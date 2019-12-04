Овечкин опоздал на третий период матча «Вашингтона» с «Сан-Хосе»
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опоздал на третий период матча НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс»
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опоздал на третий период матча НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс»
«Вашингтон» во вторник победил в гостях «Сан-Хосе» — 5:2. Болельщики заметили, что Овечкин поздно вышел на третий период игры.
«У Овечкина были проблемы с коньком. Он сломал его во время разминки перед третьим периодом», — сообщила в своем микроблоге в Twitter журналистка Washington Post Саманта Пелл.
Овечкин не набрал очков в матче с «Сан-Хосе».
|Питер Дебур
|Тодд Рирден
|Мартин Джонс(Аарон Делл, Мартин Джонс, Аарон Делл)
|Брэйден Холтби
|02:33
|Мелькер Карлссон(Марио Ферраро, Бренден Диллон)
|13:31
|Гарнет Хэтэуэй(Джон Карлсон, Ник Дауд)
|14:24
|Якуб Врана(Ти. Джей. Оши, Джон Карлсон)
|16:32
|Джон Карлсон(Михал Кемпны)
|22:31
|Гарнет Хэтэуэй(Ник Дауд)
|26:23
|Дилан Гэмбрелл
|36:15
|Якуб Врана(Ларс Эллер, Дмитрий Орлов)
|53:07
|Эвандер Кейн(Мелькер Карлссон)
|54:59
|Эвандер Кейн
|54:59
|Эвандер Кейн
Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), Якуб Врана (Вашингтон Кэпиталз), Гарнет Хэтэуэй (Вашингтон Кэпиталз)
|17
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0