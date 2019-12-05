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09:53 (мск), источник: Sport24

Клуб Малкина грохнул чемпиона. Джино раздавал гениальные ассисты, над ним издевался чешский партнер

Доминик Симон испортил за вечер немало хоккейной красоты.

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Источник: AP 2019

Календарь регулярного чемпионата НХЛ так скоротечен, что тренды в нем меняются едва ли не в ежедневном режиме.

Хоккей

НХЛ 2019-2020
Неделя 9, 28.11.2019, 3:00

Питтсбург Пингвинз8Ванкувер Кэнакс6

Еще в середине прошлой недели многие восхищались «Питтсбургом» — в отсутствии в очередной раз травмированного Сидни Кросби «Пингвинз» выдали три победы подряд, выиграли сумасшедшую перестрелку у «Ванкувера» (8:6) и вообще всеми силами доказывали, что жизнь без капитана существует. Одной из главных движущих сил команды в этих встречах был Евгений Малкин, который против «Кэнакс» вообще набрал 5 очков, напомнив себя самого образца 2012 года.

Но следующие два матча повернули все на 180 градусов — «Пенс» без шансов слились «Коламбусу» и «Сент-Луису» с общим счетом 4:10, а поклонники команды заскучали о своем канадском любимчике. Малкин продолжал держать уровень, отдав три голевых ассиста, только теперь этого стало мало. Незавидное положение «Питтсбурга» осложнялось тем, что в ночь со среды на четверг по московскому времени его ждало еще одно противостояние с действующим обладателям Кубка Стэнли, который прилетел в Пенсильванию на серии их четырех побед.

Но ни статус соперника, ни разговоры о том, что «Пингвинз» посыпались, хозяев нисколько не смутил. Лучшее подтверждение этому — гол на 39-й секунде. Ничего запредельного хитрого и красивого для него придумывать не пришлось — бросок от синей линии, подставление от латышского форварда третьего звена Теодорса Блюгерса и 1:0.

Официальный сайт НХЛ

Такое резвое начало могло стать анонсом еще одного безумного матча, наподобие того, что в прошлую среду выдали «Питтсбург» и «Ванкувер», но на этот раз голевой феерии не случилось. Следующие 39 минут после гола Блюгерса команды потратили на неиспользованные моменты и удаления. Малкин поучаствовал и в том, и в другом. Джино получил две минуты за то, что зарядил по рукам почтенному ветерану Джею Баумистру.

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А отмазывался за это, создавая супершансы для партнеров. Например, для чеха Доминика Симона, который в одном из эпизодов уже начал праздновать третий гол в сезоне, но поторопился.

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Вообще, если бы на месте Симона в этой игре был любой другой форвард, то результативный счет Малкина обязательно бы пополнился. Но чешский нападающий превратился в главного неудачника вечера — после передач россиянина он не забивал из таких ситуаций, из которых, казалось, не забить невозможно.

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Благо, в составе «Питтсбурга» нашлись люди удачливее Симона. Например, американец Стефан Ноусен, который проводил свой дебютный матч в форме с пингвином на груди. Он с расстояния в метр по пустым воротам промахиваться в такой вечер не имел права.

Официальный сайт НХЛ

Ну, а добил «Сент-Луис» другой американский форвард Алекс Гальченюк, который в третьем периоде реализовал выход «1 в 0» с двумя висевшими на нем сопернике.

Официальный сайт НХЛ

«Питтсбург» отменяет разговоры и своем спаде, обыгрывая лучшую команду Запада, ну, а Евгению Малкину остается надеется, что в следующих матчах Симон перестанет издеваться над ним и командой и начнет, наконец, реализовывать свои моменты. Ну или Майк Салливан найдет для Джино нового партнера — русский великан находится в прекрасной форме, не пользоваться этим было бы преступлением.

Артем Гаев

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Рекорд Гиннесса Евгения Малкина
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Питтсбург Пингвинз
3:0
1:0, 1:0, 1:0
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Неделя 105.12.2019, 04:00 (МСК UTC+3)PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк СалливанКрэйг Беруби
Вратари
Тристан ДжерриДжордан Биннингтон(Джордан Биннингтон, Джордан Биннингтон)
1-й период
00:39Теодорс Блюгерс(Маркус Петтерссон, Брэндон Танев)
07:44Джейк Гюнтцель
2-й период
22:31Джозеф Бландизи
27:47Тайлер Бозак
31:21Карл Гуннарссон
36:00Евгений Малкин
39:20Стефан Ноесен(Джаред Маккэн, Доминик Кахун)
39:49Чад Руведел
3-й период
44:59Алекс Гальченюк(Сэм Лафферти)
49:32Закари Сэнфорд
54:17Командный штраф
58:53Винс Данн
Лучшие игроки матча
Тристан Джерри (Питтсбург Пингвинз), Стефан Ноесен (Питтсбург Пингвинз), Теодорс Блюгерс (Питтсбург Пингвинз)
Статистика
8Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург Пингвинз
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