздал на третий период матча НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» из-за проблем с коньком.

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Источник: Reuters

«Вашингтон» во вторник победил в гостях «Сан-Хосе» — 5:2. Болельщики заметили, что Овечкин поздно вышел на третий период игры.

«У Овечкина были проблемы с коньком. Он сломал его во время разминки перед третьим периодом», — сообщила в своем микроблоге в Twitter журналистка Washington Post Саманта Пелл.

Овечкин не набрал очков в матче с «Сан-Хосе».

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Питер ДебурТодд Рирден
Вратари
Мартин Джонс(Аарон Делл, Мартин Джонс, Аарон Делл)Брэйден Холтби
1-й период
02:33Мелькер Карлссон(Марио Ферраро, Бренден Диллон)
13:31Гарнет Хэтэуэй(Джон Карлсон, Ник Дауд)
14:24Якуб Врана(Ти. Джей. Оши, Джон Карлсон)
16:32Джон Карлсон(Михал Кемпны)
2-й период
22:31Гарнет Хэтэуэй(Ник Дауд)
26:23Дилан Гэмбрелл
36:15Якуб Врана(Ларс Эллер, Дмитрий Орлов)
3-й период
53:07Эвандер Кейн(Мелькер Карлссон)
54:59Эвандер Кейн
54:59Эвандер Кейн
Лучшие игроки матча
Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), Якуб Врана (Вашингтон Кэпиталз), Гарнет Хэтэуэй (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
17Штрафное время0
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
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