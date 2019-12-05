Овечкин воспользовался паяльной лампой во время матча с «Лос-Анджелесом»
В ночь на 5 декабря (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» — «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в
В ночь на 5 декабря (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» — «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в
Во время матча произошел необычный случай: у капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина произошли
В текущем сезоне Овечкин набрал 31 (20+11) очко в 30 матчах.
|Тодд Маклеллан
|Тодд Рирден
|Джонатан Куик(Джонатан Куик)
|Илья Самсонов
|04:36
|Джон Карлсон
|13:27
|Джон Карлсон(Ти. Джей. Оши, Ларс Эллер)
|19:21
|Михал Кемпны
|30:59
|Евгений Кузнецов
|38:42
|Ти. Джей. Оши
|43:20
|Блэйк Лизотт
|47:32
|Анже Копитар
|55:17
|Тайлер Тоффоли
|58:41
|Том Уилсон
Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), Йонас Зигенталер (Вашингтон Кэпиталз), Блэйк Лизотт (Лос-Анджелес Кингз)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0