Радулова сослали в запас «Далласа». Что творится с русской звездой?
Александру придется посмотреть матч с «Виннипегом» с трибуны.
Александру придется посмотреть матч с «Виннипегом» с трибуны.
Главная новость игрового дня в НХЛ прогремела еще за несколько часов до самих матчей — на утренней тренировке «Далласа» перед домашним матчем с «Виннипегом» Александр Радулов оказался вне четырех звеньев основы. Позже стало известно, что с «Джетс» он не сыграет.
Главный тренер «Старз» Джим Монтгомери отметил, что «в клубе делают то, что считают лучшим вариантом для «Далласа». Сам россиянин от комментариев по поводу перевода в запас отказался.
Прежде всего,
Причем штрафы действительно помешали «Далласу», а не прошли незамеченными: в игре с «Чикаго» россиянин удалился при счете 0:1 в середине третьего периода (Патрик Кейн забил второй гол, и «Блэхкокс» победили в итоге 3:0). А худшее случилось во встрече с «Миннесотой»: «Старз» вели 2:1 за три минуты до конца основного времени, но Радулов удалился — и «Уайлд» сравняли счет, а потом вырвали два очка в серии буллитов, один из которых не реализовал как раз наш нападающий.
Серия без очков Александра как раз совпала с серией поражений «Далласа»: после 14 побед в 16 матчах «Старз» проиграли четырежды подряд. Они
Пока по средней результативности для Радулова сезон выходит худшим в энхаэловской карьере: 15 (8+7) очков в 29 матчах, чуть больше полбалла за игру. При этом у Александра было четыре встречи, в которых он набирал 2 или больше очка (всего — 11). Так что он уходил со льда без голов и передач в 21 матче из 29! Это совсем нехорошо.
Вряд ли она продолжится долго: очевидно, что мотивирующий ход от Монтгомери, а не
Кстати, в прошлом сезоне Радулов оформил первый