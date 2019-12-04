Овечкин опоздал на третий период матча «Вашингтона» с «Сан-Хосе»

«Вашингтон» во вторник победил в гостях «Сан-Хосе» — 5:2. Болельщики заметили, что Овечкин поздно вышел на третий период игры.

«У Овечкина были проблемы с коньком. Он сломал его во время разминки перед третьим периодом», — сообщила в своем микроблоге в Twitter журналистка Washington Post Саманта Пелл.