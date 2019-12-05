Ничушкина не остановить! Забил победный гол в меньшинстве, обокрав соперника
У Валерия 4 очка в пяти матчах. И это после столь длительной засухи.
У Валерия 4 очка в пяти матчах. И это после столь длительной засухи.
8 ноября 2015 года в матче против «Детройт Ред Уингз» Валерий Ничушкин забил свой последний победный гол в НХЛ — такую статистику можно было найти перед матчем «лавин» против «Торонто», если, конечно, в ней
Матч с «кленовыми листьями» можно назвать для Ничушкина особенным, ведь засуха из 91 игры без заброшенной шайбы у него прервалась именно в поединке с «Торонто» 23 ноября. Похоже, хоккеисты «Мэйпл Лифс» стали «клиентами» Валерия.
Всё случилось в начале третьего периода, когда при ничейном счёте 1:1 «Торонто» на четыре минуты оставил в меньшинстве защитник Джейк Маззин. Хоккеисты «Колорадо» впустую провели это двойное большинство, а затем и сами получили удаление, когда Джей Ти Комфер нарушил правила на Джоне Таваресе. Казалось бы, у хозяев появляется прекрасная возможность решить исход матча в свою пользу, но «фактор Ничушкина» неожиданно вступил в силу.
Россиянин обокрал заковырявшихся соперников на чужой синей линии, убежал в контратаку, вышел один на один и мастерски бросил с кистей в нижний дальний угол. Всё это вызвало безудержное веселье на скамейке запасных «Колорадо», и партнёрам Валерия, очевидно, тоже теперь нужно привыкать к голам челябинца.
«Шайба, забитая Валерием Ничушкиным, в меньшинстве, без ассистентов. Как все и ожидали», — так с небольшой иронией прокомментировала успех россиянина
«У Ничушкина прошло целое столетие без забитых голов. Теперь Валерий внезапно встаёт с постели и говорит: “Ох, гол там, гол здесь, гол везде”», — отметил денверский обозреватель The Athletic Райан Кларк.
Реакция болельщиков обеих команд на гол Ничушкина была ожидаемо полярной. «Мой первый свитер “Колорадо” тоже был с 13-м номером, и того игрока тоже звали Валерий. Спасибо Ничушкину, что этот свитер актуален и сейчас», — отметил в «твиттере» болельщик Дуглас Брукс, опубликовав фото свитера с фамилией «Каменский».
«Боже, “Торонто” показывает просто позорную игру. Они пропустили от Валерия Ничушкина. От Валерия Ничушкина. Как?!» — задался вопросом болельщик с претенциозным никнеймом Captain Schlasser: Leader of Men.
Максим Замятин
|Шелдон Киф
|Джаред Беднар
|Фредерик Андерсен(Фредерик Андерсен)
|Филипп Грубауэр
|30:15
|Дмитрий Тимашов
|30:52
|Натан Маккиннон(Микко Рантанен, Кейл Макар)
|32:42
|Зак Хаймэн(Александр Керфут, Коди Сиси)
|40:16
|Джейк Маззин
|40:16
|Джейк Маззин
|44:44
|Джей Ти Комфер
|46:40
|Валерий Ничушкин
|58:41
|Йоонас Донской(Мэттью Колверт, Натан Маккиннон)
Филипп Грубауэр (Колорадо Эвеланш), Фредерик Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз), Валерий Ничушкин (Колорадо Эвеланш)
|6
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|1