Радулова сослали в запас «Далласа». Что творится с русской звездой?

Источник: AFP 2019

Что случилось

Главная новость игрового дня в НХЛ прогремела еще за несколько часов до самих матчей — на утренней тренировке «Далласа» перед домашним матчем с «Виннипегом» Александр Радулов оказался вне четырех звеньев основы. Позже стало известно, что с «Джетс» он не сыграет.

Главный тренер «Старз» Джим Монтгомери отметил, что «в клубе делают то, что считают лучшим вариантом для «Далласа». Сам россиянин от комментариев по поводу перевода в запас отказался.

Хоккей НХЛ 2019-2020 Неделя 10, 6.12.2019, 4:30 Даллас Старз - Виннипег Джетс -

Почему Радулов в запасе

Прежде всего, из-за последних матчей «Старз». В четырех играх у Радулова ноль очков, показатель полезности «минус три» и три удаления.

Причем штрафы действительно помешали «Далласу», а не прошли незамеченными: в игре с «Чикаго» россиянин удалился при счете 0:1 в середине третьего периода (Патрик Кейн забил второй гол, и «Блэхкокс» победили в итоге 3:0). А худшее случилось во встрече с «Миннесотой»: «Старз» вели 2:1 за три минуты до конца основного времени, но Радулов удалился — и «Уайлд» сравняли счет, а потом вырвали два очка в серии буллитов, один из которых не реализовал как раз наш нападающий.

Серия без очков Александра как раз совпала с серией поражений «Далласа»: после 14 побед в 16 матчах «Старз» проиграли четырежды подряд. Они по-прежнему в зоне плей-офф, но обгоняют идущий девятым в конференции «Сан-Хосе» на два балла.

Как он проводит сезон

Пока по средней результативности для Радулова сезон выходит худшим в энхаэловской карьере: 15 (8+7) очков в 29 матчах, чуть больше полбалла за игру. При этом у Александра было четыре встречи, в которых он набирал 2 или больше очка (всего — 11). Так что он уходил со льда без голов и передач в 21 матче из 29! Это совсем нехорошо.

Радулов все равно третий бомбардир команды и второй из форвардов после Тайлера Сегина, но он и лидер по штрафу — 30 минут. Дисциплина вкупе со слабой игрой и определила его ссылку в запас.

Вряд ли она продолжится долго: очевидно, что мотивирующий ход от Монтгомери, а не какой-то шаг на пути к избавлению от Радулова. Даже если россиянин действительно начал сбавлять и не сможет больше играть на прежнем уровне, представить, что «Даллас» захочет с ним расстаться, тяжело.