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11:34 (мск), источник: Sport24

Овечкин воспользовался паяльной лампой во время матча с «Лос-Анджелесом»

В ночь на 5 декабря (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» — «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе и закончилась победой гостей со счетом 3:1.

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Во время матча произошел необычный случай: у капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина произошли какие-то неполадки со шлемом. В результате россиянин воспользовался паяльной лампой, чтобы привести в порядок свою амуницию.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

В текущем сезоне Овечкин набрал 31 (20+11) очко в 30 матчах.

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Лос-Анджелес Кингз
1:3
0:2, 0:0, 1:1
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 105.12.2019, 06:00 (МСК UTC+3)Staples Center
Главные тренеры
Тодд МаклелланТодд Рирден
Вратари
Джонатан Куик(Джонатан Куик)Илья Самсонов
1-й период
04:36Джон Карлсон
13:27Джон Карлсон(Ти. Джей. Оши, Ларс Эллер)
19:21Михал Кемпны
2-й период
30:59Евгений Кузнецов
38:42Ти. Джей. Оши
3-й период
43:20Блэйк Лизотт
47:32Анже Копитар
55:17Тайлер Тоффоли
58:41Том Уилсон
Лучшие игроки матча
Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), Йонас Зигенталер (Вашингтон Кэпиталз), Блэйк Лизотт (Лос-Анджелес Кингз)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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