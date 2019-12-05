Протас великолепен: работает над собой, по очкам лучший в WHL (довольны даже в «Вашингтоне») и радует фанатов

Источник: Reuters

Прямо сейчас Алексей Протас — лучший белорусский хоккеист, который выступает в Америке. «Принс Альберт» идет вторым в Восточной конференции WHL во многом благодаря 18-летнему уроженцу Витебска, который с нашивкой вице-капитана регулярно забрасывает и сводит с ума фанатов.

Читайте также Протас, Колячонок и еще три лидера сборной Беларуси на предстоящем МЧМ

9-матчевая результативная серия и топ бомбардиров лиги

Протас — один из лучших по результативности в лиге. Витебчанин за 27 матчей набрал 42 очка (18+24) — это второе место в гонке бомбардиров. Столько же результативных баллов у нападающего «Летбридж Харрикейнз» Дилана Козенса, но из-за большего количества голов (19) он опережает белоруса. Для сравнения, у Протаса было 40 очков за все прошлый сезон (61 игра). Еще впечатляет показатель полезности Алексея — +27. Это лучший коэффициент в лиге.

Алексей набирает очки в девяти матчах подряд, причем в последних пяти у него 10 результативных действий. Прямо сейчас это лучший стрик в «Принс Альберт» за целый год. Если серия продлится еще пять матчей, то Протас побьет лучший стрик нынешнего сезона WHL — форварды Конор Закари («Кампус Блейзерс») и Бретт Кемп («Медисин-Хат Тайгерс») зарабатывали очки на протяжении 13 матчей.

Протас играет не только эффективно, но и эффектно. Например, может красиво отобрать, убежать и забросить.

В одном из последних матчей, который бы против «Свифт Каррент Бронкос» Алексей вот так смачно выстрелил в «девятку».

ВКонтакте

И отдал ассист, не глядя.

ВКонтакте

Автор гола Коул Надь сильно впечатлился передачей товарища. «Я увидел, что Протас поехал за ворота, попросил пас — и получил точно на клюшку. Мне повезло, что я попал. Я даже не думаю, что он посмотрел в мою сторону. Он нереален», — рассказывал Надь.

Тем вечером «Райдерс» победили 4:1, а Алексей набрал 1+2 и стал первой звездой встречи.

Лучший из задрафтованных

Протас крут не только статистикой. «Протас к своему смертоносному броску и креативному атакующему уму добавил уверенность во всех трех зонах и улучшил коньковый ход. Самое позитивное из всего этого то, как семимильными шагами улучшается его катание в сравнении с прошлым годом», — пишет russianmachineneverbreaks.com.

Отмечают развитие белоруса и заокеанские эксперты, и скауты. Главный по хоккейным проспектам из американского The Athletic Кори Пронман тоже хвалит белоруса за работу над катанием и считает, что он добился большего прогресса в сезоне, чем остальная молодежь, которую выбрали на драфте. Алексея под 91-м номеров взял «Вашингтон».

«Видение площадки, бросок и физическая мощь — это я видел в прошлом сезоне. Плюс к этому добавилась более уверенная работа с шайбой и более сбалансированная игра, где он атакует центральную зону и играет напряженные минуты. Особенно улучшился коньковый ход — в прошлом сезоне я думал, что его катание очень далеко от профессионального уровня. Несколько недель назад коуч “Принс Альберта” подтвердил, что Протас теперь катается почти на уровне НХЛ», — отмечает Пронман.

Добрые слова в адрес белоруса звучат и от партнеров. «Я думаю, заметно, что после чемпионского сезона он стал более уверенным и лучше понял нашу систему. Он подписался летом с “Вашингтоном” — это то, чем мы все гордимся», — после игры с «Бронкос» рассказывал Спенсер Мо.

Сам белорус о своих успехах говорит скромно. «Я просто счастлив, что могу так или иначе помочь команде. Я просто стараюсь показать себя с лучшей стороны в каждой смене и в каждом эпизоде», — объясняет Протас.

Кстати, за успехами белоруса внимательно следят и в «Вашингтоне». Недавно Алексей общался с представителями клуба — они довольны. Все в руках нападающего.

«Вашингтон» постоянно следит за своими проспектами. Мы поддерживаем связь, общаемся, представители клуба посещают наши матчи — в том числе тот самый директор по развитию игроков. Вот недавно встречался с ассистентом генерального менеджера «Кэпиталз» — очень тепло побеседовали в перерыве матча между сборной России и сборной WHL. Разумеется. Сейчас все зависит от меня. Я буду стараться расти над собой, прогрессировать от игры к игре и от тренировки к тренировке. Верю, что у меня еще будут шансы в кэмпах. Буду показывать максимум, чтобы меня еще раз пригласили в «Вашингтон», — рассказывал Протас.

«Алекс будет играть в НХЛ. Он не тот, кто считает себя лучше других»

В «Принс-Альберте» Протас проводит второй год. За это время он стал настоящим любимцем местных болельщиков. Похвалы в соцсетях летят регулярно.

«Я могу звучать предвзято, потому что я фанат “Райдерс”, но сегодня Протас был на несколько уровней выше остальных. И он даже играл в свой лучший хоккей. Собираюсь расслабиться и смотреть на великого, пока можем».

«Я так рада за будущее “Кэпиталз”, особенно после того как Конор МакМайкл и Алексей Протас стали делать безумные вещи».

Самым главным фанатам белоруса в США, пожалуй, является парнишка по имени Кейн, который сам учится хоккею и не пропускает игры «Райдерс».

Алексей много времени уделяет мальчишке. Перед поездкой в кэмп «Вашингтона» белорус сделал маленькому другу неожиданный подарок на день рождения — вручил клюшку с автографом.

Отец Кейна в комментариях отблагодарил хоккеиста: «Честно, это будет, возможно, его самый любимый подарок на день рождения! Я, правда, прослезился, когда увидел. Это значит для Кейна очень многое. И он тебе покажет еще кое-что для автографа, когда вернешься». Полностью отдавайся игре! Спасибо!

Когда Алексей вернулся, Кейн встретил его с джерси «Кэпиталз». Естественно, подпись кумира была получена.

Как же началась эта необычная дружба? Мама Кейна Кристал нам все рассказала:

«Семья, в которой живет Алекс (в Северной Америке юных приезжих хоккеистов определяют в семьи, которые обеспечивают их жильем и помогают адаптироваться на новом месте — прим. Tribuna.com), — наши хорошие приятели. Поэтому мы очень быстро подружились с Алексом. А особенно наш сын Кейн. Алекс и Кейн всегда тусуются после матчей и ужинают вместе. Они всегда смеются и веселятся. Вдвоем Алекс и Кейн праздновали чемпионство в прошлом сезоне. Он стал частью нашей семьи. Кейн, кажется, всегда “притягивает” лучших хоккеистов. Безусловно, Алекс таким и является. Алекс никогда не игнорит детишек. Он знает насколько важны маленькие фанаты и всегда находит для них время. Алекс будет играть в НХЛ. И он не тот, кто считает себя лучше других. Он всегда будет помнить своих фанатов и знает, как мы им гордимся».