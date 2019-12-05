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10:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Ничушкина не остановить! Забил победный гол в меньшинстве, обокрав соперника

У Валерия 4 очка в пяти матчах. И это после столь длительной засухи.

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Источник: Reuters

8 ноября 2015 года в матче против «Детройт Ред Уингз» Валерий Ничушкин забил свой последний победный гол в НХЛ — такую статистику можно было найти перед матчем «лавин» против «Торонто», если, конечно, в ней зачем-то была необходимость. Про 91-матчевую серию челябинца без голов шутки уже вроде бы закончились. А саркастическим фразам в стиле: «Ну сейчас у него попрёт!» уже впору прекратиться, потому что у Валерия действительно начался очень удачный отрезок: 4 (3+1) очка в пяти матчах, «+3» и по 17 минут игрового времени.

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Матч с «кленовыми листьями» можно назвать для Ничушкина особенным, ведь засуха из 91 игры без заброшенной шайбы у него прервалась именно в поединке с «Торонто» 23 ноября. Похоже, хоккеисты «Мэйпл Лифс» стали «клиентами» Валерия.

Всё случилось в начале третьего периода, когда при ничейном счёте 1:1 «Торонто» на четыре минуты оставил в меньшинстве защитник Джейк Маззин. Хоккеисты «Колорадо» впустую провели это двойное большинство, а затем и сами получили удаление, когда Джей Ти Комфер нарушил правила на Джоне Таваресе. Казалось бы, у хозяев появляется прекрасная возможность решить исход матча в свою пользу, но «фактор Ничушкина» неожиданно вступил в силу.

Россиянин обокрал заковырявшихся соперников на чужой синей линии, убежал в контратаку, вышел один на один и мастерски бросил с кистей в нижний дальний угол. Всё это вызвало безудержное веселье на скамейке запасных «Колорадо», и партнёрам Валерия, очевидно, тоже теперь нужно привыкать к голам челябинца.

Официальный сайт НХЛ

«Шайба, забитая Валерием Ничушкиным, в меньшинстве, без ассистентов. Как все и ожидали», — так с небольшой иронией прокомментировала успех россиянина пресс-служба «Эвеланш» в официальном «твиттере» клуба. Для «Колорадо» это был третий гол в меньшинстве в нынешнем сезоне — по этому показателю «лавины» замыкают первую десятку, а лидером является «Нью-Йорк Рейнджерс» (6 голов).

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«У Ничушкина прошло целое столетие без забитых голов. Теперь Валерий внезапно встаёт с постели и говорит: “Ох, гол там, гол здесь, гол везде”», — отметил денверский обозреватель The Athletic Райан Кларк.

Реакция болельщиков обеих команд на гол Ничушкина была ожидаемо полярной. «Мой первый свитер “Колорадо” тоже был с 13-м номером, и того игрока тоже звали Валерий. Спасибо Ничушкину, что этот свитер актуален и сейчас», — отметил в «твиттере» болельщик Дуглас Брукс, опубликовав фото свитера с фамилией «Каменский».

«Боже, “Торонто” показывает просто позорную игру. Они пропустили от Валерия Ничушкина. От Валерия Ничушкина. Как?!» — задался вопросом болельщик с претенциозным никнеймом Captain Schlasser: Leader of Men.

Максим Замятин

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Торонто Мэйпл Ливз
1:3
0:0, 1:1, 0:2
Колорадо Эвеланш
Хоккей, НХЛ, Неделя 105.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Arena
Главные тренеры
Шелдон КифДжаред Беднар
Вратари
Фредерик Андерсен(Фредерик Андерсен)Филипп Грубауэр
2-й период
30:15Дмитрий Тимашов
30:52Натан Маккиннон(Микко Рантанен, Кейл Макар)
32:42Зак Хаймэн(Александр Керфут, Коди Сиси)
3-й период
40:16Джейк Маззин
40:16Джейк Маззин
44:44Джей Ти Комфер
46:40Валерий Ничушкин
58:41Йоонас Донской(Мэттью Колверт, Натан Маккиннон)
Лучшие игроки матча
Филипп Грубауэр (Колорадо Эвеланш), Фредерик Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз), Валерий Ничушкин (Колорадо Эвеланш)
Статистика
6Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торонто Мэйпл Ливз
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