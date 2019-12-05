Голкипер «Чикаго» Ленер — об акции Me Too в НХЛ: это аморально

«Me Too в НХЛ? Мы оцениваем действия людей, которые произошли много лет назад, глядя на мир глазами современного общества. Это аморально. 10 лет назад, когда я только пришёл в лигу, да и 15−20 лет тому назад, такие вещи были просто в порядке вещей. Это было нормально», — приводит слова Ленера журналист Павел Рысавы.