Клуб Малкина грохнул чемпиона. Джино раздавал гениальные ассисты, над ним издевался чешский партнер
Доминик Симон испортил за вечер немало хоккейной красоты.
Доминик Симон испортил за вечер немало хоккейной красоты.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ так скоротечен, что тренды в нем меняются едва ли не в ежедневном режиме.
Еще в середине прошлой недели многие восхищались «Питтсбургом» — в отсутствии в очередной раз травмированного Сидни Кросби «Пингвинз» выдали три победы подряд, выиграли сумасшедшую перестрелку у «Ванкувера» (8:6) и вообще всеми силами доказывали, что жизнь без капитана существует. Одной из главных движущих сил команды в этих встречах был Евгений Малкин, который против «Кэнакс» вообще набрал 5 очков, напомнив себя самого образца 2012 года.
Но следующие два матча повернули все на 180 градусов — «Пенс» без шансов слились «Коламбусу» и «Сент-Луису» с общим счетом 4:10, а поклонники команды заскучали о своем канадском любимчике. Малкин продолжал держать уровень, отдав три голевых ассиста, только теперь этого стало мало. Незавидное положение «Питтсбурга» осложнялось тем, что в ночь со среды на четверг по московскому времени его ждало еще одно противостояние с действующим обладателям Кубка Стэнли, который прилетел в Пенсильванию на серии их четырех побед.
Но ни статус соперника, ни разговоры о том, что «Пингвинз» посыпались, хозяев нисколько не смутил. Лучшее подтверждение этому — гол на 39-й секунде. Ничего запредельного хитрого и красивого для него придумывать не пришлось — бросок от синей линии, подставление от латышского форварда третьего звена Теодорса Блюгерса и 1:0.
Такое резвое начало могло стать анонсом еще одного безумного матча, наподобие того, что в прошлую среду выдали «Питтсбург» и «Ванкувер», но на этот раз голевой феерии не случилось. Следующие 39 минут после гола Блюгерса команды потратили на неиспользованные моменты и удаления. Малкин поучаствовал и в том, и в другом. Джино получил две минуты за то, что зарядил по рукам почтенному ветерану Джею Баумистру.
А отмазывался за это, создавая супершансы для партнеров. Например, для чеха Доминика Симона, который в одном из эпизодов уже начал праздновать третий гол в сезоне, но поторопился.
Вообще, если бы на месте Симона в этой игре был любой другой форвард, то результативный счет Малкина обязательно бы пополнился. Но чешский нападающий превратился в главного неудачника вечера — после передач россиянина он не забивал из таких ситуаций, из которых, казалось, не забить невозможно.
Благо, в составе «Питтсбурга» нашлись люди удачливее Симона. Например, американец Стефан Ноусен, который проводил свой дебютный матч в форме с пингвином на груди. Он с расстояния в метр по пустым воротам промахиваться в такой вечер не имел права.
Ну, а добил «Сент-Луис» другой американский форвард Алекс Гальченюк, который в третьем периоде реализовал выход «1 в 0» с двумя висевшими на нем сопернике.
«Питтсбург» отменяет разговоры и своем спаде, обыгрывая лучшую команду Запада, ну, а Евгению Малкину остается надеется, что в следующих матчах Симон перестанет издеваться над ним и командой и начнет, наконец, реализовывать свои моменты. Ну или Майк Салливан найдет для Джино нового партнера — русский великан находится в прекрасной форме, не пользоваться этим было бы преступлением.
Артем Гаев
|Майк Салливан
|Крэйг Беруби
|Тристан Джерри
|Джордан Биннингтон(Джордан Биннингтон, Джордан Биннингтон)
|00:39
|Теодорс Блюгерс(Маркус Петтерссон, Брэндон Танев)
|07:44
|Джейк Гюнтцель
|22:31
|Джозеф Бландизи
|27:47
|Тайлер Бозак
|31:21
|Карл Гуннарссон
|36:00
|Евгений Малкин
|39:20
|Стефан Ноесен(Джаред Маккэн, Доминик Кахун)
|39:49
|Чад Руведел
|44:59
|Алекс Гальченюк(Сэм Лафферти)
|49:32
|Закари Сэнфорд
|54:17
|Командный штраф
|58:53
|Винс Данн
Тристан Джерри (Питтсбург Пингвинз), Стефан Ноесен (Питтсбург Пингвинз), Теодорс Блюгерс (Питтсбург Пингвинз)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0