«Тампа» уже не та
Фаворит сезона на старте чемпионата испытывает проблемы.
Фаворит сезона на старте чемпионата испытывает проблемы.
Одна из главных тем осени в НХЛ — большие проблемы, которые испытывает на старте регулярного чемпионата «Тампа-Бей Лайтнинг». Этот клуб, с огромным отрывом победивший в предыдущей «регулярке», показывавший хоккей космического уровня, но затем вылетевший в первом же раунде
В одном из матчей очередного дня чемпионата НХЛ «Тампа-Бей Лайтнинг» обыграла на выезде — 3:2 — «Нэшвилл Предаторс». «Тампа» вела в счете, упустила преимущество в заключительном периоде, но дожала «Нэшвилл» в овертайме благодаря голу Никиты Кучерова, который до этого записал в актив результативную передачу. Вроде бы ничего особенно примечательного. Речь о победе клуба, почти во всех предсезонных рейтингах стоявшего на верхней строчке списка претендентов на Кубок Стэнли, над просто крепкой командой, и о двух очках хоккеиста, набравшего этих очков в предыдущей «регулярке» 128. Но непростому успеху «Тампы» различные медиаресурсы, вроде ESPN и TSN, между тем уделили значительно больше внимания, чем событию совершенно ординарному.
Все понятно. «Тампа» в принципе сейчас находится под микроскопом, а ее игра входит в число главных для НХЛ тем по очевидной причине. Фаворитом нынешнего сезона эту команду сделал сезон прошлый. В «регулярке» «Тампа» царила. В этом десятилетии, то есть в период, когда установленный в лиге жесткий потолок зарплат не позволяет разгуляться при комплектовании, когда формирование клубов-«династий», по сути, невозможно, еще не появлялось команды, настолько явно доминирующей. «Тампа» показывала мощнейший хоккей, хоккей буквально космического уровня по сравнению с остальными. Хороши в ней были практически все звенья, все игроки. А Никита Кучеров, естественно, получивший летом звание ценнейшего игрока лиги, обновил бомбардирский рекорд столетия.
Но в
Впрочем, на мнение экспертов по поводу потенциала «Тампы» то ЧП нисколько не повлияло. Не повлияло на него и поведение клуба на рынке в межсезонье. Все ключевые фигуры, включая трех россиян — Кучерова, грандиозно игравшего в «регулярке» вратаря Андрея Василевского, выросшего в отличного защитника с диспетчерскими навыками Михаила Сергачева, — остались на месте. Корректировки были косметическими, а добавление в состав мощного форварда Пэта Маруна и заточенного под розыгрыш большинства игрока обороны Кевина Шаттенкирка вроде бы даже немножко увеличивало вариативность «Тампы».
Но
В этом смысле набравший в последнее время обороты и, несмотря на травму, заставившую пропускать матчи, вошедший в топ-15 бомбардирского списка Кучеров — как раз более или менее приятное исключение. Но в любом случае и его три десятка баллов, добытых на данный момент, — так себе сумма на фоне той, что принесла ему летом горсть индивидуальных наград. В проекции на полную дистанцию «регулярки», на 82 игры, она дает сто очков.
Но можно на все это посмотреть и под несколько иным углом. В том розыгрыше Кубка Стэнли, в котором потерпела катастрофу «Тампа», триумфа добился «Сент-Луис Блюз». А рецепт его был парадоксальным: мучиться половину сезона, опуститься вниз в таблице, прибавить к весне, проникнуть в
Алексей Доспехов
|Питер Лавиолетт
|Джон Купер
|Пекка Ринне
|Андрей Василевский
|07:46
|Виктор Хедман(Стивен Стэмкос, Тайлер Джонсон)
|11:27
|Картер Верхэге
|20:13
|Никита Кучеров
|22:53
|Остин Уотсон
|22:53
|Люк Шенн
|26:13
|Калле Ярнкрок(Кайл Террис)
|26:44
|Ондржей Палат(Никита Кучеров, Кевин Шаттенкирк)
|29:10
|Райан Джохансен
|29:10
|Райан Джохансен
|44:01
|Матье Оливье
|47:59
|Эрик Чернак
|49:51
|Кайл Террис(Маттиас Экхольм, Райан Эллис)
|53:01
|Данте Фаббро
|53:01
|Седрик Пакетт
|53:01
|Седрик Пакетт
|56:03
|Ник Бонино
|62:35
|Никита Кучеров(Стивен Стэмкос, Михаил Сергачев)
Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Кайл Террис (Нэшвилл Предаторз), Пекка Ринне (Нэшвилл Предаторз)
|26
|Штрафное время
|15
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0