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11:25 (мск), источник: Коммерсантъ

«Тампа» уже не та

Фаворит сезона на старте чемпионата испытывает проблемы.

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Источник: AP 2019

Одна из главных тем осени в НХЛ — большие проблемы, которые испытывает на старте регулярного чемпионата «Тампа-Бей Лайтнинг». Этот клуб, с огромным отрывом победивший в предыдущей «регулярке», показывавший хоккей космического уровня, но затем вылетевший в первом же раунде play-off, теперь с трудом набирает очки и не входит даже в «зону play-off», а его российский лидер Никита Кучеров, весной обновлявший бомбардирские рекорды века, отнюдь не так результативен, как прежде.

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В одном из матчей очередного дня чемпионата НХЛ «Тампа-Бей Лайтнинг» обыграла на выезде — 3:2 — «Нэшвилл Предаторс». «Тампа» вела в счете, упустила преимущество в заключительном периоде, но дожала «Нэшвилл» в овертайме благодаря голу Никиты Кучерова, который до этого записал в актив результативную передачу. Вроде бы ничего особенно примечательного. Речь о победе клуба, почти во всех предсезонных рейтингах стоявшего на верхней строчке списка претендентов на Кубок Стэнли, над просто крепкой командой, и о двух очках хоккеиста, набравшего этих очков в предыдущей «регулярке» 128. Но непростому успеху «Тампы» различные медиаресурсы, вроде ESPN и TSN, между тем уделили значительно больше внимания, чем событию совершенно ординарному.

Все понятно. «Тампа» в принципе сейчас находится под микроскопом, а ее игра входит в число главных для НХЛ тем по очевидной причине. Фаворитом нынешнего сезона эту команду сделал сезон прошлый. В «регулярке» «Тампа» царила. В этом десятилетии, то есть в период, когда установленный в лиге жесткий потолок зарплат не позволяет разгуляться при комплектовании, когда формирование клубов-«династий», по сути, невозможно, еще не появлялось команды, настолько явно доминирующей. «Тампа» показывала мощнейший хоккей, хоккей буквально космического уровня по сравнению с остальными. Хороши в ней были практически все звенья, все игроки. А Никита Кучеров, естественно, получивший летом звание ценнейшего игрока лиги, обновил бомбардирский рекорд столетия.

Никита Кучеров в одном из матчей. | Источник: AP

Но в play-off случился конфуз. В стартовом раунде только что выглядевшая неуязвимой «Тампа» умудрилась проиграть «всухую», в четырех матчах, котировавшемуся на порядок ниже «Колумбус Блю Джекетс», а все ее козыри оказались биты дисциплиной, четкостью действий соперника.

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Впрочем, на мнение экспертов по поводу потенциала «Тампы» то ЧП нисколько не повлияло. Не повлияло на него и поведение клуба на рынке в межсезонье. Все ключевые фигуры, включая трех россиян — Кучерова, грандиозно игравшего в «регулярке» вратаря Андрея Василевского, выросшего в отличного защитника с диспетчерскими навыками Михаила Сергачева, — остались на месте. Корректировки были косметическими, а добавление в состав мощного форварда Пэта Маруна и заточенного под розыгрыш большинства игрока обороны Кевина Шаттенкирка вроде бы даже немножко увеличивало вариативность «Тампы».

Но что-то сразу слегка насторожило. Разгон команде не удался. До ноября не было такого отрезка, на котором «Тампа» одержала хотя бы три победы подряд, — выигрыши чередовались с осечками. А ESPN, понаблюдав за этими ее кувырканиями, посчитал нужным выпустить большую колонку, пытающуюся объяснить происходящее. Колонка была оптимистичной. Суть ее заключалась в том, что после таких провалов, какой был у «Тампы» в play-off, есть три опции, как на него отреагировать: либо ничего не менять, приравняв происшедшее к досадной случайности, либо в панике проводить радикальные изменения, либо использовать аккуратную «доводку». Клуб выбрал третий путь, казавшийся аналитикам наиболее разумным. Но привыкание к чуть обновленным тренером Джоном Купером схемам, к инъекции в класс дозы жесткости и аккуратности, качеств необходимых в кубковых играх, все равно ведь чревато сбоями.

Вот только после выхода этого материала прошло уже около месяца, а ситуация в «Тампе» примерно та же. Победу над «Нэшвиллом» тяжело называть дежурной, поскольку до нее было три проигрыша подряд, позиция в таблице — малопривлекательная (шестое место в Атлантическом дивизионе — это вне «зоны play-off»), а игра лидеров мало похожа на прошлогоднюю.

В этом смысле набравший в последнее время обороты и, несмотря на травму, заставившую пропускать матчи, вошедший в топ-15 бомбардирского списка Кучеров — как раз более или менее приятное исключение. Но в любом случае и его три десятка баллов, добытых на данный момент, — так себе сумма на фоне той, что принесла ему летом горсть индивидуальных наград. В проекции на полную дистанцию «регулярки», на 82 игры, она дает сто очков.

Но можно на все это посмотреть и под несколько иным углом. В том розыгрыше Кубка Стэнли, в котором потерпела катастрофу «Тампа», триумфа добился «Сент-Луис Блюз». А рецепт его был парадоксальным: мучиться половину сезона, опуститься вниз в таблице, прибавить к весне, проникнуть в play-off, а там уже рвать всех, кто встанет на дороге. А у «Тампы», кстати, положение сейчас далеко не такое ужасное, каким было у «Сент-Луиса» год назад. Он находился в подвале сводной таблицы чемпионата, «Лайтнинг» находится среди середняков, и для скачка наверх на самом деле требуется не так уж много.

Алексей Доспехов

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Фантастический сезон Никиты Кучерова
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Нэшвилл Предаторз
2:3ОТ
0:1, 1:1, 1:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей, НХЛ, Неделя 104.12.2019, 04:00 (МСК UTC+3)Bridgestone Arena, 17163 зрителя
Главные тренеры
Питер ЛавиолеттДжон Купер
Вратари
Пекка РиннеАндрей Василевский
1-й период
07:46Виктор Хедман(Стивен Стэмкос, Тайлер Джонсон)
11:27Картер Верхэге
2-й период
20:13Никита Кучеров
22:53Остин Уотсон
22:53Люк Шенн
26:13Калле Ярнкрок(Кайл Террис)
26:44Ондржей Палат(Никита Кучеров, Кевин Шаттенкирк)
29:10Райан Джохансен
29:10Райан Джохансен
3-й период
44:01Матье Оливье
47:59Эрик Чернак
49:51Кайл Террис(Маттиас Экхольм, Райан Эллис)
53:01Данте Фаббро
53:01Седрик Пакетт
53:01Седрик Пакетт
56:03Ник Бонино
Овертайм
62:35Никита Кучеров(Стивен Стэмкос, Михаил Сергачев)
Лучшие игроки матча
Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Кайл Террис (Нэшвилл Предаторз), Пекка Ринне (Нэшвилл Предаторз)
Статистика
26Штрафное время15
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
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